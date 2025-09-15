若者のチャレンジで地域活性！大屋駅前にシェアスペース「エキラボ」開設

株式会社ANDO

株式会社ANDO（所在地：長野県上田市、代表取締役：安藤正高）は、地域活性化と広域的なまちづくりを目的に、しなの鉄道・大屋駅前に築120年の古民家を改装した複合テナント「OYA EKIMADO（大屋駅窓）」内に、若者や地域のまちづくりプレイヤーが集うシェアスペース「エキラボ」を開設いたします。

エキラボでは、若者が地域資源を活かした実践に挑戦できる環境を整えており、第1弾となる取り組みとして、大屋駅を最寄りとする丸子修学館高校の生徒が地元産品を使ったオリジナルメニューを開発。2025年10月25日（土）に大屋駅前で開催される秋の恒例ワイン＆スタンド＆カフェイベント「大屋角打ち」にて披露します。

■「エキラボプロジェクトの背景」

元々生糸輸送のため、人やモノが交流する交通拠点として発展してきた大屋駅周辺は、当時の面影を残す建築物、鉄道やバス等の公共交通機関、さらには海野宿やワイナリーなど観光資源へのアクセスも良く、「人やモノが交流する」まちづくりの拠点として、ポテンシャルに溢れています。このポテンシャルを活かすべく、当社は2022年、大屋駅前に、築120年の古民家を改装し、「人とひとを紡ぐ交流拠点」をコンセプトに、複合テナント「OYA EKIMADO（大屋駅窓）」をつくりました。テナントにはイタリアンレストランや、学習塾,、ネイルサロンなどが入居し、駅前に新たな人の流れを生んでいます。

複合テナント「OYA EKIMADO（大屋駅窓）」

次のステップとして、さらなる地域の発展のために、共感できる仲間、学生や若者が、アイデアを形にし、チャレンジできる「実践とつどいの場」が必要と考え、「大屋駅窓」内にシェアスペース「エキラボ」を開設します。

エキラボには、キッチンを設置予定でイベントやワークショップなど事前予約で貸切利用でき、高校生は無料でシェアスペースを利用できます。また、シェアオフィスとして数社の入居を募集し、大人と若者が交わり、チャレンジできる環境をつくります。

■「地元高校生がメニュー開発。10月25日大屋角打ちイベントで披露」

改修途中のエキラボ築126年の建物

現在の高校では、探求学習を積極的に取り入れる学校が増えており、地域との接点を持ち、学習の成果を発表する場が求められています。エキラボではそんな学生が地域で活躍し、地域と共によりよい社会をつくる、高校生と地域とのハブとしての役割を担います。

大屋駅を最寄りとする丸子修学館高校では、学校で生産した農産品などを使用したケチャップや、クッキーなど新たなメニューの開発を行い、昨年も当社が主催するイベント「大屋角打ち」で地域に成果を披露してきました。

今回、丸子修学館高校の家庭科部が、日頃の取り組みをより多くの方に知ってもらい、継続的な地域とのつながりを作るため、エキラボがハブとなり、旅するシェフとして知られる吉田とものり氏（以後吉田氏）監修のもと、地元食材などを使用し、新たなメニュー開発を行います。開発したメニューは、10月25日に大屋駅前で開催するイベント、「大屋角打ち」でお披露目します。その後、開発したメニューを、吉田氏がプロデュースするしなの鉄道・田中駅前の「とうみ食堂」で、実際のメニューとして採用し、提供することを目標としています。

吉田シェフと学生によるミーティングの風景吉田友則氏

1970年神奈川県横須賀市出身。ジャンルに囚われない季節感を大事にした料理を目指し海外に渡る。帰国後はイタリアン、フレンチ、洋食など幅広い経験を積み、現在は「とうみ食堂」オフィシャルシェフとして活動。地域の子どもたちを対象にした青少年育成事業や、防災食をテーマとした実践的な食育活動にも力を注いでいる。「未来の担い手」である若者が地域の食文化づくりに主体的に関わる機会を創出する。

■大屋角打ち

最初のお披露目となるイベント「大屋角打ち」は、地元ワイナリーを中心に、気軽にワインを楽しんでもらうために2023年から開催しているワインイベントです。今年で三回目となる本イベントは、2025年10月25日（土）に開催します。

■第三回大屋角打ち

開催日時：2025年10月25日（土）10時～16時

開催場所：大屋駅前大屋駅窓専用駐車場ほか

■クラウドファンディングにチャレンジします。

当社は、「エキラボ」を、若者のチャレンジを強力に後押しする場にするため、クラウドファンディングにチャレンジします。クラウドファンディングで集めた資金は、ラボスペースの一角に学生がイベント利用や商品開発するために、キッチンを併設する施設整備費用として活用します。クラウドファンディングの開始は9月15日からです。

地域の皆様の応援・ご期待をお願い致します。



クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/863048/preview?token=2p9ktkjl&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/863048/preview?token=2p9ktkjl&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)





【会社概要】

会社名 ：株式会社ANDO

代表 ：安藤正高

住所 ：長野県上田市大屋482-1

メール ：masataka@ando8.com

電話番号：0268-71-6708







