グルメカタログギフト「ごっつお便」のおせち
株式会社 ごっつお便(東京都千代田区、代表取締役社長 懸 浩史)は、9月18日(木)より「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」「amazon」の3つのECモールとそごう・西武各店で「おせち」の販売をスタートいたします。
※各店舗のスタート時期及び品添えは店舗により異なりますので、各店舗のＨＰ等でご確認をお願いいたします。
一昨年から展開しご好評をいただいた“大正3年に創業した京粕漬の老舗「魚久」”と「ごっつお便」がコラボしたオリジナルおせちを本年も数量限定で販売をいたします。
また、「有名ホテル」「老舗料亭」など9種類の品揃えをいたしました。「人形町 魚久」×「ごっつお便」コラボおせちを含めた全10種のおせちは、2026年新年に相応しい品揃えとなっております。
■ ごっつお便オリジナル 「人形町 魚久」×「ごっつお便」和風おせち三段重
大正3年創業の京粕漬の老舗「魚久」とそごう・西武グルメカタログのごっつお便がコラボしたおせち。魚久人気のぎんだら、さけ、ほたて、いかの粕漬4品を入れたオリジナルおせちです。
・販売価格：税込21,600円(送料込み)
・和風三段重約3人前(冷凍)
・42品目(冷凍)
【一の重】
ぎんだら京粕漬、さけ京粕漬、ほたて貝京粕漬、いか京粕漬、バイ貝旨煮、蛸梅酢、真だら子旨煮 他
【二の重】
市松蒲鉾、味付よもぎ麩、数の子、焼筍煮、花こんにゃく、なごみ巻（海老）、なごみ巻（ほうれん草）、松前漬、北寄貝と青菜の柚子胡椒和え、貝照焼、いかと野菜のマリネ、甲羅盛り（かに味噌和え）、うぐいす豆、昆布巻、寿だし巻玉子、椎茸煮 他
【三の重】
にしん西京焼、あわび煮、叩き牛蒡、紅白なます、いくら醤油漬、紅梅もち、渋皮栗きんとん、黒豆金箔のせ、ごまくるみ、松竹梅串、伊達巻、白花豆、海老艶煮、いか梅酢 他
■テーマ1 「ホテル」のおせち
・ハイアットリージェンシー東京「香宝」和洋中おせち三段重
・税込25,380円(送料込み)
・約4～5人前/45品目(冷凍)
・日本初のハイアットホテルとして開業した
「ハイアット リージェンシー 東京」星野勝明総料理長が監修。
日本料理・西洋料理・中国料理それぞれの素材を吟味し、伝統の調理技術とホテル監修ならではの質の高いおせち。
ハイアットリージェンシー東京「香寿」和洋中おせち三段重
・税込19,440円(送料込み)
・約3～4人前/41品目(冷凍)
・日本初のハイアットホテルとして開業した
「ハイアット リージェンシー 東京」星野勝明
総料理長が監修。
一の重は「和」、二の重は「洋」、三の重には「中」が入り、お子様にも喜んでいただけるおせち。
札幌グランドホテル「洋風オードヴル」一段
・税込13,500円(送料込み)
・約4人前/18品目(冷凍)
・1934年開業、北海道初の本格的洋式ホテル
「札幌グランドホテル」伊藤博之総料理長監修。
祝いの席を彩る充実した内容。家庭ではなかな
かつくれない手の込んだお料理が満載。
横浜ロイヤルパークホテル 和洋中おせち三段重
・税込21,600円(送料込み)
・約3人～4人前/34品目(冷凍)
・横浜ロイヤルパークホテル監修による、
ご家族三世代で楽しめるホテルならではの
和洋中三段重。大ぶりの数の子やアワビなど粋な盛り付けも元旦にふさわしい仕上がりです。
■テーマ2 「老舗料亭」のおせち
たん熊北店 「和暖お煮しめ」おせち三段重
・税込37,800円(送料込み)
・約3人前/33品目(冷凍)
・「老舗はいつも新しい」を理念に、天保元年
(1830年)創業以来代々受け継がれながらも
時代の流れに合わせた味を追求し続けてい
る日本料理「なだ万」のおせち。
日本料理 なだ万 和洋中おせち三段重 「景福」
・税込37,800円(送料込み)
・約3人前/33品目(冷凍)
・「老舗はいつも新しい」を理念に、天保元年
(1830年)創業以来代々受け継がれながらも
時代の流れに合わせた味を追求し続けてい
る日本料理「なだ万」のおせち。
日本料理 なだ万 和風おせち二段重「正月万菜」
・税込27,000円(送料込み)
・約2人前/28品目(冷凍)
日本料理 なだ万 和風おせち一段重「多久味」
・税込19,440円(送料込み)
・約3人前/16品目(冷凍)
■テーマ3 中華レストランのおせち
・赤坂璃宮 中華おせち 一段重
・税込15,120円(送料込み)
・約2～3人前/13品目(冷凍)
・広東料理の高級中華レストラン赤坂璃宮監修。
日本の食材に目を向け日本山海の幸を四季
折々の味で表現。スパイスや油をさりげなく
控えた優しく穏やかな味わいが特徴。
■9月18日(木)スタート お取扱いECサイト
■ごっつお便 会社概要
社名 株式会社 ごっつお便
代表者 懸 浩史
本社 東京都千代田区麹町2丁目4番地 麹町八幡ビル5階
設立 2000年2月(1987年 西武百貨店全店にて販売開始)
資本金 1,000万円
株主 株式会社 そごう・西武(100%)
事業内容 1．各種ギフト券の企画・販売・運営システム受託
2．食料品、酒類、雑貨の販売卸
3．前各号に掲げる事業の経営指導及び業務委託
以上