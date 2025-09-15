カナダのクラフトビール「Phillips Box Set」がコストコジャパンに登場

Pacrim Distributors Inc.

2025年8月28日 - 東京

カナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリア発の Phillips Brewing & Malting Co. は、日本のコストコ店舗にて「Phillips Box Set（355ml × 12缶）」を発売しました。販売価格は 2,998円（税込） です。

Phillips Brewing & Malting Co.について

2001年の創業以来、一貫して独立を貫き、大胆でホップの効いた味わい、少量生産の実験的な醸造、そして自社製麦による高品質なビールづくりで知られる、カナダでもっとも創造的で受賞歴の多いクラフトビールブランドのひとつです。豊かな想像力と品質への情熱から生まれるビールは、棚の上でも、そしてひと口飲んだ瞬間にも、その個性が際立ちます。

コストコジャパン限定！4種類のビールを詰め合わせた12本パック

- Blue Buck Ale - ノースウエスト産ホップとリッチなモルト感が特長。個性派ながら飲みやすいエール。- Tilt Lager - バランスのとれた飲み口で、何度でも飲みたくなる定番ラガー。- Tiger Shark Pale Ale - トロピカルフルーツを思わせるホップフレーバーが広がる、苦味控えめでジューシーなペールエール。- Implosion Pilsner - 低温熟成で丁寧に仕上げた、クリーンで爽やかなピルスナー。洗練された飲み心地が魅力。

販売店舗

以下のコストコジャパン各倉庫店にて販売中：

京都、座間、前橋、神戸、和泉、つくば、中部空港、ひたちなか、野々市、射水、岐阜羽島、コム、木更津、群馬明和、小郡、多摩境、尼崎、川崎、入間、久山

また、公式オンラインストアでもご購入いただけます：

Phillips Box Set - Costco Japan

販売価格：2,998円（税込）

会社概要

Phillips Brewing & Malting Co.

設立：2001年

本社所在地：カナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリア

事業内容：クラフトビールの製造・販売、自社製麦

ウェブサイト：https://phillipsbeer.com

PACRIM Distributors（パシフィックリム・ディストリビューターズ）

本社所在地：カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

事業内容：クラフトビール・RTD飲料の国際輸出事業

ウェブサイト：https://www.pacrimdistributors.com

報道関係者お問い合わせ先

PACRIM Distributors（パシフィックリム・ディストリビューターズ）

担当：ギャレット・セネズ

Email: gsenez@pacrimdistributors.com

Website: www.pacrimdistributors.com

Editor’s Note (English Summary)

Phillips Brewing & Malting Co., founded in 2001 in Victoria, British Columbia, Canada, has launched its “Phillips Box Set” (355ml × 12 cans) in Costco Japan stores at a retail price of \2,998. The set features four varieties: Blue Buck Ale, Tilt Lager, Tiger Shark Pale Ale, and Implosion Pilsner. The product is avail ble in select Costco warehouse locations across Japan and via the official online store.