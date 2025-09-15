アンジャッシュ・渡部が前代未聞の“謝罪会見やり直し”に挑戦！5年前には言えなかった衝撃発言連発にスタジオ騒然「これはウケてる」「未来変わるぞ」『チャンスの時間』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#329を、9月14日（日）夜11時より放送いたしました。（見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p329）

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■アンジャッシュ・渡部が前代未聞の“謝罪会見やり直し”に挑戦！

5年前には言えなかった衝撃発言連発の会見にスタジオ騒然「これはウケてる」「未来変わるぞ」

9月14日（日）放送の#329では、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建さんが5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦する緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」をお届けしました。

スタジオには元AKB48でタレントの柏木由紀さんをゲストに迎え、見届け人としてお笑いコンビ・インパルスの板倉俊之さん、ピン芸人のみなみかわさんも参加。渡部さんの“奥様”が地上波放送の特番で、「まだ許してはいない」と発言していたことを受け、“謝罪会見”をもう一度やり直して、過去の記憶・記録を上書きする緊急企画を行いました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

千鳥や見届け人がスタジオから見守る中、神妙な面持ちで会見会場に現れた渡部さんでしたが、1度目、2度目の挑戦では開口一番噛んでしまったり、堪えきれず笑ってしまったりと失態を犯し、強制終了。3度目の挑戦ではスタジオから飛び交うツッコミになんとか笑いを堪えたものの、ただ謝罪を繰り返すばかりで大悟さんも思わず「一緒やなこれ、5年前と」と嘆きます。そこで次の挑戦では、大悟さんが「とにかく自分を守って事務所を悪くしてみて」、朝ごはんを聞かれたら「今まで食べた一番美味かった料理名を言ってみて」と助言。4度目の挑戦では、「なぜ会見が騒動から半年経った今？」という記者からの質問に「僕はすぐさま開こうと言ったんですけど、事務所の社長がダメだと」と答え、ノブさんは「最低や、この人」と笑いました。また、「朝ごはんは何を食べた？」という質問に「シャトーブリアンのビフカツサンド」「お昼はお寿司だったんですけど、アワビを3枚ほど薄く切って重ねた上にキャビア・ウニの握りを食べました」「アワビって薄く切れば切るほど重ねた時に食感が出る」とグルメ情報を饒舌に語った渡部さん、スタジオは「めっちゃいいもん食ってる」と盛り上がりました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

しかしその後、相方・児嶋一哉さんに関する質問をきっかけに、しどろもどろに逆戻り。再びタイムリープした渡部さんに、板倉さんは「児嶋さんにああだのこうだの言われることに納得いってない感がほしい」とアドバイスし、5度目の挑戦へ。そして渡部さんは「児嶋さんからかけられた言葉は？」との質問に「人間性を1から見直すべき、調子に乗っていたんじゃないかと言われました。しかし、うるせぇなと思ってます」と答え、スタジオ一同爆笑となりました。さらに「迷惑をかけたかもしれませんけども、それでもうるせぇなと思ってます」と語った渡部さんに、「これはウケてる」「未来変わるぞ」との声が上がりました。今度こそ成功かと思われたものの、“仕事復帰”に関する質問でまたも有耶無耶な回答を繰り返すばかりに。そこでまたタイムリープした渡部さんに、大悟さんは「あの時は迷惑かけたらいけないから言えないっていうのがありましたけど、ここで変えられるから。今なら何で復帰したいかは、ほんまに復帰したい番組で」とアドバイスしました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■アンジャッシュ・渡部、記者からの無茶振りに渾身の“なぞかけ”披露し千鳥が大絶賛「素晴らしい！」

タイムリープを繰り返し成功まであと一歩と迫った渡部さんは、6度目の挑戦で「復帰する番組は決めている？」と訊かれ、「『王様のブランチ』、『FNS歌謡祭』この2つは確実に戻りたい」「元々僕がやってた番組なんで、2つは絶対戻りたい」と豪語。スタジオが「カッコイイ」と盛り上がる中、「ファンへの率直な気持ちは？」との問いかけにも「ここでファンを辞めるようならそこまで」と強気発言。高校野球や仕事で関わったお店への思いを問われると、「こうなりましたってこと」と一言で返した渡部さんに、千鳥はさらに爆笑しました。

そして、最後に記者から「今回の騒動とかけまして？」と“なぞかけ”を振られた渡部さん。一瞬困惑の表情を浮かべたものの、「今回の騒動とかけまして、新幹線と解きます。その心は“のぞみが一番”」と渾身の“なぞかけ”を披露した渡部さんに、スタジオでは「素晴らしい！」と絶賛の声が上がりました。

チャレンジを終え、「これで2025年は変わった」「これは伝説だよ」と手応えを感じるスタジオメンバーに対し、渡部さんは「ダメでしょ、これ」「（完全復活）遠ざかったんじゃない？」と不安を吐露。大悟さんが「（奥様と）一緒に観てください」と声をかけた一方、「たぶん『ブランチ』も戻ってくる」とコメントしたノブさんに、渡部さんは「本当に迷惑かけたのに、本当に申し訳ない。悪ノリです」と苦笑する場面もありました。渡部さんが前代未聞の“謝罪会見やり直し”に挑んだ本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

#329放送日：9月14日（日）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA