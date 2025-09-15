SBC整形外科クリニック、子どもの成長を食事からサポートするアプリ「のび栄養ナビ」を提供開始

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州 CEO：相川佳之）が経営支援を行う西新宿整形外科クリニックは、2025年9月1日（月）より「SBC整形外科クリニック 西新宿本院」へ名称変更（以下、「SBC整形外科クリニック」）し、本日2025年9月15日（月）より成長期の子どもたちの健やかな発育を食事面からサポートするアプリ「のび栄養ナビ」の提供を開始いたします。本サービスでは、管理栄養士が身長や体重などの成長データをもとに個別最適化された食事改善アドバイスを行い、専門家による分析を通じて保護者の皆さまと寄り添いながらお子さまの成長を見守ります。 さらに、サービス開始を記念し、2025年9月15日（月）から11月14日（金）までの期間限定で「のび栄養ナビ」無料キャンペーンを実施いたします。詳細は後掲の「サービス開始記念キャンペーン」をご覧ください。

近年、外食や加工食品の普及や食習慣の多様化に伴い、成長期に必要な栄養を十分に確保できていない子どもが増えています。加えて、インターネット上には正確性や適合性にばらつきのある情報が氾濫しており、各家庭の状況や発育データに基づいた適切なアドバイスを得られる機会は限られています。こうした課題に対応するため、SBC整形外科クリニックは、地域に密着した診療を行い、成長期の子どもから成人までの健康をサポートする医療サービスを提供しています。今回、管理栄養士による個別サポートを行うアプリ「のび栄養ナビ」を開発し、専門家の知見とデータ分析を組み合わせて、成長期のお子さまの健やかな発育を支援します。



なお、「西新宿整形外科クリニック」は、2025年9月1日（月）より、「SBC整形外科クリニック 西新宿本院」へ名称を変更いたしました。今後も専門性の向上とサービス体制の充実に努め、地域医療の発展と次世代の健康づくりに貢献してまいります。

のび栄養ナビの特徴

1. 管理栄養士がマンツーマンでサポート

お子さまの身長・体重・生活習慣に合わせて、最適な食事内容を提案します。

2. 成長データの可視化

定期的な入力で成長の推移をグラフ化し、成長予測も可能。

3. 食事改善の具体的アドバイス

日々の食事例やレシピ、栄養バランスの改善点をアプリ内で提示します。

サービス開始記念キャンペーン

期間：2025年9月15日（月）～2025年11月14日（金）

キャンペーン１.

特典：「のび栄養ナビ」 1ヶ月無料

対象：「身長予測シミュレーション」または「成長ホルモン注射トライアル」を購入の方

キャンペーン２.

特典：「のび栄養ナビ」 6ヶ月無料

対象：「成長ホルモン注射半年まとめ買い」を購入の方

※キャンペーン１.・２.は同じ方でも1回ずつ使用可能

※キャンペーン２.は、キャンペーン期間中に「成長ホルモン注射トライアル」を購入していれば、まとめ買い購入日が期間外であっても対象

SBC整形外科クリニック 西新宿本院 院長 沼倉裕堅医師のコメント

成長期は、健康の土台をつくる大切な時期です。しかし、現代の食生活や生活習慣の変化により、栄養バランスの乱れや発育への不安を抱えるご家庭も少なくありません。「のび栄養ナビ」は、管理栄養士が一人ひとりの成長データに基づいて食事をサポートすることで、お子さまが持つ本来の成長力を引き出すことを目指しています。ご家庭に寄り添いながら、将来の健康と可能性を広げるお手伝いができればと考えています。

沼倉医師のプロフィールについてはこちら(https://www.sbc-seikeigeka.com/doctor/numakura.html)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり259院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

英 文 名：SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード)：SBC

所 在 地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O：相川佳之

事 業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBC整形外科クリニック：https://www.ns-seikeigeka.com/