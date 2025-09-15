490円/個　激安　中国工場から直販晴雨兼用折りたたみ傘　スマホより軽い超軽量傘　スマホより軽い超軽量傘

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに超軽量傘卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、在庫あり 5日間以内到着 ドアtoドア御社倉庫配達

UV カット 晴雨兼用折りたたみ傘 スマホより軽い超軽量傘 9月16日から新規取引先募集開始

糸が細くて、高密度に編まれている軽量布を使用しているので薄くて軽いを実現した超軽量傘。UVカット付なので一年中持ち歩ける☆通常の生地より高密度の軽量布は、薄くても撥水性がアップし、生地の編み目が細かいまるで持っていないような軽さで、長時間の持ち歩きでも負担になりません毎日の通勤・通学のバッグに常備 出張や旅行のスーツケースに親骨は軽量で曲げ強度に強いカーボン骨使用撥水加工5級 雨粒が転がるように弾き、振るだけで簡単に水滴を落とせます速乾ポリエステル生地 濡れてもすぐに乾くため、バッグに戻しても安心です登山やアウトドアで突然の雨対策 子供用のランドセルにもぴったり折畳傘 折り畳み 超軽量傘 軽量 折り畳み日傘雨晴れ兼用 プレゼント 折りたたみ傘 折りたたみ 超軽量最安値 499円/個 在庫あり日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

