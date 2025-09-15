【10台限定】タカラスタンダード「リフィット」定価15％割引 限定キャンペーン

リプレ株式会社

リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、タカラスタンダードのライトプラン システムキッチン「Refit（リフィット）」の特別キャンペーンを実施いたします。

マンションリフォームや狭小住宅に最適。無駄なく、美しく、フィットするキッチン。今回、限定10台を 定価から15％OFF でご提供します。

「デッドスペースを生まずに効率的なキッチンにしたい」という方には、まさに絶好のチャンスです。

タカラスタンダードのシステムキッチン Refit（リフィット）とは

「リフィット」最大の特長は、1mm単位でサイズオーダーができる柔軟さ。

リフォームでありがちな「既存の寸法に合わない」という悩みを解消し、どんな住まいにもぴったり収まるシステムキッチンです。狭小住宅やマンションのリフォームでも、デッドスペースを生まず、美しく効率的なキッチン空間を実現します。

さらに、タカラならではの高品位ホーロー素材をキャビネットや扉に採用。油汚れや水ハネもサッとひと拭きで落とせ、長年使っても変色や劣化が少ないのが魅力です。お手入れがラクだから、忙しい毎日でも清潔なキッチンをキープできます。カラーは全30色のバリエーションから選択可能で、シンプルながらも空間を明るく彩り、ライフスタイルに合わせたコーディネートを楽しめます。

また、奥まで引き出せるスライド収納キャビネットや、調理音を抑える静音シンクなど、基本機能も十分に備えています。

忙しい朝は、スムーズに調理から片付けまで流れるように進み、休日は家族で一緒に料理を楽しめる。

シンプルながら無駄のない設計は、住まいに新たな“使いやすさ”をもたらしてくれます。

そして何より、私たちが「リフィット」をおすすめする理由の一つは、 リフォームでの導入にもしっかり対応しているという点。

実際に「リフィット」を導入されたお客様からは、

「限られたスペースなのに、驚くほどスッキリ収まった」

「掃除がラクになって、毎日の料理が前向きにできるようになった」

といった声をいただいています。

弊社では、〈リフィット〉を取り入れたリフォームプランを多数ご用意。LDK全体のバランスを考慮した設計や、収納・家電配置を含めた空間トータルでのご提案も可能です。

キッチンに立ったとき、ぴたりと収まったデザインの安心感。

汚れを気にせず調理に集中できる清潔感。

使いやすい収納に囲まれながら、日々の料理が自然と楽しくなる。

「どうせ替えるなら、もっと快適に、もっと自分の暮らしに合うキッチンに」――。

毎日立つ場所だからこそ、“ちょうどいい快適さ”を。

空間にフィットし、暮らしにフィットするシステムキッチン〈リフィット〉を、私たちと一緒に形にしてみませんか？

■Refit（リフィット）の特徴

https://www.takara-standard.co.jp/product/system_kitchen/refit/

１．ワークトップ

油汚れに強く清潔で、熱に強く頑丈なアクリル人造大理石のワークトップ。頑固な油汚れは洗剤だけで簡単に落とすことができます。耐熱性が高く、変色の心配もほとんどありません。きれいに長く使えるキッチンを探している人にぴったりのキッチンです。

２．特殊サイズに対応

マンションなどの特殊サイズの間口でも、間口1cm刻みでぴったりサイズに仕上げてリフォームできます。スキマを埋めるための無駄なスペースを省き、キャビネットや吊戸棚の収納スペースを最大限に拡張。見た目も美しいキッチンが実現可能です。

３．らくエルシンク

L型で家事が楽になる「らくエルシンク」。取り外し可能なL型バーをシンクの奥に配し、使い方に合わせて小物置きやごみポケットを設置できます。ゆったりとした奥行と奥に設置された排水口で、シンクのスペースは広々。継ぎ目がない設計だからお掃除らくらくです。

4．ホーロー素材レンジフード

整流版やパネル、グリスフィルターやオイル受けをホーロー素材で作ることで、お手入れが簡単になったレンジフード。凸凹をできる限り減らし、フィルターはワンタッチで取り外し可能です。どうしても汚れてしまうレンジフードのお掃除がスピーディに終わります。

【リプレで安心と納得のシステムキッチンリフォームが叶う理由】

タカラスタンダード リフィット施工実績が豊富、パートナーショップ加盟店

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

リフィットの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

キッチンリフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、リビングも含めたご提案が可能です。

ショールーム同行も可能

リフィットの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。

- キャンペーン概要

■内容：タカラスタンダードの最高級グレード「Refit（リフィット）」が10台限定のご契約で定価から15％割引き！

■対象商品：タカラスタンダード システムキッチン Refit（リフィット）

- リプレ株式会社について

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年7月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

・HP：https://www.repre-reform.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/

・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs