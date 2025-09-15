株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷正慶、＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞、以下当社）は、2025年8月度の個人向け中古オフィスチェア販売実績に基づき、「売れ筋オフィスチェアランキングTOP5」を発表いたしました。

（調査期間：2025年8月1日～2025年8月31日 当社売上調べ)

■OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com

【第5位】●メーカー コクヨ 〇シリーズ イング

■おすすめポイント

“座りながら動ける”という新発想で話題のモデル。独自の「グライディング・メカ」が体の自然な動きに追従し、前後左右へ柔らかく揺れながら姿勢をサポートします。長時間同じ姿勢で作業しがちな方にとって、無意識に体を動かせる点は大きなメリット。バランス感覚を保ちやすく、テレワークや自宅学習用にもおすすめです。

■価格

メーカー希望小売価格：112,000円～

オフィスバスターズ中古販売価格：18,100円（税込19,910円）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/kokuyo/ing-lateral-resin/

■仕様

◆色：ブラック、グレー、グリーン、ネイビー、パープル、ピンク、イエロー等◆ランバーレスデザイン◆グライディングストップー◆3Dポスチャーサポートシート ※仕様によって機能が異なる場合がございます。

【第4位】●メーカー オカムラ ○シリーズ コンテッサ

■おすすめポイント

ゆったりとした背面・座面設計に加え、上下昇降・リクライニングの操作を手元レバーで完結できる「スマートオペレーション」を搭載した高機能チェア。高級感のある座り心地と、使い勝手の良さが両立しており、日々の作業をより快適にしたい方に適しています。

■価格

メーカー希望小売価格：152,400円～

オフィスバスターズ 中古販売価格：41,700円（税込45,870円）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/contessa/

■主な仕様

◆色：ブラック、グレー、ホワイト、ブルー、グリーン、ベージュ、イエロー、オレンジ、レッド、ブラウン等 ◆スマートオペレーション ◆座面奥行調整 ◆アンクルチルトリクライニング◆リクライニングの強弱調整 ◆大径キャスター ◆ランバーサポート ※仕様によって機能が異なる場合がございます。

【第3位】●メーカー オカムラ ○シリーズ サブリナ

■おすすめポイント

前傾姿勢をサポートする「前傾機能」に対応した高機能チェア。背面のメッシュは張りがやや柔らかく設計されており、優しく背中を包み込むような座り心地が特長です。長時間のPC作業やライティング、在宅でのコーディング業務などに適しています。

■価格

メーカー希望小売価格：126,700円～

オフィスバスターズ 中古販売価格：19,000円（税込20,900円）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/sabrina/

■主な仕様

◆色：ホワイト、ベージュ、ブラウン、グレー、ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド等◆前傾機能付シンクロリクライニング ◆リクライニング強弱調整◆座面高さ調整◆座面奥行調整◆アジャストアーム◆異硬度クッション ◆大型キャスター ※仕様によって機能が異なる場合がございます。

【第2位】●メーカー オカムラ ○シリーズ バロン

■おすすめポイント

スタイリッシュなデザインと多機能性を兼ね備えた高級チェア。カラーバリエーションやハイバック／ローバックの選択肢が多く、自分好みに仕様をカスタマイズできる点も人気の理由です。機能・外観ともに優れたバランスで、失敗しない定番モデルとして多くの方に選ばれています。

■価格

メーカー希望小売価格：137,900円～

オフィスバスターズ 中古販売価格：23,200円（税込25,520円）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/baron/

■仕様

◆色：ホワイト、ベージュ、ブラウン、グレー、ブルー、ブラック、グリーン、オレンジ、レッド等◆アンクルチルトリクライニング◆リクライニングの固定/解除◆リクライニングの強弱調整◆座面高さ調整◆座面奥行調整◆アジャストアームの高さ調節◆アームパッドの角度調節 ※仕様によって機能が異なる場合がございます。

【第1位】●メーカー オカムラ ○シリーズ シルフィ

■おすすめポイント

快適性・機能性ともに高く評価されている人気No.1モデル。「前傾機能」付きで、PC作業時の姿勢をしっかりサポート。クッション性も高く、長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいため、自宅での在宅勤務や学習用途に幅広く活用されています。

■価格

メーカー希望小売価格：91,400円～

オフィスバスターズ 中古販売価格：27,100円（税込29,810円）～

参考URL：https://www.officebusters.com/series/okamura/Sylphymesh/

■主な仕様

◆色：ベージュ、グレー、ブラック、パープル、ブルー、グリーン、オレンジ、レッド等◆バックカーブアジャスト機構◆前傾機能付背座シンクロリクライニング◆リクライニングの強弱調整◆座面の高さ調整◆座面の奥行き調整◆アジャストアームの調節 ※仕様によって機能が異なる場合があります。

前回のOAチェア販売ランキング

第5位 コクヨ イング

https://www.officebusters.com/series/kokuyo/ing-lateral-resin/

第4位 イトーキ エフメッシュ

https://www.officebusters.com/series/itoki/fmesh/

第5位 オカムラ サブリナ

https://www.officebusters.com/series/okamura/sabrina/

第2位 オカムラ バロン

https://www.officebusters.com/series/okamura/baron/

第1位 オカムラ シルフィー

https://www.officebusters.com/series/okamura/Sylphymesh/

■■■今回のOAチェア販売ランキングのまとめ■■■

・「オカムラ コンテッサ」が2025年4月以来のランクイン。上位モデルながら中古市場でも安定した人気があり、品質重視の個人ユーザーからの支持が根強い一脚です。

・オカムラ製・コクヨ製のチェアがランキングに登場。国内大手メーカーならではの信頼性と機能性が、在宅ワーク用途でも評価されています。

在宅ワークや長時間のパソコン作業をもっと快適にしたい方へ。オフィスバスターズでは、ご自宅でも使いやすい高品質なチェアを多数ご用意しています。「そろそろ椅子を見直したい」と感じたら、ぜひ一度、当社のラインナップをご覧ください。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：星野

受付時間 (平日) 9:00～18:00

電話番号：0120-030-139

