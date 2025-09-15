【開催報告】「にほんの夏フェス2025」で津南醸造の日本酒『雪美人』が提供されました

津南醸造株式会社品川インターシティで開催された「にほんの夏フェス2025」会場の様子

新潟県津南町の酒蔵・津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）の銘柄である『雪美人』が、2025年9月9日（火）から13日（土）まで品川インターシティで開催された「にほんの夏フェス2025」において、来場者に提供されました。

イベントの概要と成果

本イベントでは、花屋「はこねフローリスト」ブースにて、津南町から届けられたユリ「雪美人」の展示とともに、日本酒『雪美人』の試飲が行われました。品川のオフィスワーカーや近隣住民を中心に多くの方が来場し、ユリの華やかさとともに津南の清らかな自然が育んだ日本酒の魅力を体感していただきました。

来場者からは「花と日本酒の組み合わせが新鮮で、津南町にも興味がわいた」との声も多く、都内の方に対する津南町の知名度の維持と向上につながるイベントになりました。

今後の展望

ブースにはユリが展示雪美人の試飲での提供新潟県津南町のとうもろこしも同時に提供されましたとうもろこしの提供 メキシコ風の「エローテ」バージョン

津南醸造では、今回のような都市部でのプロモーション活動を通じて、津南町の魅力を広く発信し、日本酒を通じた地域コミュニケーションの拡大を目指してまいります。特に、海外の方々にも日本酒文化や津南の自然の恵みを伝える取り組みを強化し、さらなるブランド価値向上を図っていきます。

日本酒『雪美人』について

津南醸造の日本酒銘柄「雪美人」

『雪美人』は豪雪地・津南の清らかな水と地元産の酒米「五百万石」を使用し、伝統と革新を融合させた醸造技術によって造られた日本酒です。繊細で芳醇な味わいと、上品で透明感のある風味は、多くの日本酒ファンから高い評価を得ています。

使用米：津南町産 五百万石

精米歩合：60%

アルコール度数：15.5度

味わい：ほんのり辛口・酸味は穏やか

にほんの夏フェス2025 イベント概要

イベント名称 にほんの夏フェス2025

会場 品川インターシティ、品川セントラルガーデン

アクセス JR品川駅徒歩6分、京急品川駅徒歩8分、京急北品川駅徒歩8分

開催期間 2025年9月9日（火）～ 9月28日（日）

開催時間 平日：17:00~22:00 土：12:00～20:00 日：12:00～18:00

サイトURL https://shinagawa-natsufes.com

主催 日鉄興和不動産株式会社、株式会社大林組

協賛 NBF品川タワー、品川グランドセントラルタワー、コクヨ（株）

後援 港区、一般社団法人港区観光協会、港南振興会、しながわ観光協会、京浜急行電鉄株式会社、株式会社西武リアルティソリューションズ

協力 かがた屋酒店、大江戸ビール祭り、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

津南醸造について

豪雪地に位置する津南醸造の酒蔵

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵です。日本有数の豪雪地帯に位置し、地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りは、自然との共生と革新を融合させたスタイルを特徴としています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」において、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ：https://tsunan-sake.com/