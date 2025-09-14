元プロゲーマーLEIA、著名イラストレーター雪醒（ゆきさめ）氏によるキャラクターデザインでVストリーマーとして新章へ

株式会社GamingD

報道関係各位

元プロゲーマーLEIA、著名イラストレーター雪醒（ゆきさめ）氏による

キャラクターデザインでVストリーマーとして新章へ

― Apex Legends優勝経験 × GTA運営 × Vカルチャー創造の三軸で挑む、新しい配信者のかたち ―

2025年9月14日

■ 概要

株式会社GamingD（本社：愛知県尾張旭市、代表取締役社長：江尻 勝）が運営するプロフェッショナルゲーミングチーム「DETONATOR」に長年所属し、Apex Legends Global Series（ALGS）の公式大会において国内およびアジア地域の優勝経験を誇る元プロゲーマー・LEIA（レイア）は、このたびVストリーマーとしての活動を開始いたします。

キャラクターデザインは、VTuber業界で多数の人気キャラクターを手がけてきた実力派イラストレーター・雪醒（ゆきさめ）氏（@y_k_sme）が担当。LEIAのプレイヤーとしての真摯さと、Vとしての可能性が同居する世界観を丁寧にビジュアルへと落とし込みました。

またLEIAは、オープンワールドゲーム『Grand Theft Auto V』（以下、GTA）のオンラインサーバー「KiKi’s GTAforSR2」の設立において、都市運営やプレイヤー招致・新規ユーザー支援・イベント設計といったコミュニティ構築の中心的存在としても活動実績があり、運営者としての高い手腕も評価されています。

さらにVストリーマーとして今後は“歌ってみた”に加え、ファンからの声を受けて癒し系・シチュエーションボイスといった音声コンテンツにも意欲的に取り組む意向を示しており、ゲーム配信活動の枠を越えた新たな表現の可能性を模索していきます。

これらの軸を活かし、LEIAは

・競技シーンで培った実力

・オンラインコミュニティ運営での信頼

・Vカルチャーを通じた創造的表現

という3つの強みを融合させ、Vストリーマーとして、ファンとともに新たなステージを切り拓いていきます。

■ 株式会社GamingD 代表取締役社長／DETONATOR代表 江尻 勝 よりコメント

「LEIAは、プロゲーマーとしての実績だけでなく、常に周囲を巻き込みながらチーム内外の企画や運営にも関わってきた存在です。今回のVストリーマーとしての始動は、まさにその力を新しい形で発揮する場であり、DETONATORとしても全面的に支援していきます。そしてVストリーマー・クリエイターとの新しい体制で活動をサポートしていきますのでぜひご注目ください。本プロジェクトはLEIA本人の熱意だけでなく、多様な分野の才能あるクリエイター陣の協力のもと進めていきたいと考えています。」

■ LEIA プロフィール

X（旧Twitter）：https://x.com/Leia_yAy（フォロワー数：1.7万人）

Twitch： https://www.twitch.tv/fps_leia（フォロワー数：2.4万人）

● 主な実績（Apex Legends）

ALGS Online #3 - Japan：優勝

ALGS Summer Circuit #1 - APAC North（アジア北部地域）：優勝

■ LEIAプロジェクトに協力頂いたクリエイター陣

キャラクターデザイン：雪醒（ゆきさめ）氏（@y_k_sme）：https://x.com/y_k_sme

LIVE2D制作：Date（だて）氏（@date_list）：https://x.com/date_list

配信スタンプ制作：Lyon氏（@deabannero）：https://x.com/deabannero?s=21

ロゴ制作：アインス氏（@eins_blue）：https://x.com/eins_blue?s=21

DETONATORというチームとしてはもちろん、関わるすべてのクリエイターの皆様と“応援”という形でLEIAのこれからを多方面から支えていきます。

■ 権利表記・注釈

『Grand Theft Auto V』は、Rockstar GamesおよびTake-Two Interactive Softwareの登録商標です。

本プレスリリースにおける表記は認識されているコンテンツタイトルを示すものであり、権利を侵害する意図はありません。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社GamingD

広報担当：info@gamingd.co.jp

公式サイト：https://gamingd.co.jp(https://www.gamingd.co.jp)

※メディア・企業ご担当者さまへ

初配信スケジュール、キャラクター設定画、素材写真、タイアップのご相談などは、個別にご案内しております。ご希望の方は上記メールアドレスよりお問い合わせください。