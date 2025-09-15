逆境からの挑戦！街の家具屋がタッグを組んで新たな取り組み開始

株式会社ジェフサ

全国の中小家具店グループ、生き残りをかけた挑戦。 人肌のぬくもりを再現した 新素材で睡眠の常識を覆す。寝装品ブランド「INTONE」を新発売。

全国の中小家具店のグループである株式会社ジェフサは、帝人アクシア株式会社との共同企画により、人の肌に限りなく近い※1 やわらかさとぬくもりを再現した新素材「Munew Form（ムニューフォーム）」を採用した寝装品ブランド「INTONE（イントーン）」を新たに立ち上げ、 ２０２５年１０月より発売します。 その第一弾として、枕「INTONE PILLOW」の販売プロジェクトをクラウドファンディングサイト「Makuake」にて９月２０日より先行販売することをお知らせします。 （※1 当社比）

帝人アクシアとの共同企画で開発したINTONE PＩＬＬＯＷ

■背景：大手チェーンの台頭で激減。「街の家具屋」の生き残りかけた挑戦

大手家具チェーンやネット販売の台頭により、地域の暮らしを支えてきた独立系の家具店は今まさに存亡の危機に立たされています。私たち株式会社ジェフサは、そんな「街の家具屋」が手を取り合って結成したグループです。この厳しい状況を打破し、地域のお客様に本当に価値あるものをお届けしたい。その一心で、大手には真似のできない、ユニークで高品質な商品開発を決意しました。1年にわたる開発期間を経て、私たちの想いと技術の結晶として誕生したのが、新ブランド「INTONE」です。

■ブランドコンセプト：「感性と科学」で睡眠の質を再設計する

「INTONE」は、感性と科学の両面からアプローチし、現代人の睡眠の質を本質から見直し、再設計することを目的としたライフスタイルブランドです。忙しい日々を送るすべての人に、心と身体が調和する（in tune）ような、深く満たされた眠りを提供します。

■第一弾商品「INTONE PILLOW」～そのやわらかさ、理性を溶かす。

記念すべき第一弾商品は、睡眠の質を大きく左右する「枕」です。帝人アクシア株式会社と 共同企画した革新的な素材「Munew Form」を全面採用。これまでにない３つの特徴で、あなたを至福の眠りへと誘います。

特徴1：【未体験の感触】人肌に限りなく近い、やわらかさとぬくもり

新素材「Munew Form」が、まるで人の肌に触れているかのような、安心感のあるやわらかさとぬくもりを実現。頭を乗せた瞬間、すっと力が抜け、理性が溶かされるような心地よさに包まれます。

特徴2：【睡眠科学に基づいた設計】理想的な寝姿勢をサポート

中央部分の弾力性を調整し、仰向けでも横向きでも、頭から首にかけてのラインを自然な状態にキープ。スムーズな寝返りを促し、睡眠中の身体への負担を軽減します。

特徴3：【共創プロジェクト】お客様と共に創り上げるブランド

私たちは、お客様の声を何よりも大切にしたいと考えています。クラウドファンディング「Makuake」を通じて、サポーターの皆様から率直なご意見をいただき、今後の商品開発やブランドの成長に活かしていく「共創型プロジェクト」に挑戦します。

■今後の展開：クラウドファンディング「Makuake」にてプロジェクト始動！

「INTONE PILLOW」の魅力をいち早くご体感いただくため、また、私たちの挑戦を応援してくださるサポーターを募るため、クラウドファンディングを実施します。

プロジェクト開始日: 2025年9月20日 MakuakeプロジェクトページURL: https://www.makuake.com/project/intone/ リターン: Makuake限定の特別価格や、お得なセットをご用意しております。

私達、街の家具屋グループの起死回生をかけた挑戦に、ぜひご注目ください。

【会社概要】

社名：株式会社ジェフサ

所在地：大阪府吹田市広芝町１０―２５ 第２池上ビル4階

代表者：代表取締役社長 原谷明彦

法人設立：１９６７年

事業内容：家具・インテリア用品の共同仕入、共同企画開発、共同販促事業 等

URL：https://www.jefsa.co.jp/

TEL０６‐６３８４‐０００２ ＦＡＸ０６‐６３８４‐１１１０

社名：帝人アクシア株式会社

事業内容：生活消費財関連商品の企画・開発、販売

URL：https://www2.teijin-frontier.com/company/group/japan/21