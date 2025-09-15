発信力で国を動かす！？『YouTuber総理』刊行

株式会社リリパット





もしもYouTuberが総理になったら　　https://x.gd/souriyoutuber


【シリーズ紹介】


『妄想総理シリーズ』は、
「もしも身近な人や存在が総理大臣になったら？」をテーマにしたユーモラスな連作です。


家庭からはママやばあば、職業からは消防士や看護師、さらには宇宙人やAI、誰もが知っている有名人まで登場。
それぞれの立場ならではの視点から“政治”を語ることで、思わず笑いながらも「なるほど」と考えさせられる作品になっています。


本シリーズは、全25冊を一挙刊行。
家族編・職業編・異次元編、有名人編の４部構成で、Amazon Kindleにて順次発売です。





【書誌情報】


・ シリーズ名：妄想総理シリーズ


・ 発売形態：Amazon Kindle 電子書籍


・ 刊行冊数：家族編5冊・職業編10冊・異次元・有名人編5冊（計25冊）


・ 価　格：各\300


・ URL　：https://x.gd/souriyoutuber





【著者プロフィール】


ひらかわ ゆうき
長年、保育や教育に携わりながら、人々の暮らしや社会のあり方を見つめてきた経験をもとに執筆活動を続けています。
「子どもたちやママたちの声に耳を傾ける中で、日常の“あるある”やユーモアを作品にしたい」と2025年より、電子書籍の執筆を始めました。
『妄想総理シリーズ』は「真面目にふざけて、ふざけて真面目に」をスローガンに、楽しく読めて、でも社会や政治や未来に目を向ける作品として、創作を続けています。




【読者へのメッセージ】


「もしも○○が総理だったら？」と想像することで、日常の出来事や社会の課題をユーモラスに考え直すきっかけになります。
ぜひ、お気に入りの“総理”を見つけてみてください。