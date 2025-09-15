通信制高校に通う高校生に、幅広い進路の選択肢を。総合型選抜・推薦入試のブルーアカデミーが松陰高等学校町田校にて、特別授業を実施。

CLEA.株式会社

この度の合同授業では、ブルーアカデミーが誇る総合型選抜の専門人材が、総合型選抜の基礎概要から合格事例までを体系的に紹介し、受験生や保護者の方々に「通信制」の学びや強みを活かした進路・進学について、提案いたします。

今回の取り組みを皮切りに、松陰高等学校における総合型選抜に特化したサポート授業の増設を計画しており、そのカリキュラム監修をブルーアカデミーが担う予定です。先進的な取り組みを多く取り入れている「松陰高等学校 町田校」と、総合型選抜及び推薦入試における実践的知見をもつ「ブルーアカデミー」が協業することで、生徒一人一人に新たな学びの場を提供してまいります。

開催概要

日程：2025年10月6日（月）13:00～15:00

内容：総合型選抜の基礎概要・合格事例紹介

対象：松陰高等学校在校生

実施場所：松陰高等学校町田校校舎内

●学校法人山口松陰学園 理事長 松本聡 メッセージ

松陰高等学校は、「問いを立てる人になろう」を教育のテーマに掲げ、変化の激しいこれからの社会を生きる生徒たちに必要な学びの創造に取り組んでまいりました。その一環として、ブルーアカデミー様のご協力のもと、生徒の可能性を広げる「総合型選抜」に関する実践的な授業を実施する運びとなりました。一人ひとりの生徒が、自らの人生を主体的に描く「主人公」として、自分らしい物語を紡いでいけるように。この授業が、自己理解や表現力を深める貴重な機会となることを期待しています。

●ブルーアカデミー 代表 中村京香 メッセージ

通信制の柔軟な学び方と、総合型選抜を通じた大学受験は非常に相性が良く、早期からの対策であれば、より進路選択の幅を広げることができます。学習塾と高校が協業する取り組みの“先駆け”として、松陰高等学校様の熱意とご協力を得て、今回の取り組みが実現したことを大変嬉しく思っております。10代が10代らしく過ごす時間を守りながら、高等教育機関への進学を後押しする機会として、真摯に良質な授業コンテンツの監修に取り組んで参ります。

■学校法人山口松陰学園松陰高等学校 町田校

松陰高等学校町田校は、午後から通える柔軟なスケジュールと、デザイン・イラスト・俳優・声優など多彩な専門科目を備えた通信制高校です。クリエイターを目指す高校生の個性や感性を尊重し、一人ひとりの夢に寄り添う学びを提供しています。

所在地：東京都町田市原町田1丁目3-6 Learning Point machida 2F・3F

代表者：松本聡 (学校法人山口松陰学園 理事長)

URL：https://machida.sho-in.ed.jp/

■総合型選抜・推薦入試のブルーアカデミー

奪い返せ、青春。

-

全体合格率100% 難関大学合格率99.3%

総合型選抜・推薦入試でワンランク上の志望校合格を目指そう

国内外から最高峰の高校生が集まるオンライン予備校

楽してチート合格も、涙の逆転合格も。ブルーアカデミーなら、どちらも選べる。

友達と過ごす放課後、部活動の朝練、期末テスト帰りのカラオケ、家族と過ごす日曜日。合格のために、諦めていたはずのかけがえのない時間。全部、守って、合格できる。

青春を諦めさせない。むしろ、努力で彩れる場所。それがブルーアカデミーです。

■運営会社概要

会社名: CLEA.株式会社

代表者: 中村京香

設立: 2021年創業（2023年法人化）

所在地: 東京都新宿区西新宿5丁目24番17号 SIL西新宿6階

資本金: 1250万円

お問い合わせ先：03-6820-6074

公式メディア 総合型選抜戦略発信局

https://media.blueacademy.jp/

公式HP

https://ao.blueacademy.jp/

公式Youtube

https://www.youtube.com/@BlueAcademy327/

公式note

https://note.com/blue_academy

公式podcast

https://open.spotify.com/show/3UAQO98Yo6XBSqYrs5l3eq?si=e4126a20f58a4ead

運営会社 CLEA. 株式会社 HP

https://clea.llc/