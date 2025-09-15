【アパマンショップ】鹿児島県鹿屋市に新店舗「西原店」をオープン

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のアパマンショップを展開するApaman Network株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 戒／APAMAN株式会社の連結子会社）は、アパマンショップ加盟企業である株式会社メモリー不動産（本社：鹿児島県鹿屋市）は、2025年9月15日（月）、鹿屋市西原に「アパマンショップ西原店」を新規オープンいたします。

本店舗は、全国に広がるアパマンショップネットワークの情報力を活かし、鹿屋市および近隣エリアの転勤・赴任・進学等に伴う住まい探しを手厚く支援。地元に強いスタッフが、提案・内見・各種手続きを一元対応。はじめての方でも安心してお部屋探しを進めていただけます。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

アパマンショップ西原店

店舗情報

【背景と展望】

近年、地方中核都市においても転勤・進学に伴う住み替え需要は底堅く、ライフステージに応じた提案力を備えた専門的な仲介サービスへの期待が高まっています。アパマンショップは今回の西原店オープンを機に、鹿屋市エリアでの提供体制を強化し、地域特性に即した物件提案ときめ細かなサポートで多様なニーズに応えてまいります。今後も加盟店との連携を一層深め、全国でのサービス網拡充を推進していく方針です。

【鹿児島県鹿屋市西原】

鹿児島県鹿屋市西原エリアは、市街地と住宅地が穏やかに隣接する生活利便性の高いロケーションです。周辺にスーパー・ドラッグストア・飲食店・クリニックが点在し、日常の買い物や通院がスムーズ。通学圏に学校・保育施設が揃い、駐車場付きの2LDK～3LDKなどファミリー向けから、1LDK・ワンルームの単身者向けまで多様な間取りが選べます。幹線道路へのアクセスも良く、通勤や週末の移動も快適。静かな住環境が魅力です。

【株式会社 メモリー不動産】

設立年月: 2015年5月14日

代表者 : 宮田 直宜

所在地 : 鹿児島県鹿屋市寿８丁目１-７

事業内容：不動産の売買・賃貸の仲介／不動産の賃貸管理／オフィス仲介

土地有効活用・マンスリーマンションの運営・オーナーセミナー、サブリース（借り上げ）

URL : https://www.memory-chintai.jp/

【Apaman Network株式会社】

Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/