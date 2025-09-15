世界のディープテックスタートアップが大阪・関西万博に集う「Global Startup EXPO 2025」スタートアップショーケース18社に選定

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットの実現をめざす株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下Thinker）は、2025年9月17日（水）、18日（木）に大阪・関西万博 EXPO メッセ「WASSE」で開催される「Global Startup EXPO 2025」にてスタートアップショーケース18社に選定され、セッションに登壇いたします。

「Global Startup EXPO（GSE）2025」は、大阪・関西万博との連携のもと、世界中の優れたディープテックスタートアップや投資家、大学・研究機関、企業などが集まって、地球規模の課題解決を模索するグローバルイベントです。「Shaping the Future with Startups - Co-creation to Break Through Global Challenges -」をメインテーマに、５つのサブテーマが設けられており、Thinkerはそのうちの一つ「人口に頼らない社会」に挑戦するスタートアップとして参加いたします。9月17日16:49に取締役CTOの中野基輝がセッションに登壇するほか、「最先端展示エリア」では、バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A(https://www.thinker-robotics.co.jp/product/thinker-model-a.html)」によるデモンストレーションも実施いたします。

Thinkerは今後も、一部の企業の活用にとどまっているロボットの普及を進めるべく、「ロボットハンドの民主化」に取り組んでまいります。

■Global Startup EXPO 2025 出展概要

日時：2025年9月17日（水） 9:30～19:00（予定）

2025年9月18日（木）10:00～18:00（予定）

場所：大阪・関西万博 EXPO メッセ「WASSE」

出展小間番号： E-07（通常ブース）、E-100（最先端展示エリア） ※両ブースは隣接しています。

主催：経済産業省、近畿経済産業局、ジェトロ、NEDO ほか

公式サイト：https://global-startup-expo.go.jp

Startup Showcase：https://global-startup-expo.go.jp/startup-showcase/

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

