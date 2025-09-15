【新商品】【保冷・保温効果!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、サイクルボトル(Mt.DRIFT01)が2色展開で新発売!!

GORIX株式会社

GORIX 保冷 サイクルボトル Mt.DRIFT01

「“このサイクルボトルが、四季を通じてあなたのライドをサポート"」

サイクリストにとって「いつでも適温のドリンクを補給できること」は、

パフォーマンス維持のために欠かせません。



このサイクルボトルは 二重壁インサレーション構造による保冷・保温効果で、

夏は冷たく冬は温かくを維持します。

また、本体は柔らかく握りやすい素材を採用し走行中でも軽い力でドリンクを押し出せるため、

上り坂や強い向かい風といった体力を奪われるシーンでも素早く水分補給が可能です。

さらに プル式バルブは片手で開閉できるので、スピードを落とさずスムーズに飲めます。



汚れが気になる飲み口には防塵カバーを装備し、雨上がりの路面やグラベルライドでも、

砂や泥の付着を防ぎ、常に清潔な状態をキープします。



そして、忘れてはならないのが 付属のタイヤレバー。ツーリング中に突然のパンクが起きても、

ボトルと一緒に携行できるため、荷物を増やさず修理に対応可能です。

まさに「飲む＋直す」を一体化した実用性の高い設計です。



容量は710mlと大きめで、ロングライドや夏場の補給にも安心です。

標準的なボトルケージにフィットする形状で、ロードバイク・クロスバイクはもちろん、

MTBや通勤・通学自転車まで幅広く対応します。

特徴

●710mlの大容量＆二重壁で保冷・保温可能

●片手で開閉できるプル式バルブ、防漏設計

●防塵カバー付きで衛生的に使える

●柔らか素材で握りやすく、少ない力で飲める

●標準ボトルケージにフィットする安心設計

●タイヤレバー付きでパンク対策までカバー

商品の特徴

【保冷・保温効果】

二重壁インサレーション設計を採用し、内外二層＋空気層で外気の影響を抑え、

夏は冷たく冬は温かくキープします。

テスト条件で「保冷：約4-5時間（外気30℃/氷入り）／保温：約4時間（外気24℃/内容65℃）」を

実現。※天候や環境下の気温により持続時間は変動します。 最適なドリンク温度を長時間維持します。

【プル式バルブ＆防漏構造】

引き上げて開、押し込んで閉じるシンプル操作。走行中でも片手で扱え、

逆さにしても漏れにくい安心設計です。

軽く握るだけでしっかり吐出するので、少ない握力でも給水がスムーズです。

バルブは分解洗浄OKで、汗・糖分残渣による臭い残りを抑えやすい。

【防塵カバー/キャップ付き】

飲み口をホコリ・泥・飛沫からガードし、飲用後はカバーを戻すだけで衛生的に使えます。

防塵カバーは本体から取り外し可能で使用しない事も選択できます。

【握りやすい柔らかボディ】

柔らか素材＋凹型シェイプでしっかりホールドし、濡れた手でも滑りにくいです。

軽い力で握れて、上り坂や疲れた時でもストレスなく水分補給できます。

【ケージフィット設計】

外径φ7.0cmで、スタンダードな市販のボトルケージに対応し、

底部を絞った形状でスムーズに抜き差しでき、走行中の脱落も防ぎます。

【軽量＆タフ】

約114gと軽量ながら、割れにくく耐久性に優れた素材で、

スポーツドリンクも安心して使用でき、毎日のライドからロングツーリングまで活躍します。

【便利なタイヤレバー付き】

ボトルには標準で2本のタイヤレバーを同梱しています。

ツーリング中のパンク修理も即対応でき、「飲む＋直す」をまとめて携帯可能です。

商品の詳細

商品名：GORIX サイクルボトル(Mt.DRIFT01)



販売先：

販売価格：1,999円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。

