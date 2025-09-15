液晶ディスプレイシェアNo.1のアイ・オー・データ機器、テレビCMを放映開始

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長兼社長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、2025年9月15日（月）から9月28日（日）まで、関東圏のフジテレビにて液晶ディスプレイのテレビCMを放映いたします。

今回のCMでは「シェアNo.1※ × 国内メーカーの信頼性」をテーマに、ゲームからビジネスまで幅広いシーンで快適に使える液晶ディスプレイの魅力をお伝えします。

※BCN調べ。液晶ディスプレイ部門 年間販売数量(2016年1月- 2024年12月)

▼CM動画（YouTube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jElLfVqKs3k ]

アイ・オー・データ機器は、これからも「国内メーカー」としてお客様の声に寄り添い、確かな品質とこだわりをもって、毎日の暮らしを支えるパートナーであり続けます。

【 CM採用モデルのご紹介 】

LCD-C2SD-Fシリーズ

ノートPCをディスプレイ下に置ける省スペース設計。

USB Type-C(R)対応で、映像出力とノートPCへの給電を1本のケーブルで実現します。

製品情報：https://www.iodata.jp/product/lcd/bizwide/lcd-c2sd-f/

GD242UDシリーズ

240Hz対応の23.8型ゲーミングモニター。

スタイリッシュなホワイトモデルは多くのユーザーから人気を集めています。

製品情報：https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gd242ud/sp.htm

【 CM情報 】

■放映期間：2025年9月15日(月)～9月28日(日)

■放映地域：関東圏

■放映局：フジテレビ

■CM動画URL（YouTube）：https://youtu.be/jElLfVqKs3k

本ページの情報は発表時点の内容です。掲載されている期間や仕様、その他の情報は変更される場合があります。

株式会社アイ・オー・データ機器

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤