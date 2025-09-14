【速報！３.】イベント「オトメイトパーティー2025」9月14日（日）[夜公演]にて新情報を発表！

アイディアファクトリー株式会社は、本日9月14日（日）に実施した女性向けゲームブランド「オトメイト」のイベント「オトメイトパーティー2025」[夜公演]にて、今後発売を予定している新作タイトルの新情報などを発表いたしました。



9月14日（日）[夜公演]では、新作となる3タイトルの制作発表や今後発売予定をしているタイトルの続報、イベントの開催決定が発表されました。



イベントでの発表を受け、本日9月14日（日）21時30分より特設サイトを更新しております。


こちらではイベント内で発表された各タイトルの情報、放映されたプロモーション映像を公開していますので、ぜひご覧ください！


https://www.otomate.jp/event/party/2025/newtitle/


※一部、イベントで放映された映像内容と若干異なる場合もございます。



イベント「オトメイトパーティー2025」で発表されました各タイトルの今後の展開・詳細につきましては、時期をあらためてご案内させていただきます。


これからの「オトメイト」、ならびにアイディアファクトリーにぜひご注目ください！



■「オトメイト」新作タイトル発表




・タイトル：Sullyland Nursery Rhyme


・ジャンル：女性向け恋愛ADV


・キーワード：宗教都市、闇と病み、トラウマ


・スタッフ： ディレクター：黒輪 脩、アシスタントディレクター：一 ジョー、イラストレーター：miko、シナリオライター：夏野 景



・タイトル概要：――私たちは、壊れていく。



これは、彼ら(壊れた心)の痛みの物語――



目が覚めると、普段と同じようで違う景色。そこは現実世界の宗教都市マレニスと『死者の世界サリーランド』が混ざり合った奇妙な世界であった。


この日、平和な日常が終わり、


生と死が混ざり合う世界で命をかけた授業(ゲーム)が始まる。



『猛獣使いと王子様』や『Code:Realize』シリーズなどを担当しているmiko氏の完全新作です！



・ハード：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


・コピーライト：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


・ティザームービー： https://youtu.be/GFFvdcZ5C0o



■「オトメイト」タイトル　追加情報発表




・タイトル：マツリカの炯-kEi- 天命華燭伝


・ジャンル：女性向け恋愛ADV


・キーワード：中華幻想ハイファンタジー×極上艶ロマンス、仙界から逃亡した医者、四つのモード


・スタッフ：ディレクター：立松 文悦、原画：蓮本 リョウ、シナリオ：吉村 りりか、OP／ED／BGM：月蝕會議（EVIL LINE RECORDS）


・参加キャスト：岡本 信彦、山下 誠一郎、堀江 瞬、立花 慎之介、羽多野 渉、永塚 拓馬、前野 智昭 ほか



・タイトル概要：――これは、一双で語り逢う愛の調べ


『蛇香のライラ』『キューピット・パラサイト』シリーズを手掛けたスタッフ陣によるタイトル『マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝』の幸福なファンディスク。



新規攻略対象キャラクター《玉彗(ぎょくすい)（CV:前野 智昭）》は、


遠い昔に仙界から人界へと逃亡し、月下ノ国・西方の森を深く分け入った先に醫院(いいん)を構える独り身の医者。



本作では四つのモードをご用意。


【三世因果典(さんぜいんがてん)】二人が共に歩んだ日々と――過去と、未来の物語


【金烏玉兎典(きんうぎょくとてん)】玉彗と辿る、“炯眼”誕生秘話


【喋喋喃喃典(ちょうちょうなんなんてん)】恋人同士の小さな小さな日常会話集♪


【天命胤外伝(てんめいいんがいでん)】■年前の“あの日”から枝分かれする――フェイが天命に抗い幸福になる物語



2026年4月23日に発売決定！9月16日（火）より予約受付開始！


オトメイト スイート BOXの制作も決定！



・ハード：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


・発売日：2026年4月23日発売予定


・コピーライト：(C)IDEA FACTORY


・公式サイト：https://www.otomate.jp/mk/fd　※9/16(火)リニューアルオープン


・前作公式サイト：https://www.otomate.jp/mk/


・公式SNS（X）：https://x.com/Mk_otomate


・続報PV： https://youtu.be/fC4fXVNmRRc






・タイトル：オランピアソワレ Catharsis


・ジャンル：女性向け恋愛ADV


・キーワード：色彩ファンタジー、日本神話


・スタッフ：ディレクター：渡邉 渡、イラストレーター：さとい、シナリオ：片桐 由摩、


OP／ED：ENA


・参加キャスト：松岡 禎丞、杉田 智和、島崎 信長、上村 祐翔、内田 雄馬、堀江 瞬 ほか



・タイトル概要：業に蝕まれた二つの魂の物語から


　　　　　　　　――神と人が一つとなる真話へ継ぐ物語


あれから二年と半年が経過した天供島。


ある日突如流れ着いた記憶喪失の【白髪の男性】。


【白】は女しか存在しなかったが彼の存在は何をもたらすのか―――


『オランピアソワレ』の続編として新たな色彩ファンタジーの幕が開ける。


オープニングムービー初公開。



・ハード：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


・発売日：2025年12月18日発売予定


・コピーライト：(C)IDEA FACTORY


・公式サイト：https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/


・前作公式サイト：https://www.otomate.jp/olympia/


・公式SNS（X）：https://x.com/Olympia_otomate


・OPムービー： https://youtu.be/Sg1rQAqp__c



■「オトメイト」イベント情報






・イベントタイトル：オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」開催決定！



・開催日程：2026年2月15日（日）全2公演


・会場：府中の森芸術劇場どりーむホール



・ラインナップ作品＆出演キャスト：


＜昼公演＞


●オランピアソワレ


朱砂 役　：松岡 禎丞


ヒムカ 役：堀江 瞬


海浬 役　：小林 千晃



●9 R.I.P.


響 役　　：土岐 隼一


香羊 役　：鈴木 崚汰


魅ナミ 役：岡本 信彦


朱里 役　：白井 悠介



●Honey Vibes


エリヤ 役　　：木村 良平


アルヴィン 役：梅原 裕一郎


ミロ 役　　　：岡本 信彦


ベアティ 役　：徳留 慎乃佑



＜夜公演＞


●キューピット・パラサイト


ラウル・アコニット 役：八代 拓


螢彩院・F・琉輝 役　 　：榎木 淳弥


ピーター・フラージュ 役：岡本 信彦


レイ・アンダー 役　　　：小林 千晃



●マツリカの炯-kEi-


フェイ／フエン 役：岡本 信彦


ルヲ 役　　　　　：山下 誠一郎


玖 燕來 役　　　 ：堀江 瞬


紫惺／季苑 役　　：濱 健人



●OVER REQUIEMZ


カイゼ・オズマ 役：阿座上 洋平


ドロシー 役　　　：堀江 瞬


アクレイ 役　　　：秋葉 佑


※敬称略



・イベント公式HP：10月公開予定


・イベント公式SNS（X）：https://x.com/OtomateEvent


・コピーライト：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY　(C)IDEA FACTORY　(C)IDEA FACTORY/KOGADO STUDIO





・イベントタイトル：オランピアソワレ -天供島の桜便り-


「大型展示イベント」2026年春、有楽町マルイにて開催。


詳細は後日公開。



・コピーライト：(C)IDEA FACTORY



【オトメイトについて】







「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、15周年を迎えた「薄桜鬼」や劇場版アニメが公開された「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。


2018年からはNintendo Switch(TM)タイトルの展開に力を入れており、既に86タイトルを発売（2025年9月14日現在）。


また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。



オトメイトポータルサイト： https://www.otomate-p.jp/


オトメイト公式SNS： https://x.com/OtomateWeb