【学生×飲食】大学生の″リアルなアイデア”がメニューに！「ガブ飲み処鬼ぞりゴリラ」吉祥寺店で亜細亜大学との産学連携コラボ開催！
株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：坂本憲史）は、2025年9月15日（月）より、同社が運営する「ガブ飲み処 鬼ぞりゴリラ 吉祥寺店」にて、亜細亜大学経営学部ホスピタリティ・マネジメント学科・横川ゼミナールとの産学連携コラボメニューを発売いたします。
本取り組みは、地域と学生、そして飲食店が“楽しい”を通じてつながるプロジェクトとして実施するもので、学生のリアルなアイデアを活かしたオリジナルメニューを通して、飲食業の魅力や社会とのつながりを広げることを目指しています。
コラボの背景｜地域×大学×飲食企業の三位一体プロジェクト
ファイブグループに縁あった亜細亜大学経営学部ホスピタリティ・マネジメント学科所属の学生さんをきっかけに、2023年に亜細亜大学・横川潤教授と出会い、子ども食堂におけるコラボ活動からスタート。2024年7月11日と2025年5月8日には、代表取締役社長である坂本憲史をはじめ、ファイブグループの事業責任者や人事担当が大学での特別講義を実施するなど、交流を深めてまいりました。
そして今回、横川ゼミの3年生が履修する「マーケティング実践」の一環として、「現場でしか得られない学び」を重視したプロジェクトが始動。
ゼミ生たちは、ファイブグループの理念や飲食ビジネスの現場を学びながら、「鬼ぞりゴリラ」らしい“楽しさ”と“インパクト”を兼ね備えたメニューを考案。
学生さんのメニューとレシピを受け、ブランドと店舗を運営するブランドディレクター、店長、料理長とで試作会を繰り返し、お客様に楽しんでいただけるメニューが完成しました。
横川教授とゼミ生の皆さん
亜細亜大学にて特別講義の様子
吉祥寺の子ども食堂コラボ活動にて
店舗にて試作会の様子
コラボメニュー｜ドリンクからデザートまで全7品！
コラボメニューは全7種。
ネーミングもゼミ生の皆さんの考案！「鬼ぞりゴリラ」らしい遊び心と、若い世代のセンスが融合した、見ても食べても楽しいメニュー揃いです。
フルーツポンチサワー
490円（税抜）
夏を感じる爽快感！
遊び心と懐かしさを味わえるフルーツポンチサワー
ゴリナチョス
780円（税抜）
「学生時代に戻りたい」という大人達の願いを大学生が叶えます。一昔前に高校生の間で流行したナチョスを商品化！
ゴリラの筋トレポテト
390円（税抜）
ゴリラ級のパワーをチャージ！
ポテト×プロテインの新感覚メニュー
酒泥棒ホルモンブラック
690円（税抜）
酒が盗まれた!?
新感覚の柚子胡椒香る黒いホルモンに酒が止まらねー！
ゴリラのお仕置きジュース
300円（税抜）
まさかのノンアルコールショットが登場!?
生野菜で健康獲得か...？今夜ゴリラの一撃を体験するのは誰だ...！
おっふ//(ハート)フレンチトースト
490円（税抜）
冷たいフレンチトーストが〆にピッタリ！
思わずおっふ//(ハート)が漏れ出る甘さで、あなたの夜も甘くしちゃうぞッ(ハート)
店舗情報
店名：ガブ飲み処 鬼ぞりゴリラ 吉祥寺店
住所：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－２ 北辰吉祥寺ビル西館 4F
営業時間：17:00～翌5:00
公式HP：https://onigori.five-group.co.jp/shoplist/kichijoji/
運営：株式会社ファイブグループ
※喫煙可能店舗のため、20歳未満は入場不可
横川ゼミナールについて
亜細亜大学 経営学部教授、日本フードサービス学会副会長の横川潤が同大学ホスピタリティ・マネジメント学科にて主催するゼミナール。料理店との産学連携プロジェクトで
フードサービスの実践力を磨くことを目的としたホスピタリティ応用演習型の名物ゼミ。
横川氏はマーケティングの第一人者であり、すかいらーく創業家の一員としても知られる。実務と理論をつなぐ研究を続けており、著書に「＜錯覚＞の外食産業」（商業界）など。
Instagram：https://www.instagram.com/asia_yokojun/
