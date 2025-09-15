冬裏起毛ヨガコート　ヨガ服　　補正ジャケット　長袖　新規取引募集を開始いたしました。

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにヨガウェア卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

ヨガ服新品 補正ヨガコート新作 ヨガウェア 最安値工場 ９月16日から新品販売開始いたします

裏起毛素材、伸縮性に富んでおり、どんな動きにもフィット、冬には温かい快適裏起毛生地 フィットネスやヨガにぴったり！スイミング・ウォーキング・フィットネス・ジム・ヨガに大活躍裏起毛生地が適度に肌にフィットしてくれる着心地の良い1枚体にフィットしボディラインを綺麗に見せ、女性らしい印象にしてくれます優れた伸縮性で身体を優しく包み込み、動きやすいフィットネス ヨガ ランニングなど様々なアクティブシーンで大活躍体にフィットしボディラインを綺麗に見せ、ランキングでも人気のアイテムです日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

