世界で話題のアーティスト Bradley Theodore、東京・広尾 THE HARMONYSTで個展開催　― 日本文化に着想を得た13点の新作を世界初公開 ―

株式会社Harmonyst

株式会社Harmonyst（所在地：東京都渋谷区、代表：森川華子）が運営するMusic Salon&Cafe Gallery「THE HARMONYST」は、世界的に活躍するアーティスト Bradley Theodore（ブラッドリー・セオドア）のエキシビジョンを開催いたします。

本展では、日本文化にインスピレーションを受け制作された13点の新作コレクションを世界で初めて公開。

加えて、世界各地で注目を集めてきた代表作も展示されます。会期は2025年10月13日まで。

Symphony of Beethoven 2018The Connection 2024Marie’s Horse 2024

Bradley Theodore

タークス・カイコス諸島生まれ。ニューヨークを拠点に活動。

2016年、全米オープン（US Open）の公式アーティストに就任し、会場に4点の壁画を制作。

同年、ドキュメンタリー映画『Becoming: Bradley Theodore』がトライベッカ映画祭でプレミア上映。

2017年にはGoogleのアーティスト・イン・レジデンスに招かれ、Tilt Brushを用いた立体的な制作に挑戦。

2018年、PUMA「Suede」50周年記念スニーカーをデザイン。

2019年春夏にはスニーカーやアパレルのコレクションを発表。

2020年にはLEGO「Dots」キャンペーン公式アーティストを務め、HAIGウイスキーやデビット・ベッカムとのコラボレーションを実現。

近年はWaldorf Astoria、Snapple、Project Zero、The Strand、Black Tapなどと共同制作を行い、

アートとカルチャーを横断する活動を展開。

THE HARMONYST

東京・広尾に2024年10月にオープンした Gallery Cafe & Music Salon。

“まるでNYのストリートのように、音楽とアートがハーモニーする空間”をコンセプトに、国内外のアーティストによる個展をはじめ、五感で楽しめる多彩なイベントを主催。新たな文化と社交の場の創出を目指す。

展覧会概要

展覧会名：PRINCIPAL “Bradley Theodoreが贈る「色彩で奏でる新しい物語」”

会期 ：～2025年10月13日（月・祝）

会場 ：THE HARMONYST（東京都渋谷区広尾5-19-9）

営業時間：12:00～18:30（月曜定休）

入場料 ：無料

会社概要

会社名 ：株式会社Harmonyst

所在地 ：東京都渋谷区広尾5-19-9

代表者 ：森川華子

事業内容 ：「THE HARMONYST」運営、アートコンペティション企画運営

公式サイト：https://theharmonyst.studio.site