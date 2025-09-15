天板が滑りにくいこたつのラインアップを強化！人気の2WAYシリーズなど、暮らしに合う商品がみつかる 全38種類へ拡大

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年9 月上旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットにて発売を開始した、2025年モデルのこたつの新商品をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110800005551s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110800005551s/)

今年度のこたつは、お客様からお困りの声が多かった「天板のズレ」を解消するべく、滑りにくい特殊加工を施した商品ラインアップを大幅に拡充しております。

■安全性と使いやすさをさらに追求したニトリのこたつ

従来より、「立ち上がる時や体重をかけた時に天板がずれてしまう」というお声を多くいただいておりました。そこで今年度モデルでは、人気の2WAYこたつシリーズをはじめ、座卓タイプの「GCシリーズ」、軽量・コンパクトな「LMシリーズ」、ダイニングこたつなど主要なラインアップに、天板に滑りにくい特殊加工を追加しました。これにより、ご家族やご来客時など様々なシーンで、より安心して快適にお使いいただけます。

■2WAYこたつNVシリーズが累計販売台数24万台突破！新色も登場

高さが変えられる2WAYこたつシリーズは、ソファに座ったままでも、来客時に低くしても使える人気のシリーズです。天板がズレてしまうというお困りごとを解決したことで、より多くのお客様に安心して使っていただけます。

今期はグレーウォッシュの新色も登場し、インテリアに合わせやすくなりました。

ほかにも、多数こたつを取り揃えておりますのでぜひ店頭、ニトリネットでご覧ください。

今年の冬は、ニトリの新しいこたつで、あたたかく、安心・快適なおうち時間をお過ごしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

・高さが変えられる「NVシリーズ」

【商品名】高さが変えられる2Wayこたつテーブル(NV03)

【価格】

幅80cm：24,990円

幅105cm：27,990円

幅120cm：29,990円

【カラー】ホワイトウォッシュ、グレーウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン

【サイズ（約）】

幅80×奥行60×高さ65cm

幅105×奥行70×高さ65cm

幅120×奥行75×高さ65cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110800005551s/

・大理石調で軽い「LMシリーズ」

軽量・コンパクトで人気の大理石調デザイン。持ち運びが簡単なので、お部屋の模様替えや一人暮らし、ワンルームにもぴったりです。

【商品名】大理石調の軽量リビングこたつ(LM01)

【価格】幅80cm：14,990円 幅105cm：19,990円

【カラー】ホワイト

【サイズ（約）】幅80×奥行60×高さ38.8cm

幅105×奥行75×高さ38.8cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110800005261s/

・豆型でころんとかわいい「GCシリーズ」

コンパクトで豆型の天板でかわいい印象です。角がないのでお子様にも安心です。

【商品名】豆型リビングこたつ(GC03R)

【価格】17,990円

【カラー】ホワイトウォッシュ、ナチュラル

【サイズ（約）】幅90×奥行60×高さ37.5cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110800005919s/

・脚の向きがかえられる「DMシリーズ」

美しいオーク突板を天板を使用しています。冬以外はモダンな印象の座卓に早変わり。脚の向きを変えるだけで、こたつ⇔座卓の切り替えが簡単に行えます。

【商品名】脚の向きをかえられるこたつ(DM01)

【価格】39,990円

【カラー】ライトブラウン、ミドルブラウン

【サイズ（約）】幅135×奥行80×高さ38cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110800006237s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。