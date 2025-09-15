【新発売】米一粒分でしっかりうるおう！サラリとした使用感でスマホもすぐに触れる「ルミエプラスラボ　ハンドクリーム」

株式会社ルミエプラス

セルフケア発想のハンドクリーム「ルミエプラスラボ ハンドクリーム」

株式会社ルミエプラス（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役社長：島田エミル / 以下「ルミエプラス」）は、「ルミエプラスラボ ハンドクリーム」を9月15日（月）に発売。



日常の手洗いや消毒による手荒れや乾燥の悩み──。

「ルミエプラスラボ ハンドクリーム」は、こうしたダメージから手肌を守り、いたわるために開発しました。

うるおいとサラリとした使用感を両立し、肌のリセットと心のリラックスを同時に叶える新感覚のハンドクリームです。

全国のMUJI Laboを取り扱う無印良品の店舗でも販売しております。

開発背景

日々の頻繁な手洗いやアルコール消毒が当たり前になった現代。

それによって引き起こされる手荒れや乾燥は、多くの人が抱える悩みとなっています。

ただ保湿するだけでは満足できない。

そんな声に応えるため、ルミエプラスは、肌のうるおいケアにとどまらず、香りや使用感の心地よさにまでこだわったハンドクリームの開発に取り組みました。

キーとなるのは、「浄めて整える」という発想。

肌荒れを防ぐだけでなく、塗ることで気持ちまで整うような使用感と香りにこだわりました。

さらに、塗った直後でもベタづかずスマホが使える、

軽やかなテクスチャーで日々の生活にストレスなく寄り添います。

多様なライフスタイルに心地よくフィットする感覚を、すべての手肌に届けたい──。

そんな想いから生まれたのが、「ルミエプラスラボ ハンドクリーム」です。

商品特徴

現代を生きる人々の肌ストレス*1にやさしく寄り添う、セルフケア発想のハンドクリーム

少量で、肌がホッとするようなうるおいと、サラリとした使用感。

北大西洋の水温１℃の極寒地域に生息する希少な海藻由来の成分「サッカリナロンギクルリスエキス*2」配合。過酷な環境で育つ海藻の力がハリやうるおいへと導きます。

さらに、セラミド*3、アミノ酸*4、ビタミンE*5やグリチルリチン酸2K*6が配合されたクリームがお肌を整えます。

香りには、パチョリ、コリアンダー、アトラスシーダー、ベルガモットなどの天然精油を贅沢にブレンドし、深い森の中、朝の光が差し込むような静けさと開放感をイメージしました。

本容器はチューブの胴部に、環境に配慮した植物由来の原料が配合されたフィルムを使用しています。

フリー処方

石油系界面活性剤、鉱物油、アルコール、パラベン、合成着色料

*1

乾燥などでキメが乱れた状態

*2

皮膚コンディショニング成分

*3

セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ（いずれも保湿成分）

*4

アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン（いずれも保湿成分）

*5

トコフェロール（整肌成分）

*6

整肌成分

主原料と香料

主原料：サッカリナロンギクルリスエキス(皮膚コンディショニング成分)、セラミド(3種)、アミノ酸(11種)

香料：パチョリ、コリアンダー、アトラスシーダー、ベルガモットなど

商品概要

名 称：ルミエプラスラボ ハンドクリーム [化粧品]

内容量：30g

価 格：\1,990（税込）

成 分：水、水添ナタネ油アルコール、イソノナン酸イソトリデシル、パルミチン酸セチル、エチルヘキサン酸セチル、ＢＧ、ＰＥＧ-４０水添ヒマシ油、（ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、ミリスチルアルコール、グリチルリチン酸２Ｋ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ、サッカリナロンギクルリスエキス、ミネラル塩、ハトムギ種子エキス、ダイズペプチド、乳酸Na、クエン酸、クエン酸Na、アルギニン、パチョリ油、コリアンダー果実油、ベルガモット果実油、チョウジ葉油、ベチベル根油、ジュニペルスメキシカナ油、アトラスシーダー木油、ラベンダー油、セイヨウハッカ油、アスパラギン酸、トコフェロール、グリセリン、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、トレハロース、PCAーNa、PCA、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ヒドロキシアセトフェノン、ポリソルベート60、カルボマー、ラウロイルラクチレートNa、キサンタンガム、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール

販売店

ルミエプラス

MUJI Laboを取り扱う無印良品の店舗・無印良品ネットストア

ルミエプラスについて

エステ経験22年、述べ20,000人以上のお客様へのトリートメント実績から、30代からのお肌の悩みを解決するべく美容オイル「ルミエプラス・ソフトニングオイル」を開発。お肌を柔らかくし、成分を肌奥深くまで浸透*させるオイルは、リピートのお客様も多い製品です。

※角層まで

<会社情報>

株式会社ルミエプラス

代表取締役社長：島田エミル

住所：東京都 渋谷区恵比寿3-45-3-502

電話番号：03-5422-7326

URL：https://www.lumiere-plus.jp/(https://www.lumiere-plus.jp/)

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/lumiereplus_official/(https://www.instagram.com/lumiereplus_official/)