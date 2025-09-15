【ＢＳ日テレ】中川家・礼二 夫婦ゲンカ？の様子暴露され…友近は興味津々

株式会社ＢＳ日本

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

９月１６日（火）よる９時からの放送は、この時期に最適な旅を案内します！旅のプランを考えてくれたのは、近鉄の元広報マンで、番組でもおなじみの福原稔浩さん。大阪・近鉄難波から、古都・奈良へ―。紅葉に、秋の味覚にと、秋の訪れを探しに行く旅へ出発進行！

■元名物広報がナビゲート！秋の奈良旅

絶旅のナビゲーターを務めてくれる福原さんは、鉄道ファンにとって知らぬ者はいないほどの名物広報として活躍。車掌、運転士の経験もあり、鉄道旅ならお手のもの！朗らかな語り口の福原さんだが、礼二は「撮り鉄をさばく時は、あんな優しい言い方ちゃいます」と、さっそく旧知の仲ならではのいじりを展開。友近も思わず目を丸くする。

今回、旅の足となるのは、２０２２年４月デビューの観光特急「あをによし」。友近にとっても、気になっていた車両だという。「関西の友達から、あをによしは早くロケ行って欲しいとリクエストされていた」というのが、その理由。格式を感じさせるパープルの車両、和のテイストが施された落ち着いた色合いの内装に、友近も「高貴な色…」とうっとり。礼二も「時刻表を調べて見に行きましたもんね」と明かす。

旅は近鉄難波駅からスタート。駅の全景が映し出されると、友近がかつての苦い思い出が蘇ったようで…。一方の礼二は、ある駅が近づくと心ウキウキ。さらに、なじみの看板を見つけて大喜び！大阪人なら誰でも分かる、その理由とは？

列車は生駒山に向かって徐々に上りに。大阪の街並みを臨む絶景が楽しめる。礼二も「天気がいいと、淡路島まで見える」と鼻高々だ。また、旅の道中では、福原さんからのプチエピソードが。礼二と妻の夫婦ゲンカ？も暴露され…。礼二は「恥ずかしいエピソードやね」と頭をかく。

■歴史的名跡が間近で見られる理由

道中では驚きの景色も。草原の真ん中にポツンとたたずむのは、歴史的名跡の平城宮跡。実は、こんな間近で見られるのには、意外な事実が…。礼二が「福原さんに教えてもらった」という裏話を明かす。また天理駅では、親里大路のイチョウ並木を堪能。福原さんが現在、統括責任者を務める「なら歴史芸術文化村」では、古墳から出土した土器は埴輪を修復する模様を見学。歴史に思いをはせる、貴重な時間を楽しむ。

スタジオトークでは、定番の秋ソングについて話す２人。トークは盛り上がりを見せるが、その裏で礼二は友近の近況について心配するが…。

全国屈指の桜の名所として知られる吉野山にも登る。さすがは世界遺産！秋は秋で、見渡す限りの紅葉が楽しめる。色鮮やかな絶景に、２人そろって「うわあ…」としばし絶句するのであった。

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］

ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］

友近 礼二

［クレジット］

(C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

※素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。