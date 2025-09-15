コメリの灯油販売新テレビCM「灯油販売　暖かいをもっと便利に」篇を公開

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続ける株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、新テレビＣM「灯油販売 暖かいをもっと便利に」篇を、2025年9月15日（月）より全国で順次放送開始いたします。

■新テレビCM概要

タイトル ：「灯油販売 暖かいをもっと便利に」篇

放送開始日 ： 2025年9月15日（月）

放送エリア ： 全国※コメリ公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_Lm_WKBJSDI ]

URL ： https://youtu.be/_Lm_WKBJSDI

■関連サイト

コメリ灯油宅配 https://toyu.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

■CMカット

灯油も、コメリ。

お近くのコメリで

いつもの買い物と一緒に

ネットで簡単に注文できる

灯油宅配で

暖かいをもっと便利に。

灯油も、コメリ。

ポイントも貯まる。

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1230店舗(2025月8月31日現在)

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県52、東京都10、神奈川県8、新潟県81、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府7、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県10、高知県12、福岡県27、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26