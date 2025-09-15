【9/17受付開始】クラウドファンディング「アントラーズの未来をみんなで 2025」について

株式会社鹿島アントラーズFC

茨城県潮来市（市長：原浩道）と株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー（本社：茨城県鹿嶋市、代表取締役社長：小泉文明、以下「鹿島アントラーズ」）は、クラブの未来を担うアカデミーの練習環境拡充を目的としたクラウドファンディングプロジェクト「アントラーズの未来をみんなで 2025」を、9月17日（水）より開始しますので、お知らせいたします。

本プロジェクトにご支援いただいた皆様への御礼として、ユースチームとトップチームによるスペシャルマッチの観戦チケットや、選手サイン入りグッズなど、特別な返礼品をご用意しました。

鹿島アントラーズのアカデミーは、これまで数々のトップチームの選手を輩出してきました。鈴木優磨選手、山田大樹選手、舩橋佑選手、溝口修平選手、下田栄祐選手、松本遥翔選手、徳田誉選手、佐藤海宏選手といった選手たちも、このアカデミーでプロへの道を切り拓きました。本プロジェクトを通じて集まったご支援は、クラブの未来を担うアカデミーの選手たちが使用するグラウンドの拡充と練習環境の改善に大切に活用させていただきます。

ご支援への御礼（リターン）について

ご支援いただいた皆様への御礼として、ここでしか手に入らない様々な返礼品をご用意しました。各メニューの詳細は、9月17日（水）よりクラウドファンディングページでご覧いただけます。

■ 「～アントラーズの未来をみんなで～サンクスマッチ」

未来のアントラーズを担うユースチームとトップチームが対戦するスペシャルマッチにご招待いたします。このスペシャルマッチは、皆様のご支援が育む未来を象徴する、特別な舞台です。アカデミーの最終カテゴリーであるユースチーム、そしてトップチームの選手たちの雄姿を、ぜひご覧ください。

■アカデミー出身選手による親子サッカー教室

アカデミー出身のトップチーム選手による、小学校1年生から6年生までのお子様とその保護者がご参加いただけるサッカー教室を、潮来市内で開催いたします。

■選手サイン入りグッズ、潮来市の特産品

そのほか、選手サイン入りグッズはもちろん、潮来市の特産品もご用意しています。

本プロジェクトへの個人からのご寄付は潮来市ふるさと納税の対象となり、上限範囲内であれば実質2,000円のご負担でご支援いただけます。

アントラーズの未来をみんなで。ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

プロジェクト概要

■タイトル

アントラーズの未来をみんなで2025

■目標金額

5,000万円

実施期間

2025年9月17日（水）9:00 ～ 2025年12月16日（火）23:00

クラウドファンディングページURL

https://readyfor.jp/projects/antlers_GCF2025(https://readyfor.jp/projects/antlers_GCF2025)

■形式

ふるさと納税型 / All-In形式

※目標金額の達成の有無に関わらず、集まった寄付金を受け取ることができる形式です。

■資金使途

アカデミーの練習環境拡充