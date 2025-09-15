大人気【フィールドトリップ Plus】開催。 2025年秋のテーマは「SDGs目標15：Life on Land」！

株式会社鏑木教育コンサルティング

Global Learner’s Institute（GLI）では、9月28日(日)と10月19日(日)に人気プログラム「フィールドトリップ Plus」を開催します。

今回は 2カ月連続で同じテーマを探究する初の試み。テーマはSDGsの目標15、『Life on Land（陸の豊かさも守ろう）』。動物・植物・森林、そして人間がどう関わり合っているのかを、現地体験を通じて楽しく学びます。

今回のフィールドトリップのポイント

- 2回シリーズで学びを深める！

9月は「アニタッチ東京ドームシティ」で動物のストレス行動や自然行動を学びます。

10月は「高尾599ミュージアム」で自然保護や生態系について学びます。

- “生物多様性”を考えよう！

「なぜ森林や在来種が大切なのか？」「人間の選択が自然に与える影響は？」といったことを考えます。

- 実践的な英語力もアップ

現地で英語インタビューを行い、最後は英語でプレゼンテーションをします。探究力と英語力を同時に伸ばすプログラムです。

学びのステップ ― GLIならではの超体験型アプローチ

イベント概要

- 事前学習テーマの基礎知識と関連する英単語を学習します。インタビューの練習も行います。- 現地体験展示や体験を通じ、専門家の話を聞きながら生物や森林の大切さを学びます。- インタビュー海外の方やスタッフに英語でインタビューをします。様々な意見をもらい、気づきや学びを得ます。- 実践・表現学んだことを英語で発表します。さらに問題解決のための実践を行います。【日程】

《9月の回》

9月28日(日) 10時00分～17時30分

※事前学習は9月27日(土) 10時00分～11時30分

※集合場所・事前学習会場：GLI広尾第二教室

《10月の回》

10月19日(日) 9時30分～17時30分

※事前学習は10月18日(土) 10時00分～11時30分

※集合場所・事前学習会場：GLI武蔵小杉教室

※各回とも事前学習にご参加できない方は事前学習の内容やワークシートを事前学習日にお送りします。

【行き先】

9月：アニタッチ東京ドームシティ

10月：高尾599ミュージアム

【対象】

小学1年生～高校生

【定員】

各回12名

【参加費】

GLI生：8,000円（税込）

外部生：9,300円（税込）

2回セット割引あり（GLI生15,000円／外部生17,000円）

【持ち物】

ノート、筆記用具、水筒、お弁当（または昼食代）、歩きやすい靴、帽子、虫よけ、チャージ済ICカード（2,000円以上）、好奇心・親切心・自然へのリスペクト

【参加方法】

GLI公式LINEで「フィールドトリップ」とメッセージを送信してください。※どの回に参加するか明記いただけるとスムーズです。

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

この２回シリーズを通じて、お子さまは 自然を守る視点と、国際社会で必要とされる英語コミュニケーション力 の両方を学び取ることができます。

「楽しそう！」「体験させてみたい！」と思われた方は、ぜひご参加ください。

公式ブログではさらに各回の詳細をご覧いただけます。

GLI公式ブログはこちら(https://gli-english.com/ft-plus-marine-sep_oct/)

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com