すとぷりが『歌ってみたライブ』を2025年11月、Kアリーナ横浜で開催！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柏原真人、以下「STPR」）は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の『歌ってみた』のライブイベント、『すとぷり 歌ってみたライブ2025 ～そろそろ歌みたも聴きたくない!?～』を2025年11月15日(土)・16日(日)にKアリーナ横浜(神奈川県横浜市西区)にて開催することをお知らせいたします。

今回の『歌ってみたライブ2025』は、「すとぷり」メンバーがこれまで動画サイトなどで発表し、多くの話題を集めてきた“歌ってみた”を、ライブ会場でリアルに応援いただけるライブイベントです。

“歌ってみた”とは、既存の楽曲を自身でカバーし、動画サイトなどで公開するインターネット発の文化を指します。若い世代を中心に親しまれ、いまや音楽シーンに欠かせないジャンルのひとつとなっています。

本公演では、「すとぷり」メンバーによる“歌ってみた”楽曲の数々をライブならではの迫力と演出でお届けするほか、STPR Familyよりゲストが登場予定！

チケット申込受付は2025年9月21日(日)より開始予定です。詳細は公式SNSや公式生放送で順次お知らせいたしますので、続報を楽しみにお待ちください。

■『すとぷり 歌ってみたライブ2025 ～そろそろ歌みたも聴きたくない!?～』公演情報

【公演タイトル】すとぷり 歌ってみたライブ2025 ～そろそろ歌みたも聴きたくない!?～

【開催日】

-2025年11月15日(土)

-2025年11月16日(日)

【会場】Kアリーナ横浜 〒220-8507 横浜市西区みなとみらい6-2-14

【チケット申込受付】２０２５年９月２１日(日)より開始予定 ※詳細はSNSや生放送などでお知らせいたします。

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数366万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4,977万人にのぼる。(2025年9月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/