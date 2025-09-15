【ライブ配信/ZOOM】「再生医療における大量組織培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップ―基礎と計算―」セミナー開催！10月21日（火）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

🎓 講師：川瀬 義矩 氏 （東洋大学 理工学部 名誉教授）

📆 開催日時：2025年10月21日（火）13:00～17:00

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「再生医療における大量組織培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップ―基礎と計算―」

――幹細胞培養や再生医療の産業化に必須となるバイオリアクター技術。基礎理論から設計・スケールアップの実践まで、豊富な動画解説と配布資料で理解を深められる実務者必見の講座です。

受講料

・一般：44,000円（税込）

・メルマガ会員：39,600円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

質疑応答の時間もございます。

【セミナーで得られる知識】

バイオリアクターの基礎の他に、設計・スケールアップにおいて、バイオリアクターの中で起こる現象をどのように取り扱えば良いかが理解できます。実際の設計・スケールアップを行えばよいかも学べます。セミナーで使用する実務でも使えるExcelテンプレートはすべて差し上げます。

【セミナー対象者】

バイオリアクターの設計・スケールアップの実務に係わっている方は勿論、専門知識がない方にも理解できるように動画を多く入れ、基礎から分かり易く説明しますので、どなたでも御参加下さい。

〈セミナー趣旨〉

再生医療における大量組織培養に使われるバイオリアクターの設計とスケールアップについて解りやすく解説します。基礎となる生物反応工学と大量組織培養のバイオリアクターの設計・スケールアップの基礎と計算を、Excelテンプレートを使って、間葉系幹細胞の培養、ヒト人工多能性幹細胞の懸濁培養のシミュレーションなどを含めて分かり易く解説致します。セミナーで使用する30以上のExcelのテンプレートは参加者の方に配布します。

3）セミナープログラムの紹介

1. 大量組織培養バイオリアクターの目的

1.1 生産目的に適した大量組織培養バイオリアクター

1.2 再生医療に使われているバイオリアクター

2. 大量組織培養バイオリアクターにおける反応の基礎と計算

2.1 酵素反応

2.2 微生物増殖反応：阻害反応

2.3 固定化酵素/微生物反応

2.4 発酵熱と反応温度

3. 大量組織培養バイオリアクターの操作法の基礎と計算

3.1 回分操作、反復回分操作

3.2 流加培養

3.3 連続操作

3.4 灌流操作

4. 大量組織培養バイオリアクターの設計の基礎と計算

4.1 設計のスペック

4.2 撹拌槽バイオリアクターの設計

4.3 固定化酵素・微生物バイオリアクターの設計

4.4 嫌気バイオリアクターの設計

5. 大量組織培養バイオリアクターのスケールアップの基礎と計算

5.1 スケールアップのパラメーター

5.2 相似則ベーススケールアップ

5.3 スケールアップにおけるCFDによる流動解析の利用

6. 大量組織培養バイオリアクターの展開

6.1 シングルユースバイオリアクター

6.2 ウイルスワクチン生産のバイオリアクター

6.3 再生医療におけるバイオリアクター

6.4 バイオリアクターにおけるAIの活用

7. 質疑応答

4）講師紹介

川瀬 義矩 氏 東洋大学 理工学部 名誉教授

【講師経歴】

早稲田大学 理工学部 応用化学科、理工学研究科 工学博士号 取得、千代田化工建設(株)設計部、東京都立大学 工業化学科、ニュー ヨーク州立大学 バッファロー校 化学工学科、ウォータールー大学 生物技術研究所、東洋大学 応用化学科 現在名誉教授

【研究歴】

バイオ リアクター、排水処理、撹拌などの分野で研究を行い、外国の専門誌に200 報以上の技術論文を発表

【学 会】

化学工学会、石油学会、分 離技術会、AIChE, IWA

【著 書】

「生物反応工学の基礎」、「微生物、動物/植物細胞を培養する倍―リアクター：設計とスケールアップの基礎」、「エアリフトバイオリアクター」、「Excelで解く水処理技術」、「はじめての脱臭技術」等の著者

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/134946/

