セブン‐イレブンのクリスマスケーキ&オードブルなど約50品の予約開始！リニューアルされた人気の「かまくら」や、「アソートケーキ」、人気の「キャラクターケーキ」まで幅広く展開！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「確かなおいしさと値頃感」「好みに合わせたサイズと種類」にこだわったクリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど合計約50商品の予約受付を、全国のセブン‐イレブン店舗とセブン‐イレブンのネットサービス「セブンミール」で9月15日（月）から開始します。

販売開始から29年目を迎えるホールケーキ「クリスマスかまくら」など定番ケーキをさらにおいしくリニューアルし、「クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX」や、「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」、セブン‐イレブンのクリスマスケーキと初コラボとなる「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ」など人気のキャラクターケーキも品揃えしました。

さらに、特別な日に自分の好きなケーキを好きな量だけお楽しみいただけるよう、「ハッピークリスマスアソート」などアソートタイプ（詰め合わせ）のケーキを充実させました。

オードブルも、幅広い好みに対応したラインアップを揃え、食卓を彩る華やかなオードブル「カップデリスペシャル2025」に加えて、お肉だけの贅沢オードブル「ニックデリ2025」が新たに登場。お得なチキンセット割引も昨年に引き続き実施します。

セブン‐イレブンアプリ会員を対象に、11月30日（日）まで、ネット予約で、一部商品を対象にした10％引きのアプリクーポンをプレゼントするキャンペーンをする他、今年は12月19日（金）から12月25日（木）の期間中、対象商品を一度に2,000円（税抜）ご購入いただくごとに「ちいかわ」オリジナルグッズの抽選に参加できる「ちいかわアプリキャンペーン」を初めて開催。年に一度の祝祭にふさわしい「ワクワク感」と「満足感」をお届けします。

詳細はHPをご確認ください：https://www.7meal.jp/christmas/

予約概要

予約開始日以降にネットと店舗で受付を始めます。チキン単品以外は数量限定です。

予約受付日：9月15日（月）10時01分～12月19日（金）23時59分

受取期間：12月20日（土）12時00分～12月25日（木）23時59分

※チキン単品、チキンセット商品は12月19日（金）0時00分～

予約方法と受取方法：

予約は、ネットサービス「セブンミール」か、セブン‐イレブン店頭で受付。指定した受取日時に店頭でお支払いと受取りをしていただきます。

カタログ掲載商品：

クリスマスケーキ27品、アイスケーキ3品、パーティーメニュー（オードブル、ワインなど）20品、合計約50品

※全て数量限定の為、無くなり次第終了となります。

※予約受付期間、お渡し日は商品によって異なります。

※地域により一部取り扱いが商品によって異なります。（上記品揃え数は、沖縄県・北海道を除いた全国の例）

ネット予約限定「早割」キャンペーン

早割期間中にネットサービス「セブンミール」で予約していただくと、セブン‐イレブンアプリに一部商品を対象にした10％引きクーポンを配信します。店頭予約は対象外です。

早割キャンペーン期間：9月15日（月）10時01分～11月30日（日）23時59分

クーポンの内容：

セブンミールでの予約後、12月17日（水）ごろに10％引きクーポンをアプリに配信します。商品受取の支払い時にアプリクーポンを提示していただきます。対象商品など早割の詳細は下記URLでご確認ください。

対象者：予約前にセブン‐イレブンアプリとセブンミールを同一の7iDで会員登録している人が対象。

※ご予約にはセブンミールへの会員登録(無料)が必要です。お店でのお受取りのみ対象です。

※ネットは一部ご予約いただけない商品がございます。

※沖縄県及び、一部店舗ではネットからのご予約を実施しておりません。

※セブン‐イレブンアプリとセブンミールは同一の７iＤでの会員登録が必要です。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの割引となります。受取時に対象商品を複数個同時に精算される場合、価格が最も高い商品からの割引となります。

※対象商品受取り時にアプリクーポンを提示することで割引になります。

※その他、対象商品などキャンペーン詳細は、9月15日（月）10:01以降開設の、セブンミールのクリスマスHP：https://www.7meal.jp/christmas/ をご参照ください。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの割引となります。

※アプリおよびコンテンツのダウンロードに掛かる接続料及び通信料は、お客様のご負担となります。

今年の注目商品

【クリスマスケーキ】

■クリスマスかまくら

価格：2,980円（税込3,218.40円）

サイズ：直径15センチ、高さ6センチ

5号サイズ相当：4～6人向け

くちどけの良いホイップは、まろやかなコクがありながら後味はスッキリ。とろける食感に仕立てたスポンジと絶妙なハーモニーのババロアは、お菓子用に開発したコク深い卵「エグパティシエール」を使用。今年はバニラ原料を見直し、優しく甘い香りが口いっぱいに広がります。発売から29年目の現在も“進化”し続けている看板商品です。

■クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX

価格：3,980円（税込4,298.40円）

※数量限定商品です

今年は、「クリスクマスかまくら」の箱を「ちいかわ限定BOX」にしたバージョンが登場です。箱は表と裏で絵柄が変わり、オリジナル「ぷっくりシール」付き。思わず写真に収めてしまうかわいさです。セブン‐イレブンの看板商品「クリスマスかまくら」と人気キャラクター「ちいかわ」のコラボをぜひお楽しみください。

※ケーキの中身は「クリスマスかまくら」と同様です。

■ガトー・フレーズ 4号

価格：3,150円（税込3,402円）

サイズ：直径11センチ、高さ5センチ

4号サイズ相当：2～3人向け

■ガトー・フレーズ 5号

価格：4,800円（税込5,184円）

サイズ：直径14センチ、高さ5センチ

5号サイズ相当：4～6人向け

■ガトー・フレーズ 6号

価格：5,950円（税込6,426円）

サイズ：直径17センチ、高さ5センチ

6号サイズ相当：6～8人向け

人気のホールケーキ「ガトー・フレーズ」は、3種類のサイズを用意。スポンジには、パティシエのために生まれた小麦粉「エンジェライト」を使用し(※1)、きめ細やかでふんわり軽い食感としっとり上品な口どけを実現しました。とろけるホイップは、ひと口で感じる濃厚な乳味感と深い甘み。すっきりとした余韻が特長です。

※1 小麦粉中の配合比20％

■銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート

価格：3,000円（税込3,240円）

サイズ：直径12センチ、高さ4.5センチ

4号サイズ相当：2～4人向け

4号相当のホールケーキを4分割。「ショートケーキ」「マンゴーレアチーズ」「宇治抹茶ケーキ」「チョコレートケーキ」の4種類を楽しめます。

■ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス（オリジナルアクリル色紙付）

価格：4,800円（税込5,184円）

サイズ：直径12センチ、高さ5センチ

4号サイズ相当：2～3人向け

セブン‐イレブン限定商品

※数量限定商品です

昨年のコンセプトは“雪あそび″でしたが、今年は雪あそびで疲れて、ツリーの前でプレゼントを待ちわびながら寝てしまった様子を再現。ちいかわ、ハチワレ、うさぎは半立体チョコレート。クリスマスツリーはマシュマロで表現しています。ちいかわたちがクリスマスプレゼントを貰って喜んでいる様子をイメージしたセブン‐イレブン限定オリジナルアクリル色紙付きです。

■パペットスンスン クリスマスチョコケーキ（オリジナルマスコット付き）

価格：4,800円（税込5,184円）

サイズ：直径12センチ、高さ4.5センチ

4号サイズ相当：2～3人向け

セブン‐イレブン限定商品

※数量限定商品です

SNSで大人気！パペットスンスンのコラボケーキです。チョコチップをサンドしたチョコケーキにホイップクリームで盛り付け、パペットスンスンの3種のキャラクターピックを自由に飾り付けできる商品です。クリスマスケーキを持ったセブン‐イレブン限定のスンスンのマスコットが付いています。

■マイメロディ＆クロミ アニバーサリークリスマスケーキ（オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き）

価格：4,380円（税込4,730.40円）

サイズ：直径12センチ、高さ8センチ

4号サイズ相当：2～3人向け

セブン‐イレブン限定商品

※数量限定商品です

株式会社サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年に、特別なアニバーサリーケーキをご用意しました。マイメロディの可愛らしさをイメージした苺の甘みが特長の下段のケーキと、実はとっても乙女チック！？なクロミの性格をイメージしたカシスの甘酸っぱい上段のケーキの2段仕立てです。オリジナルピックシート、アクリルチャーム付きです。

■「ミッキー&フレンズ」スイーツパーティー（オリジナルピックシート付き）

価格：3,700円（税込3,996円）

サイズ：直径12センチ、高さ4.5センチ

4号サイズ相当：2～3人向け

セブン‐イレブン限定商品

※数量限定商品です

ディズニーキャラクターをテーマにしたクリスマスケーキで、キャラクターピック付き。ココアスポンジと共に、いちごやブルーベリー、バナナ、チョコ、ミルクの重層的なクリームのハーモニーを楽しめます。

【オードブル・ピザ】

■カップデリ スペシャル2025

価格：2,778円（税込3,000.24円）

サイズ：縦24.3センチ、横24.3センチ、高さ5センチ

「たことホタテとブロッコリーのバジルサラダ」や「いかと海老のオリーブオイル仕立て」などこだわりの9品を盛り合わせ、パーティー気分を盛り上げます。

■ニックデリ2025

価格：2,686円（税込2,900.88円）

サイズ：縦18.3センチ、横24.3センチ、高さ3.5センチ

「ローストビーフ」をはじめ、「生ハム」や「ローストポーク」「照り焼きチキン」など、お肉だけの贅沢オードブルが食卓を彩ります。

■熟成生地のマルゲリータピッツァ

価格：1,250円（税込1,350円）

サイズ：直径25センチ、3～4人向け

旨味を引き出す低温長時間熟成製法の生地を使用。とろ～りと伸びたチーズのコクがトマトの酸味と絶妙に絡み合うピザです。

【クリスマスチキン】（ネット予約の対象外）

■炭火焼きローストチキンレッグ

価格：556円（税込600.48円）

骨付き鶏もも肉を使用したローストチキンです。炭火で香ばしくふっくら焼きあげ、特製の醤油だれで仕上げました。

■スペシャルななチキ（骨付き）

価格：352円（税込380.16円）

ジューシーな骨付きもも肉をサクッと軽い衣で仕上げました。11種類のスパイスで味付けした骨付きならではの旨味たっぷりスペシャルなチキンです。

クリスマスチキンセットで最大300円（税抜）お得

「炭火焼きローストチキンレッグ」と「スペシャルななチキ（骨付き）」、「ななチキ」の組み合わせで選べるAからEまで計5種類のお得なセットをご用意しました。

予約締切日：受取日の2日前

受取日：12月19日（金）～12月25日（木）

■Aセット：スペシャルななチキ（骨付き）3個と炭火焼きローストチキンレッグ3個の計6個

2,724円（税込2,941.92円）→2,424円（税込2,617.92円） 税抜価格で300円お得

■Bセット：ななチキ3個と炭火焼きローストチキンレッグ3個の計6個

2,337円（税込2,523.96円）→2,087円（税込2,253.96円） 税抜価格で250円お得

■Cセット：ななチキ3個とスペシャルななチキ（骨付き）3個の計6個

1,725円（税込1,863円）→1,475円（税込1,593円） 税抜価格で250円お得

■Dセット：ななチキ2個と炭火焼きローストチキンレッグ2個の計4個

1,558円（税込1,682.64円）→1,408円（税込1,520.64円） 税抜価格で150円お得

■Eセット：ななチキ2個とスペシャルななチキ（骨付き）2個の計4個

1,150円（税込1,242円）→1,000円（税込1,080円） 税抜価格で150円お得

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/christmas_chicken/

「ちいかわ」オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン

12月19日（金）～25日（木）の期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して、対象商品を一度に2,000円（税抜）買うごとに、2,000円（税抜）を1口として、ちいかわのオリジナルグッズの抽選に参加できるキャンペーンを実施します。対象商品など詳細は下記URLでご確認ください。

サイトURL：https://www.7meal.jp/christmas/

実施期間：12月19日（金）～12月25日（木）

抽選期間：12月19日（金）～12月28日（日）

商品：

A賞「ハチワレカメラカバー＋“チェキ”instax mini 12(TM)」（100名様）

B賞「テーブルウェアセット」（200名様）

C賞「セブンカフェ全品いずれか1杯無料クーポン」（10,000名様）

※写真はイメージです。

※期間中に対象商品を一度に税抜2,000円買うごとにキャンペーンに参加。各賞品ともに応募回数に上限はありませんが、各賞当選はお1人様最大1回のみとなります。

※賞品は景品表示法の範囲内となっております。

※条件達成後24時間以内に抽選参加のお知らせがアプリ内に届きます。

※ご当選者の住所、転居先が不明などの理由により賞品がお送りできない場合は、当選を取り消しさせていただく場合がございます。

※賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

※賞品配達日・時間のご指定はできません。

※賞品の発送は、宅配会社を通じて行う予定です。

※instax、チェキ、instax mini 12は、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

セブン‐イレブンアプリについて

セブン‐イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■ 主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルが貯まる

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

担当者コメント

忙しい毎日を過ごす中で、一年に一度のクリスマスを最高に楽しんでいただきたいです。お客様が求める「特別感」と「安心感」に応えるため、クリスマスケーキの定番商品の品質向上と、アソートケーキやキャラクターケーキといった幅広い品揃えを実現しました。

「ケーキをどれにしようか悩む時間も楽しい！」「今年のクリスマスケーキは絶対これにする！」と、選んでいる時間からワクワクしていただけるようにラインアップを取り揃えました。セブン‐イレブンのケーキと料理で、大切な人と心温まるひとときを過ごし、「これにしてよかったね！」と皆で喜びを分かち合う「忘れられない想い出づくり」に貢献いたします！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。