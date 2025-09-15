熊本産紅はるかを使用した「熟成蜜焼き芋ぷりん」を9月15日から期間限定で新発売！

株式会社 あべ養鶏場

2025年９月15日、（株）あべ養鶏場（本社：北海道上川郡下川町班渓1386番地、代表取締役：村上範英）は、熊本産紅はるか使用した期間限定商品『熟成蜜焼き芋ぷりん』を発売しました。こちらの商品はhttps://abe-youkei.com/ にて購入可能です。

商品概要

ギフトBOXに「熟成蜜焼き芋ぷりん」を入れ、大切な人へのプレゼントやお土産にいかがでしょうか？

定番商品のえっぐぷりんやお好みのぷりんなどとの組み合わせも可能です。店舗スタッフにお声がけください。

商品詳細

当商品は、札幌駅構内にある直営店（株）あべ養鶏場 えっぐぷりん札幌駅店とオンラインショップを通じて販売いたします。発売日は2025年９月1５日（月・祝日）からの販売となります。

価格

熟成蜜焼き芋ぷりんの価格は460円（税込）です。

※えっぐぷりん札幌駅店での価格

今後の展開

株式会社あべ養鶏場は毎月季節感のある期間限定商品を発売予定です。

今後も新しい商品を企画しておりますので、ご期待ください。

あべ養鶏場について

えっぐぷりんを製造する「あべ養鶏場」は最北端の養鶏業として創業50年以上続く老舗の養鶏場。年間の寒暖差60度という厳しい環境で、昆布酵素や乳酸菌などを配合したこだわりの飼料を与えて育った鶏から採れるたまご「下川(しもかわ)六〇(ろくまる)酵素卵(こうそらん)」の生産・販売をしています。酵素卵を使った燻製たまごや、酵素卵や塩・甜菜・牛乳・生クリームぷりんに使う素材は全て北海道の素材のみで手作りするえっぐぷりんを生産・販売。 ■会社名：株式会社あべ養鶏場■所在地：北海道上川郡下川町班渓1386番地■代表者：代表取締役社長 村上 範英 （むらかみ のりひで）■事業内容：鶏卵の生産・販売、鶏卵を使用した生産・加工・販売 ■創業：1964年6月 ■設立：1991年7月 ■URL https://abe-youkei.com/ ■Facebook公式ページ https://www.facebook.com/shimokawa.60 ■Instagram公式アカウント https://www.instagram.com/abe_youkei/

えっぐぷりんについて

あべ養鶏場がつくった えっぐぷりんは、自社養鶏場で採れた新鮮なたまごを使い、素材は全て北海道のものを使用。安心・安全を守り、北海道下川町で一つ一つ丁寧に手作り。卵の甘さを味わってもらうためにカラメルソースをあえて使用せず、卵と牛乳の素朴な味わいが濃厚で深みのある、どこか懐かしい素朴でしっかり食感のぷりんに仕上げています。

店舗について

国内外問わず、たくさんのお客様からご好評いただいているえっぐぷりん。ぜひ一度ご賞味ください。

■あべ養鶏場 えっぐぷりん札幌駅直営店

北海道札幌市北区北６条西４丁目 JR札幌駅構内（東コンコース 北口付近）

TEL・FAX 011-206-8515

営業時間 9：00～20：00