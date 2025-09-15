【広報PRを約50時間で徹底して学び、最短で広報のプロフェッショナルへ】BtoC企業向け「広報PR革新・強化コース」提供開始！広報PRのほぼすべてのスキルを一気に習得できる、究極の講座が誕生！

株式会社カレー総合研究所

テレビなどメディアでお馴染みのコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（所長：井上岳久／東京都渋谷区）は、所長の井上岳久が井上戦略PRコンサルティング事務所代表として日本を代表する広報PRコンサルタントとして有名ですが、その井上が講師として参画する、成果にこだわる結果の出せる広報パーソンの育成機関「日本広報教育センター」でBtoC企業が広報PRを革新・強化し、あるいは新たに導入する上で不可欠な知識、スキル、そして実践的なテクニックを網羅した特別なセットコース「広報PR革新・強化コース」の提供を開始いたします。本コースは、約50時間という短期間で広報を総合的に学び、真の専門家を育成するという切り口で、新任広報担当者の育成から、経営戦略に直結する広報マネジメントまで、広報PRのあらゆる側面を網羅し、貴社のブランド価値向上とビジネス成長を力強く後押しします。

BtoC企業向け 広報PR革新コース：競合に差をつける完全マスター実践講座/１０講座パック

＜講座概要＞

講座名： BtoC企業向け 広報PR革新コース

「競合に差をつける完全マスター実践講座/１０講座パック」

https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/pcmzce3b/(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/pcmzce3b/)

講座形態： オンデマンド講座

視聴時間: 46時間41分

開講日： ９月16日開講

お申し込み https://nihon-prec.jp/pr.html(https://nihon-prec.jp/pr.html)

貴社の広報PRを飛躍的に進化させ、競合他社に圧倒的な差をつけたいとお考えではありませんか？

本コースは、BtoC企業が広報PRを革新・強化し、あるいは新たに導入する上で不可欠な知識、スキル、そして実践的なテクニックを網羅した特別なセットコースです。新任広報担当者の育成から、経営戦略に直結する広報マネジメントまで、日本広報教育センターの誇る10の広報PRコースが網羅されており、広報PRのあらゆる側面を網羅し、貴社のブランド価値向上とビジネス成長を力強く後押しします。

本コースで習得できる10の広報PRコース

・新任広報育成 速習コース: 広報業務の基本を短期間で習得し、即戦力となる広報担当者を育成します。

・ベーシック広報実務マスターコース: 広報実務の基礎から応用までを体系的に学び、日々の業務を効率的に遂行するためのスキルを習得します。

・アドバンス広報実務スキルコース: さらに実践的な広報スキルを磨き、複雑な広報課題にも対応できる能力を養います。

・広報マネージャーコース１「育成編」: 広報チームを効果的に率いるためのマネジメントスキル、部下育成のノウハウを習得します。

・広報マネージャーコース２「戦略編」: 経営戦略と連動した広報戦略の立案・実行力を高め、広報のROIを最大化する視点を養います。

・広報実務スキル専科/リリースマスターコース「リリース道場」編: 読者の心をつかむプレスリリースの作成術を徹底的に磨き、メディア露出を最大化します。

・広報実務マスター「マーケティングPR＜新企画編＞」: マーケティングと連携した広報PRの企画立案・実行を通して、新たなビジネスチャンスを創出します。

・広報実務マスター「Web広報＜基本実務編＞」: デジタル時代におけるWeb広報の基礎知識と実践的な運用方法を習得し、オンラインでの情報発信力を強化します。

・広報実務マスター「社内広報＜基本編＞」: 社内コミュニケーションを活性化し、従業員のエンゲージメントを高めるための社内広報のノウハウを学びます。

・広報実務マスター「危機管理広報＜基本編＞」: 有事の際に企業ブランドを守り、信頼を維持するための危機管理広報の基本と実践を習得します。

これらのコースを基本から応用まで、一気通貫で習得することで、貴社の広報PRは間違いなく革新され、競合他社に大きな差をつけることができるでしょう。

貴社の広報PRを次のステージへ引き上げるために、この機会をぜひご活用ください。

コース概要：広報の「今」と「未来」を学ぶ、全方位型プログラム

「広報PR革新・強化コース」は、広報担当者のレベルや目的に応じて、必要とされる知識とスキルを効果的に習得できるよう設計されています。

広報PR革新・強化コースは、広報担当者のレベルや目的に応じて、必要とされる知識とスキルを効果的に習得できるよう設計されています。

まず、「新任広報育成 速習コース」では、広報業務の基本を短期間で習得し、すぐに実務で活躍できる即戦力の育成を目指します。次に「ベーシック広報実務マスターコース」に進むことで、広報実務の基礎から応用までを体系的に学び、日々の業務を効率的に遂行するためのスキルを身につけることができます。さらに「アドバンス広報実務スキルコース」では、より実践的な広報スキルを磨き上げ、複雑な広報課題にも柔軟に対応できる能力を養います。

マネージャーの方々には、「広報マネージャーコース１『育成編』」と「広報マネージャーコース２『戦略編』」をご用意しています。「育成編」では、広報チームを効果的に率いるためのマネジメントスキルや部下育成のノウハウを習得し、「戦略編」では、経営戦略と連動した広報戦略の立案・実行力を高め、広報のROI（投資対効果）を最大化する視点を養います。

また、特定の専門スキルに特化したコースとして、「広報実務スキル専科/リリースマスターコース『リリース道場』編」では、読者の心をつかむプレスリリースの作成術を徹底的に磨き、メディア露出の最大化を目指します。その他にも、「マーケティングPR＜新企画編＞」、「Web広報＜基本実務編＞」、「社内広報＜基本編＞」、**「危機管理広報＜基本編＞」といった各分野のマスターコースを通じて、現代の広報PRに不可欠な専門知識と実践力を包括的に高めることができます。

■広報担当者向け：実践力と即戦力を養うステップアップ

・「新任広報育成 速習コース」：広報業務の基本を短期間で習得し、すぐに実務で活躍できる即戦力の育成を目指します。

・「ベーシック広報実務マスターコース」：広報実務の基礎から応用までを体系的に学び、日々の業務を効率的に遂行するためのスキルを身につけます。

・「アドバンス広報実務スキルコース」：より実践的な広報スキルを磨き上げ、複雑な広報課題にも柔軟に対応できる能力を養います。

■広報マネージャー向け：戦略的視点と組織を率いるリーダーシップ

広報組織を飛躍させるための2つのコースをご用意しています。

・「広報マネージャーコース１『育成編』」：広報チームを効果的に率いるためのマネジメントスキルや部下育成のノウハウを習得します。

・「広報マネージャーコース２『戦略編』」：経営戦略と連動した広報戦略の立案・実行力を高め、広報のROI（投資対効果）を最大化する視点を養います。

■専門スキルに特化：広報PRの「核」を磨く

特定の専門スキルを究めたい方向けには、以下のコースをご用意しています。

・「広報実務スキル専科/リリースマスターコース『リリース道場』編」：読者の心をつかむプレスリリースの作成術を徹底的に磨き上げ、メディア露出の最大化を目指します。

・「広報実務マスター「マーケティングPR＜新企画編＞」：マーケティングと連携した広報PRの企画立案・実行を通して、新たなビジネスチャンスを創出します。

・「広報実務マスター「Web広報＜基本実務編＞」：デジタル時代におけるWeb広報の基礎知識と実践的な運用方法を習得し、オンラインでの情報発信力を強化します。

・「広報実務マスター「社内広報＜基本編＞」：社内コミュニケーションを活性化し、従業員のエンゲージメントを高めるための社内広報のノウハウを学びます。

・「広報実務マスター「危機管理広報＜基本編＞」：有事の際に企業ブランドを守り、信頼を維持するための危機管理広報の基本と実践を習得します。

★本コースで貴社が習得できること

本コースを受講することで、貴社は以下の具体的な成果を得ることができます。

・即戦力となる広報担当者の育成：広報業務の基本を短期間で習得し、すぐに実務で活躍できる人材を育成します。

・効率的な広報業務遂行スキル：広報実務の基礎から応用までを体系的に学び、日々の業務を効率的に遂行するスキルを習得します。

・複雑な広報課題への対応力：実践的な広報スキルを磨き、複雑な広報課題にも柔軟に対応できる能力を養います。

・効果的な広報チームのマネジメント：広報チームを効果的に率いるためのマネジメントスキル、部下育成のノウハウを習得します。

・経営戦略と連動した広報戦略の策定：経営戦略と連動した広報戦略の立案・実行力を高め、広報のROIを最大化する視点を養います。

・メディア露出の最大化：読者の心をつかむプレスリリースの作成術を徹底的に磨き、メディア露出を最大化します。

・新たなビジネスチャンスの創出：マーケティングと連携した広報PRの企画立案・実行を通して、新たなビジネスチャンスを創出します。

・オンラインでの情報発信力強化：デジタル時代におけるWeb広報の基礎知識と実践的な運用方法を習得し、オンラインでの情報発信力を強化します。

・社内エンゲージメントの向上：社内コミュニケーションを活性化し、従業員のエンゲージメントを高めるための社内広報のノウハウを学びます。

・危機管理体制の構築：有事の際に企業ブランドを守り、信頼を維持するための危機管理広報の基本と実践を習得します。

これらのコースを基本から応用まで、一気通貫で習得することで、貴社の広報PRは間違いなく革新され、競合他社に圧倒的な差をつけることができるでしょう。

貴社の広報PRを次のステージへ引き上げるために、この機会をぜひご活用ください。

詳細資料のご請求や個別相談をご希望の広報ご担当者様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。貴社の広報PRを飛躍的に進化させるお手伝いをさせていただきます。

実践力を重視する「日本広報教育センター」

日本広報教育センターは、企業の広報力の底上げを目指し、広報パーソンの教育や研修を展開する機関です。

広報の力によって、企業の価値は左右されます。広報を確実に展開させて企業価値を高めるためには、広報の基礎知識と実践力を持った広報パーソンの存在が不可欠ですが、国内にはその育成機関がほとんどありません。

そうした現状を踏まえ、日本広報教育センターでは、次の3つの事業を柱に、成果を出せる広報パーソンを育成していきます。

＜主な事業＞

・広報PR研修事務局～広報担当者や広報スキルを得たい方などを対象に研修を実施

・PRエキスパート資格～広報の専門家を目指す方や、キャリアアップを希望する方などに向けて認定資格試験を実施

・戦略PR協会～広報PRの専門家や実践者などが行う最前線の広報活

＜日本広報教育センター https://nihon-prec.jp/＞

■日本広報教育センターの３大事業

具体的には、企業向け広報研修「あなたの会社の広報研修室」事業、広報資格「PRエキスパート」事業、「戦略PR協会」事業の３つの事業を中心に実施します。

当センターは、単に知識を有するだけの広報でなく、実践力を重視し『結果を出せる広報』にこだわります！

https://nihon-prec.jp/(https://nihon-prec.jp/)

＜機関の概要＞

【団 体 名】日本広報教育センター

【事業 概要】１）企業向け広報研修「あなたの企業の広報研修室」の運営

２）広報資格「PRエキスパート」の運営

３）戦略PR協会の運営

【ミッション】広報組織を構成する要員である個々の広報パーソンの能力及びスキルを最大限に高める。

【会 長】小原江利子

【活動開始日】２０２２年３月２２日

【U R L】https://nihon-prec.jp/

【連 絡 先】info@nihon-prec.jp