コインランドリー『ブルースカイランドリー』×映画 『俺ではない炎上』2025年9月19日(金)～ コラボキャンペーン開催

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、全国に362店舗（2025年9月末現在）を展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」において、2025年9月26日（金）公開の映画『俺ではない炎上』とのコラボキャンペーンを9月19日（金）から9月30日（火）まで実施いたします。

SNSを通じて映画鑑賞券や映画オリジナルグッズ、Amazonギフト券が当たる抽選企画をご用意しました。ぜひ、映画とともにキャンペーンをお楽しみください。

■キャンペーン概要

「六人の嘘つきな大学生」で話題の作家・浅倉秋成による山本周五郎賞候補作『俺ではない炎上』(双葉文庫)が、阿部寛を主演に迎え待望の映画化。全国公開を記念し、ブルースカイランドリーとタイアップしたキャンペーンを実施します。

■キャンペーン期間

2025年9月19日（金）～9月30日（火）

第1弾：2025年9月19日（金）正午12:00 ～ 9月23日（火）

第2弾：2025年9月24日（水）正午12:00 ～ 9月30日（火）

■キャンペーン内容

X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーン

当社公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で以下をプレゼントします。

◇第１弾

・ムビチケオンライン券(2枚1組)×5名様

◇第2弾

・スマホ接続型ハンディファン「オリジナル炎上回避くん」×5名様

・Amazonギフト券500円分 × 10名様

◇参加方法

１. @LaundrySky をフォロー ２.キャンペーン投稿をリポスト

▶公式Xアカウント：https://twitter.com/LaundrySky

■公開作品情報

■タイトル：『俺ではない炎上』

■公開日： 9月26日(金)全国公開

■主演：阿部寛

■監督：山田篤宏

■原作：浅倉秋成『俺ではない炎上』（双葉文庫）

■主題歌:WANIMA / おっかない (unBORDE/WARNER MUSIC JAPAN)

■配給：松竹

■公式サイト: https://movies.shochiku.co.jp/oredehanai-enjo/

(C)2025「俺ではない炎上」製作委員会 (C)浅倉秋成/双葉社

【STORY】

大手ハウスメーカーに務める山縣泰介は、ある日突然、彼のものと思われるSNSアカウントから女子大生の遺体画像が拡散され、殺人犯に仕立て上げられる。家族も仕事も大切にしてきた彼にとって身に覚えのない事態に無実を訴えるも、瞬く間にネットは燃え上がり、“炎上”状態に。匿名の群衆がこぞって個人情報を特定し日本中から追いかけ回されることになる。そこに彼を追う謎の大学生・サクラ、大学生インフルエンサー・初羽馬、取引先企業の若手社員・青江、泰介の妻・芙由子といった様々な人物が絡み合い、事態は予測不能な展開に。無実を証明するため、そして真犯人を見つけるため、決死の逃亡劇が始まる―――。

■株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、コインランドリー「ブルースカイランドリー」を全国展開し、災害対応型ランドリーや子ども服リユース活動など、地域に根ざした取り組みを進めています。さらに、電気基本料金を削減する「GIブレーカー」事業を通じて、エネルギー分野においても新たな価値を創出。私たちは一人でも多くの方に、より豊かで快適なライフスタイルをお届けすることをめざし、さまざまなニーズを組み合わせて新たなビジネスを生み出し、WIN×WINの提案を通じて企業や社会の発展に貢献しています。

＜Xフォロー＆リポストキャンペーン 注意事項＞

・本キャンペーンはX社とは関係ありません。

・未成年（18歳未満）の方は、親権者の方が応募規約に同意の上で本キャンペーンの応募をお願いいたします。

・本キャンペーンへのご応募には、Xへの登録（無料）が必要です。

・非公開アカウントは対象外です。

・本キャンペーンへの応募は無料ですが、応募時に発生する接続料・通信料は応募者のご負担となります。

・当選者様からお預かりした個人情報は、本キャンペーンのプレゼントの発送にのみ利用いたします。

・当選された方には当社公式X（@LaundrySky）からDMでご連絡いたします。

・クレジットカード番号を伺うことはありません。

・賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

・賞品の交換、返品、換金およびご当選権利の譲渡はできません。

・当選者様の住所・氏名などが不明確な場合、長期不在・転居先不明等の理由により賞品が返送された場合は、当選を無効にさせていただくことがございます。

・賞品発送における紛失等の事故については、責任を負いかねますのでご了承ください。

・賞品発送時に折れや汚れが付いた賞品について、交換・返品はお受けできません。

・賞品の転売・譲渡等はご遠慮願います。譲渡・販売等その他の処分された賞品に関しては、一切責任を負いません。

・本キャンペーンの応募状況、および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

・本キャンペーンは予告なく変更、中止、終了する場合があります。予めご了承ください。

・当社の個人情報の取扱いにつきましては、プライバシーポリシーをご参照ください。