世界標準のダイヤモンド認証システムを日本へ～SARINE社とのオフィシャルパートナーシップが実現する新たな信頼～

ダイヤモンドの輸入・卸売および宝飾品の企画・販売を手がける株式会社パーフェクト（本社：東京都港区、代表取締役：平本香奈、以下「当社」）は、ダイヤモンド技術の世界的リーダーであるSARINE Technologies Ltd.（本社：イスラエル、以下「SARINE社」）の日本における公式パートナーとして締結致しました。

弊社石田茂之はSARINE社のスタートアップ時から協力関係を続けてきており、ミスターダイヤモンドと言われている石田茂之とSARINE社が、2025年12月末までに全国の宝飾小売店を対象とした「SARINEトレーサビリティ ダイヤモンドクラブ（仮称）」を設立することを発表いたします。

天然ダイヤモンド市場の現状と課題

現在、日本の天然ダイヤモンド市場は大きな転換期を迎えています。国内のブライダル人口減少に伴うエンゲージメントリング需要の縮小に加え、ラボグロウンダイヤモンドの急速な台頭により、天然ダイヤモンドの市場環境は厳しさを増しています。

このような状況下において、天然ダイヤモンドが持つ本来の価値-数十億年という地球の歴史が育んだ唯一無二の存在価値、希少性、そして永遠の輝き-を改めて消費者に伝えることが、業界全体の重要な課題となっています。

パーフェクトの理念と取り組み

株式会社パーフェクトは、創業以来一貫して「天然ダイヤモンドの真の価値を日本市場に届ける」という理念のもと、市場の形成と発展に寄与してまいりました。天然ダイヤモンドが持つロマンティックなストーリー、地球が生み出した奇跡の結晶としての価値を、より多くのお客様に伝えることを使命としています。

逆風が吹く市場環境においても、私たちは天然ダイヤモンドの価値を守り、さらに高めていくという強い決意を持っています。これからも業界のリーディングカンパニーとして、市場の持続的な成長に貢献してまいります。

パーフェクトラフ- 完璧なるダイヤモンド原石への挑戦

当社は、ダイヤモンド原石の新たな価値基準「パーフェクトラフ（PERFECT ROUGH）」を提唱しています。これは、世界中のダイヤモンド鉱山から選び抜かれた、特に品質が高い原石のみを指す称号です。

PERFECT ROUGH、原石全体のわずか0.02%という希少性を持ち、以下の3つのグレード基準を満たしています：

Sawable（ソーヤブル）：最高品質のカットを可能にする形状で、原石の約20%を占める

Makable（メイカブル）：宝石用ダイヤモンド原石の80%を占め、多くがメイカブルから作られる

Near Gem（ニアジェム）：工業用に利用される品質に近いが、透明度が低いながらもジュエリーに用いられる

当社のチーフ・ラフダイヤモンドマスターは、原石に対する精密な評価と選別で高い信頼を築き上げ、鉱業・資源分野の多国籍企業グループであるリオティント社のコンサルタントも務めています。

その専門性を活かして、鉱山で有名なカラーダイヤモンドから工業製品の販売にいたるまで様々なダイヤモンド製品の展開に寄与しています。

SARINE社との公式パートナーシップによる新展開

このたび、株式会社パーフェクトは、ダイヤモンド技術の世界的リーダーであるSARINE Technologies Ltd.の日本における公式パートナーとして認定されました。

この提携により、SARINE社の最先端デジタル技術を活用した「SARINEトレーサビリティ ダイヤモンドクラブ（仮称）」を設立することを発表いたします。

【SARINEトレーサビリティ ダイヤモンドクラブ概要】

・設立時期: 2025年12月末までに全国展開

・対象: 全国の宝飾小売店

・目的: SARINE社のデジタル技術を活用した天然ダイヤモンド販売の強化

・エリア制度: 厳正の審査を経て地域ごとに1社のみの限定されたメンバー制

・活動内容:

・SARINE社オフィシャル店舗の称号授与

・クラブメンバー証の発行

・定期的な会合・研修会の開催

・SARINE社のダイヤモンドグレーディングレポートの提供

・デジタル技術を活用した販売支援ツールの導入天然ダイヤモンドのトレーサビリティ情報の提供

【第一回クラブメンバー決起大会】

2026年1月には、第一回クラブメンバー決起大会の開催を予定しており、SARINE社からも幹部が来日することが決定しています。クラブメンバーが一堂に会するこの大会では、天然ダイヤモンドの新しい販売モデルを共有し、デジタル技術を活用した未来型の宝飾ビジネスについて議論を深めます。

デジタル技術が可能にする新たな価値提供

SARINE社の先進的なテクノロジーにより、天然ダイヤモンドの原石から研磨済み製品に至るまでの全工程をデジタルで追跡・記録することが可能になります。これにより、お客様は購入されるダイヤモンドの「生い立ち」を知ることができ、世界に一つだけの特別なストーリーを持つジュエリーとして、より深い愛着を持っていただけます。

「天然ダイヤモンドにしか語れないストーリー」をデジタル技術で可視化し、お客様に届けることで、天然ダイヤモンドの価値を再定義し、市場の活性化を図ってまいります。

今後の展望

株式会社パーフェクトは、SARINE社との強固なパートナーシップのもと、日本の宝飾業界に新たな風を吹き込みます。トレーサビリティ ダイヤモンドクラブを通じて、全国の小売店様と共に天然ダイヤモンドの魅力を最大限に引き出し、お客様に感動と満足を提供する販売活動を推進してまいります。

天然ダイヤモンドが持つ永遠の価値と、最新のデジタル技術が融合することで生まれる新たな顧客体験により、日本の宝飾市場の更なる発展に貢献することをお約束いたします。

SARINE Technologies Ltd.について

SARINE Technologies Ltd.は、ダイヤモンド業界向けの技術ソリューションの世界的リーダーです。原石の計画から研磨済みダイヤモンドの分析・グレーディングまで、ダイヤモンドのバリューチェーン全体にわたる革新的な技術を提供しています。