姶良市市制施行15周年記念！ 事業者様の企業努力で“毎日の食卓”を応援！＼期間限定！9月15日～9月30日まで／ 鹿児島県姶良市

LR株式会社

EC支援など行うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市伊集院町郡、代表：末永祐馬）がサポートする鹿児島県姶良市では、物価高の影響を受けやすい“毎日の食卓”を応援するため、「姶良市市制施行 15周年企画」を期間限定で実施いたします。

市内事業者様の企業努力により、贅沢にお食事を楽しめる返礼品が、2025年9月15日（月）～9月30日（火）の期間限定で登場します。

ソーセージ詰め合わせや餃子セットなど、無添加にこだわった鹿児島黒豚「短鼻豚」を使用した特別な返礼品をご用意しました。

■ 鹿児島ますやのこだわり

＜自分の子供に安心して食べさせたい＞ から始まった完全無添加へのこだわり

詳細はこちら :https://www.rakuten.co.jp/f462250-aira/contents/shisei15th/

完全無添加にこだわるきっかけは、生まれた子どもがアレルギー体質であったことでした。食生活の重要性を痛感し、子どもも自分たちも安心安全に食べられる食材をつくりたいと奮起。ハム・ソーセージの製造会社を営む自分たちが何を目指すべきか見え、無添加の加工品作りがスタートしました。

無添加にこだわるには、肉質・脂肪の質が絶品の良質の黒豚が条件。

せっかく、無添加の加工品を造るのであればよい肉を使いたい、この気持ちを分かってくれる農家の方々と契約し、なるべく昔ながらの黒豚に限りなく近い品種の黒豚を育ててもらい、これを素材とすることに成功しました。

一つ一つ丁寧に手造りで

熟練した職人が、鹿児島ますや独自の技術と秘伝のタレをもって、完全無添加にて一つ一つ丁寧に手造りで仕上げています。

「安心・安全・美味しい」がポリシー

鹿児島ますやの黒豚ハム・ソーセージは、自宅で使っているような 安全な食材や調味料のみ使用。

みなさまに安心して、召し上がっていただきけるお品になっています。

■鹿児島ますや 厳選返礼品3選

１.＜容量・定期便が選べる＞鹿児島黒豚「短鼻豚」無添加ソーセージ4種詰め合わせ(https://item.rakuten.co.jp/f462250-aira/a010/)

２.＜パック数が選べる＞鹿児島黒豚「短鼻豚」無添加餃子セット(https://item.rakuten.co.jp/f462250-aira/a441/)

３.＜パック数が選べる！＞鹿児島黒豚「短鼻豚」無添加炭火焼豚ウデ詰め合わせ(https://item.rakuten.co.jp/f462250-aira/a009/)

■鹿児島ますやの返礼品一覧はこちら(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E3%81%BE%E3%81%99%E3%82%84/?pls=1&sid=338550)

鹿児島黒豚「短鼻豚」ヒレかつ 【寄附金額】\16,000《訳アリ》鹿児島黒豚「短鼻豚」無添加スモークウィンナー 【寄附金額】\10,000～

安心・安全にこだわった無添加の商品を、ほかにもたくさんご用意しております。

■姶良市について

鹿児島県本土のほぼ中央に位置する姶良市（あいらし）は、鹿児島空港や鹿児島中央駅にもアクセスしやすく交通の利便性が高く、「街の住み心地ランキング（鹿児島県版）」では5年連続1位を記録。

雄大な桜島を眼前にして自然・歴史・伝統・文化が息づく一方、街の中心部は大型商業施設や飲食店も増え賑わいを増しています。