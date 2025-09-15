再び物語が動き出したTVアニメ『Turkey!』10投目（第10話）の「場面写」がコンビニプリントに追加！

株式会社サムライソード

全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして提供中のTVアニメ『Turkey!』コンビニプリントの「場面写」に10投目（第10話）を追加しました。

TVアニメ『Turkey!』10投目（第10話）STORY

TVアニメ『Turkey!』コンビニプリント絶賛発売中！

＜どうする？スプリット＞

利奈 「１８メートル２８センチ」

麻衣・さゆり・希・七瀬「(利奈を見る)」

七瀬 「え」

利奈 「ボウリングの、レーンの長さ」

麻衣 「──」

利奈 「知ってる？ どうしてその長さなのか」

絶望と希望の１０投目

TVアニメ『Turkey!』コンビニプリント

TVアニメ『Turkey!』コンビニプリントは、各キャラクターのポスターやシールなどをコンビニのマルチコピー機でプリントできるサービスです。

衝撃的な展開、愛らしいキャラクターデザインや超豪華声優陣も話題になっている『Turkey!』

この『Turkey!』コンビニプリントでは、放送終了後の翌週（次話放送の前日）に各話より厳選された12点の「場面写」をL判写真用紙でプリントできる「場面写」、各キャラクターデザインの「シール」、「ポスター＆ブロマイド」の3種類のプリントが楽しめます。

美しいビジュアルをぜひコレクションしてください。

◆『Turkey!』シールプリント L判シール用紙 250円（税込）

◆『Turkey!』ポスター A4光沢紙 500円（税込）

◆『Turkey!』ブロマイド L判写真用紙 300円（税込）

◆『Turkey!』場面写 L判写真用紙 300円（税込）

◆『Turkey!』スマホシール L判シール用紙 250円（税込）

◆『Turkey!』コンビニプリント専用サイト https://myseries-collab.com/turkey/

貴重な「複製原画」が当たる！連動型キャンペーン

「場面写」をコンビニプリントで集めて、「複製原画」をゲットしよう！

全12話の「複製原画」が、それぞれ限定1名様に当たる！

「場面写」プリント用紙に印字されている応募用QRコードからキャンペーンにエントリーできます。１枚のプリント用紙で１口の応募が可能です。（最大12口まで同時に応募可能）

詳しくは専用サイトでご確認ください https://myseries-collab.com/turkey/

TVアニメ『Turkey!』7月8日(火)より日本テレビほかにて絶賛放送中！

「Turkey!」は長野県千曲市を舞台に、ボウリング部に所属する5人の女子高生を描く物語。

タツノコプロのアニメ制作レーベル・BAKKEN RECORDとポニーキャニオンが手がけるオリジナルアニメ。

音無麻衣（菱川花菜）、五代利奈（市ノ瀬加那）、一ノ瀬さゆり（岩田陽葵）、三鷹希（天麻ゆうき）、二階堂七瀬（伊藤彩沙）と出演陣も豪華で、この夏期待のアニメ作品として注目されている。

□ スタッフ

原案：BAKKEN RECORD、ポニーキャニオン／監督：工藤進／脚本：蛭田直美／キャラクターデザイン・総作画監督：武川愛里／メインアニメーター：那花優統／色彩設計：のぼりはるこ／美術監督：田尻健一／撮影監督：小西庸平／CGディレクター：堀本夏生／編集：及川雪江／音楽：林ゆうき／音楽制作：ポニーキャニオン／プロデューサー：木下哲哉、北林俊哉／アニメーションプロデューサー：大松裕

□ キャスト

音無麻衣：菱川花菜／五代利奈：市ノ瀬加那／一ノ瀬さゆり：岩田陽葵／三鷹希：天麻ゆうき／二階堂七瀬：伊藤彩沙

(c)BAKKEN RECORD・PONY CANYON INC. /「Turkey!」製作委員会

