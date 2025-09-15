【代官山 蔦屋書店にて開催】韓国コスメサブスク「Belle Up」初のPOP UP STOREを期間限定オープン！

株式会社Endeavor

株式会社Endeavor（本社：東京都港区、代表取締役：黒岩一聖）が運営する、韓国現地で厳選された韓国コスメのセットが月額980円で届く「Belle Up（ベルアップ）」が、2025年9月15日（月）から9月30日（火）の期間、代官山 蔦屋書店にて初のPOP UP STOREを開催します。

本をめくるように、新しい私に出会う「Belle Up BEAUTY LIBRARY」

「書棚に並ぶ本との偶然の出会いを楽しむように、お気に入りの韓国コスメがきっと見つかる。」をコンセプトに、美容大国・韓国の“今”を体感できる特別な空間「Belle Up BEAUTY LIBRARY」が、代官山 蔦屋書店に期間限定で登場します。

話題のスキンケアからトレンドメイクアイテムまで、韓国の最新ビューティが集結。ミニサイズでのご購入も可能なので、気になっていたアイテムを気軽に試すことができます。実際に手に取って、あなたの「お気に入り」を見つけてください。

■ Belle Upとは

Belle Upは、今注目の韓国コスメブランドのサンプルを毎月たっぷり試せるサブスクリプションサービスです。日本でも人気のブランドをはじめ、トレンド最先端の“日本未上陸”ブランドなど、“あなただけのコスメ体験”を提供しています。体験したコスメは自社ECにて購入頂くことも可能です。

・価格：月額980円（送料・税込）

・内容：韓国コスメのサンプルを毎月お届け（15点前後）

・サービス開始：2024年10月

・公式サイト：https://www.belleup.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/belleup_jp/

■ 参加ブランド＆特典情報

１.参加ブランド

今回のPOP UP STOREでは、3つのブランドから、厳選されたアイテムが並びます。

・medicube（メディキューブ）：

美容機器でおなじみの人気ブランドから、話題のトナーやマスクパックなどが登場します。

（販売商品：トナー1種、セラム1種、マスクパック3種）

公式Instagram：https://www.instagram.com/medicube_officialjapan/

・milktouch（ミルクタッチ）：

SNSで大人気のコスメブランド。ベストセラーのティントやマスカラなどをお試しいただけます。

（販売商品：ティント8種、マスカラ2種、セラム1種、マスクパック2種）

公式Instagram：https://www.instagram.com/milktouch_japan/

・ample:N（アンプルエヌ）：

独自の技術で肌悩みにアプローチするアンプルが人気のスキンケアブランドです。

（販売商品：マスクパック4種、アンプル3種※ミニサイズ）

公式Instagram：https://www.instagram.com/amplen_japan/

２.特典

ご来場いただいたお客様には特別な特典をご用意しています。

特典1： 「Belle Up」公式Instagramアカウントのフォローで、限定特典をプレゼント！

特典2： 会場にて商品を1点以上ご購入、またはサブスクリプションに新規登録されたお客様には、さらに特別なプレゼントをご用意しています。

ぜひこの機会に、代官山 蔦屋書店で「Belle Up」が提案する新しいビューティ体験をお楽しみください。

■ イベント概要

本をめくるように、新しい私に出会う「Belle Up BEAUTY LIBRARY」

日程：2025年9月15日（月）～9月30日（火）

時間：9:00～20:00

場所：代官山蔦屋書店2号館1階

■ 問い合わせ先

会社名：株式会社Endeavor

担当：黒岩一聖

メールアドレス：info@endeavor-corp.co.jp

HP：https://endeavor-corp.co.jp/contact