Fintokei a.s.（フィントケイ / 本社：ブルノ, チェコ共和国、CEO：デイビッド・ヴァルガ、以下 Fintokei）は、大好評を受けた昨年に続きオフラインイベント「Fintokeiサミット in Japan 2025: 激動の時代を生き抜く、未来のトレーダー戦略会議」を2025年10月4日（土）に東京都内で開催することをお知らせいたします。

本イベントは、日本が経験した「失われた30年」と記録的な円安に直面する現代において、「自分で稼ぐ力」を身につけることの重要性が高まっていることを受けたものです。Fintokeiは、国内実績と信頼を持つ日本初の本格派プロップファームとして、この課題に対する明確なソリューションを提示します。

開催の背景とイベントの目的

Fintokeiは、「トレードの才能は誰の中にも眠っている」という信念のもと、誰もが公平にプロトレーダーを目指せる環境を提供してまいりました。今回のサミットは、そのビジョンをさらに推し進めるためのものです。

初心者から経験者まで、参加者一人ひとりがプロの知見に触れ、戦略を磨き、同じ志を持つ仲間と繋がりを深めることで、「持続性のあるトレーダー」として未来を切り拓くための具体的な道筋を見出せる場を提供します。

イベント概要

イベント名: Fintokeiサミット in Japan 2025: 激動の時代を生き抜く、未来のトレーダー戦略会議

開催日時: 2025年10月4日（土）

開催場所: 東京・銀座フェニックスプラザ

参加費: 2,000円（各部、税込）

内容: 初心者向けの「午前の部」と、中・上級者者向けの「午後の部」の2部構成で開催。基調講演、ワークショップ、交流会を通じて、実践的な学びとネットワーキングを提供します。

注目の登壇者

本イベントには、以下の方々が登壇し、それぞれの専門性と経験に基づいた「未来を稼ぐ戦略」を語ります。

- よすが（認定テクニカルアナリスト(CMTA(R))）: 「統計で再現性高く稼ぐ」を目的としたFXコミュニティ主宰。今回は本イベントの総合司会も務め、参加者の学びをナビゲートします。- トレード研究家 ケッティー: YouTubeで人気を博すトレード研究家。13年のトレード歴と12年の講師歴を誇り、特に初心者にも分かりやすい丁寧な解説に定評があります。- ペテル・ジーマ選手（チェコ野球代表兼プロトレーダー）: トップアスリートとしての経験に基づいた「規律」や「集中力」といったメンタルコントロール術を、トレード戦略にどう活かすかを語ります。Fintokeiの強みと本サミットの魅力

Fintokeiは、リサーチ調査で国内実績と信頼を持つ日本初の本格派プロップファームとして認定されています。また、海外プロップファームとして唯一、日本における正式な海外事業者登録をしており、安心・安全な環境でトレードに取り組むことができます。

サミットでは、こうしたFintokeiのプラットフォームを最大限に活用し、以下のような特別な体験を提供します。

本イベント詳細・チケット購入方法

- プロの講師陣と共に学ぶ、実践的なワークショップ：レベルに合わせたワークショップで、学びをすぐに実践に活かせる機会を提供します。- トレーダー同士の繋がりを深める、活発なコミュニティ交流：参加者同士のネットワーキングや、ケータリングを囲んでの交流会を通じて、有益な情報交換や仲間づくりができます。- CEOも参加するアフターパーティー抽選会（チケット当選者限定）：参加者限定の豪華特別グッズ、登壇者との交流チャンス、時代を先駆するトレーダーコミュニティ

イベントのプログラム詳細およびチケット購入は、下記公式イベントサイトよりご確認ください。

公式イベントサイト :https://www.fintokei.com/jp/summit-in-japan2025/

Fintokei（フィントケイ）

Fintokeiは、トレーダーのプロとしてのキャリアを支援するため、取引において高品質な教育と評価サービスを提供するプロップトレーディング会社です。リスクなしで最大5,000万円のデモ取引が可能。デモトレードの成果に応じて報酬を受け取ることができる新しい取引体験を提供しています。



会社名： Fintokei a.s.

所在地： Masarykova 409/26, Brno-mesto, ブルノ, チェコ共和国

代表者： CEO/共同創設者 David Varga

設立 ： 2023年

URL ： https://www.fintokei.com/jp/

