【Vol.４４　大阪大会開催！】マーティプレバレエコンクール・大阪大会を成長のきっかけに！挑戦の数だけ輝きが増す！一歩ずつ未来へ！

マーティプレバレエコンクールは、マーティプレバレエコンクールVol.4４・大阪大会を開催することが決定いたしました。会場は「クレオ大阪中央」です。

小学校1年生から、大人バレエの皆さままで幅広く出場できるこのコンクールは、出場者全員がそれぞれのレベルに合った賞を受賞することができ、初めてチャレンジするバレエコンクールとしても人気を集めています。

マーティプレバレエコンクールでは、このコンクールでしかないシステムがたくさんあります。審査員一人ひとりからの直筆アドバイスや、審査前に行われる審査員によるウォームアップクラスなど、チャレンジしていただきやすい環境を整備しています。特にウォームアップクラスでは当日の審査員から直接アドバイスを貰えるので「次へのSTEP UP」に繋がると話題です。

また、Youtubeでのライブ配信やオーディエンス賞の投票などは、応援する側も参加できるシステムがあります。

【日程】2026年2月21日（土）

【会場】クレオ大阪中央

【アクセス】・OsakaMetro 谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅下車 １.・２.号出口より徒歩約 3 分

・大阪シティバス 22 号、62 号

「天王寺警察署前」「上本町 9 丁目」停留所下車徒歩約 5 分

【その他詳細・お申込み】https://www.ballet-pre-competition.com/vol-41-%E8%8A%A6%E5%B1%8B-2025%E5%B9%B412%E6%9C%88/

マーティプレバレエコンクール

マーティプレバレエコンクールでは、基礎力・音楽性・身体能力・芸術性・テクニック面を総合的に審査し、コンクールを通して次のステップアップにつながる機会を与え、将来性のあるバレリーナを支援するコンクールです。

HP

➤https://www.ballet-pre-competition.com/

Instagram

➤https://www.instagram.com/marty.ballet.competition/

配信主体

マーティ株式会社(https://www.marty.co.jp/)