祝日特別番組『三度の飯より旅が好き』放送決定！

写真拡大

株式会社ＴＢＳラジオ


～豪華ゲストとリスナー参加でお届けする、8時間超の生放送～


株式会社TBSラジオ（東京都港区）は、9月23日（月・秋分の日）の朝8時30分より、祝日特別番組『三度の飯より旅が好き』を放送いたします。


本番組は、国内外の旅をテーマにした8時間を超える生放送。


パーソナリティを務めるのは、ももいろクローバーZの百田夏菜子さんと、TBSアナウンサーの熊崎風斗。


秋の三連休や年末年始に向けて旅の計画を立てる方には“耳の予習”を、そうでない方にも旅行気分を味わっていただける内容でお届けします。


ゲストには、森香澄さん、吉田類さん、宇賀なつみさん、森星さん、ウルフアロンさん、椎名誠さんといった多彩な面々が登場。


印象的な旅の思い出や今後の計画、おすすめの旅行先や滞在スタイル、アクティビティ、さらにはすぐに役立つライフハックなどを披露いただきます。


さらに、今回はリスナーの皆様からのメッセージも募集。


テーマは「旅のエピソード」です。


旅先での出会いや、大変だったけれど振り返れば楽しい思い出となった出来事、何度も通いたくなる場所、もう一度訪れたい憧れの旅先など、自由にお寄せください。


メッセージは 905@tbs.co.jp　 まで。


ご紹介させていただいた方には、百田夏菜子さんのサイン入りクリアファイルをプレゼント！ そのほかにも豪華な特典をご用意しています。



旅先やドライブ中にも楽しめる音楽とともに、耳から始まる“特別な旅”にご案内します。


秋分の日の朝、豪華ゲストとリスナーがつながる「旅するラジオ」。


ぜひご参加ください。


【放送概要】


タイトル：祝日特別番組「三度の飯より旅が好き」


放送日時：2025年9月23日（火・秋分の日） 08:30～16:50


放送形態：生放送


パーソナリティ：百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、


熊崎風斗（TBSアナウンサー）


ゲスト：森香澄、吉田類、宇賀なつみ、森星、ウルフアロン、椎名誠（順不同）


メッセージテーマ：「旅のエピソード」


メール宛先：905@tbs.co.jp


プレゼント：百田夏菜子さんサイン入りクリアファイル ほか