株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント【福岡1位・WEB1位獲得】不動産投資セミナーが人気ランキングで複数回上位にランクイン！セイコー・エステート＆ディベロップメントが“福岡の不動産投資・新築アパート投資でFIREを本気で目指す人”を支援

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント（本社：福岡市、代表取締役：高木政利）(https://seikoed.co.jp/)が主催する不動産投資セミナーが、日本最大級の不動産投資情報サイトにおける「人気セミナーランキング」にて、WEB・全国・福岡の各部門で複数回にわたり上位にランクインしました。直近では、2025年9月10日（水）開催の福岡で活躍する不動産投資家を講師に招いたトークセッションセミナー(https://seikoed.co.jp/seminar/)が福岡部門・WEB部門で1位を獲得。

当社は「忙しい会社員でも福岡の不動産投資で本気でFIREを目指せるよう、資産拡大のロードマップのプランニングから伴走する不動産投資のライフパートナー」として、今後も定期的に福岡の不動産投資や新築アパート一棟投資で本気でFIREを目指せるセミナーや勉強会を開催してまいります。

不動産投資セミナー人気ランキング実績（直近開催分）

当社セミナーは、全国規模のランキングにおいて以下のような評価をいただいています。

- 2025年7月12日（土） WEB 1位／全国 3位- 2025年7月30日（水） WEB 3位／全国 2位- 2025年8月6日（水） WEB 4位／全国 5位- 2025年8月23日（土） WEB 2位／全国 2位- 2025年9月10日（水） 福岡 1位／WEB 1位／全国 2位

地元の福岡でもエリア1位、先行する大手企業や著名企業が主催するセミナーを抑えて上位を獲得するなど、多方面から支持を集めています。

※不動産投資サイトが発表したデータより。（発表の集計期間：2025年7月前半～2025年9月前半）

セイコー・エステート＆ディベロップメントが福岡で不動産投資を考えるお客様から選ばれる理由

一般的な大手企業や著名不動産会社が提案しているのは、市内の物件や中古物件です。分かりやすさはありますが、その場合「1棟目・2棟目までは融資がついても、3棟目以降で行き詰まる」ケースが少なくありません。

当社の不動産投資セミナーが支持されるのは、以下の特徴があるからです。

- ただの物件紹介セミナーではない- 実際に不動産投資でFIREを実現している投資家が実践しているリアルなノウハウ- FIREを本気で目指す人に向けて資産拡大を実現するロードマップ戦略- 物件紹介だけでなく、融資戦略・土地選び・間取り設計・建築・運営管理まで忙しい投資家をワンストップで支援- 忙しい会社員でも安心して不動産投資を進めていただけるよう、様々な諸業務の相談・代行できる体制- 「目先の物件への投資」だけではなく、10棟・FIREを見据えた長期的な不動産投資戦略

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資・資産形成・FIREに関心を持つ方のため、毎週定期的に様々なテーマでセミナーを開催しています。直近の予定は以下の通りです。内容が固まり次第、正式に発表致します。

会社員でも最短で10棟・FIRE！本気で資産形成を実現する福岡・不動産投資セミナー。金利上昇の今だからこそ中古ではなく新築アパート投資。会社員でも最短で10棟・FIRE！本気で資産形成を実現する福岡・不動産投資セミナー。金利上昇の今だからこそ中古ではなく新築アパート投資。

不動産投資で本気でFIREしたい会社員のために。「融資が止まらない」最短で10棟を目指すための資産拡大戦略を公開。資産形成に焦りを感じているサラリーマン必見！老後の不安も解消“最短FIRE”を学ぶ

日程：2025年9月20日（土）11時

福岡本社／オンラインZOOM同時開催

オンラインZOOM参加(https://us06web.zoom.us/webinar/register/5817562915259/WN_t3AbWE6UQoug-240426h3w)

楽待から申込みはコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404)

https://seikoed.co.jp/seminar/

2025年9月20日（土）11時 福岡本社／オンラインZOOM同時開催

2025年9月27日（土）11時 福岡本社／オンラインZOOM同時開催

セイコー・エステート＆ディベロップメント｜福岡の不動産投資セミナーの詳細(https://seikoed.co.jp/seminar/)（公式）

セイコー・エステート＆ディベロップメント｜福岡の不動産投資セミナーの詳細（楽待）(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404)

福岡で不動産投資・FIREを支える代表 メッセージ

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役 高木政利株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役 高木政利

「ランキングで上位をいただけることは大変ありがたいですが、私たちの目的は“ランキングに入ること”ではありません。本気でFIREを目指す方々を、一棟目から10棟目まで伴走し、安心して不動産資産を積上げていけるように支援することです。

忙しい会社員や公務員の方が『信頼できるパートナーに任せられてよかった』と思えるよう、これからも福岡の不動産投資でFIREを支えるライフパートナーとして寄り添い続けます。」

福岡の不動産投資で資産拡大に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー動画｜YouTube(https://youtu.be/lif3D0SoAGg?si=5N_MsXDYs9Bd6WEu)

「福岡郊外の新築アパート一棟投資なら不動産投資の資産拡大ができる！」お客様の挑戦

「いろいろな不動産会社や工務店などに相談をして、物件資料などをもらい挑戦し続けていましたが、どこの銀行も融資を断ってきました。でも、セイコー・エステート＆ディベロップメントやミスターKの不動産投資戦略に基づいた市場調査資料や事業計画を持って行った瞬間、銀行の反応が変わったんです。」そう語るのは、福岡市内で会社員として働くお客様。同僚の話をきっかけに不動産投資を始めるも、2棟のアパート投資以降は銀行から融資を断られ、投資の拡大に行き詰まっていました。

しかし、セイコー・エステート＆ディベロップメントと出会い、彼女の投資人生は一変しました。

銀行融資を動かした“マーケットイン思考の不動産投資戦略”とは？

お客様が「他とは一線を画す」と話すのは、セイコー・エステート＆ディベロップメントが実践する徹底したマーケティング調査に基づく、マーケットイン思考の不動産投資戦略です。

福岡の家賃相場や空室率を徹底調査

銀行が評価するマーケティング調査資料や詳細な事業計画の立案

土地選定から管理会社選びまで不動産投資の1から10までトータルプロデュース

これらの支援が、銀行融資を引き出し、福岡での新築アパート一棟投資を成功に導きました。

「御社の資料を見た銀行の担当者の顔つきが一瞬で変わったんです。」

お客様の言葉が、その説得力を物語っています。



■公式サイトの記事で見る｜他社で融資を断られ続けた会社員女性不動産投資家が語る！福岡で新築アパート一棟投資が成功した理由(https://seikoed.co.jp/achievement/voice-18/)

■福岡投資ナビ掲載の記事で見る｜会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー(https://fukuokatoushi.com/fudousantoushi-apartment-16/)

■幻冬舎GOLD ONLINE掲載記事で見る｜不動産投資をするのは“特別な人”だけ？…「普通の会社員でもできた！」福岡で新築アパート一棟投資を成功させた女性のリアルストーリー(https://gentosha-go.com/articles/-/70498)

初めての方や会社員の不動産投資家にこそ伴走型サポートが必要

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

新築アパート一棟投資の一から10までを実際の物語で見れる(https://seikoed.co.jp/service/flow/)

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

福岡投資ナビ（https://fukuokatoushi.com/）(https://fukuokatoushi.com/)は、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

マイベストプロ福岡｜セイコー・エステート＆ディベロップメントはコチラ(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントの会社概要

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

2024年11月8日社名変更（旧社名：株式会社セイコー住建）

住所：福岡市博多区東光寺町一丁目4-17 グランドールS 1階

代表者：高木政利

事業内容：不動産投資支援、新築アパート一棟投資、建築設計・施工法人向け建築、海外建設プロジェクト、土地活用・不動産コンサルティング

保有資格：一級建築士×2名、宅地建物取引士×3名

保有資格：宅地建物取引業 福岡県知事（3）第16827号、建設業 福岡県知事許可（般-5）第116662号、一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-62510号

関連URL：

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント【公式】

https://seikoed.co.jp/

福岡投資ナビ｜不動産投資を成功へ

https://fukuokatoushi.com/

楽待｜セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404)

マイベストプロ福岡｜セイコー・エステート＆ディベロップメント

https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/

関連SNS：

公式X（旧：twitter）(https://x.com/seikoedfukuoka)

https://x.com/seikoedfukuoka

採用向けSEIKOチャンネル｜YouTube(https://www.youtube.com/@seiko%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)

採用向けSEIKOチャンネル｜tiktok(https://www.tiktok.com/@seikoeandd)

セイコー・エステート＆ディベロップメントへの取材、講演依頼、新築アパート建設、不動産投資の相談はコチラ(https://seikoed.co.jp/contact/)