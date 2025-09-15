9月16日は “牛とろの日”　抽選で9,160ポイントが当たるチャンスや限定セット販売を含む特別キャンペーンを開催

株式会社十勝スロウフード

株式会社十勝スロウフード（北海道清水町、代表取締役：山本英明）は、株式会社十勝スロウフード（北海道清水町、代表取締役：山本英明）は、自社公式オンラインショップにて、「牛とろの日」（9月16日）にあわせた特別キャンペーンを、2025年9月16日（火）12:00から9月22日（月）11:59まで開催いたします。

【開催概要】

開催期間：2025年9月16日（火）12:00 ～ 9月22日（月）11:59

開催場所：十勝スロウフード公式オンラインショップ

【企画内容】

イベント特設ページはこちら :https://www.gyutoro.com/hpgen/HPB/entries/30.html

1．抽選9,160ポイント進呈

期間中、会員ログインのうえでご購入いただいた方の中から、抽選で1名様に9,160ポイントを進呈いたします。

2．新規会員特典

イベント期間中に新規で会員登録いただいた方へ、300ポイントをもれなく進呈いたします。

3．全商品ポイント5倍＆送料無料

イベント期間中は全商品ポイント5倍。さらに、8,000円以上のご購入で送料無料となります。

4．限定スペシャルセット

牛とろフレークや人気ハンバーグを詰め合わせた特別セット（送料込み5,500円）を販売いたします。

5．タイムセール＆味付きシマ腸50％オフ

期間中は常時タイムセールを開催。スタッフ一押し商品の「味付きシマ腸」を50％オフでご提供いたします。

【記念日の背景・意義】

「牛とろの日」は、株式会社十勝スロウフードが制定し、2018年に一般社団法人日本記念日協会により認定・登録された公式記念日です。

日付は「ぎゅう（9）と（10）ろ（6）」の語呂合わせに由来し、同社が提携牧場・ボーンフリーファームと共に開発した「牛とろ」の美味しさを多くの方に知っていただくことを目的としています。

十勝スロウフードでは、この記念日に合わせて毎年オンラインキャンペーンを展開し、日頃のご愛顧に感謝を伝えるとともに「牛とろ」の魅力を全国へ広める取り組みを続けています。

本キャンペーンを通じて、より多くの皆さまに牛とろの魅力をご体感いただければ幸いです。

公式オンラインショップはこちら :https://www.gyutoro.com/

【株式会社十勝スロウフード】

株式会社十勝スロウフードは、2003年にボーンフリーファーム（北海道清水町）の食肉加工部門が独立して設立。

独自製法の「牛とろフレーク」は、新感覚のご飯のお供として高評価をいただいており、清水町のふるさと納税返礼品としても人気を集めています。

2023年より株式会社山本忠信商店の100％子会社となり、グループの一員として新たな挑戦と更なる情報発信を続けています。

公式オンラインショップ：https://www.gyutoro.com/

企業ホームページ：https://www.tokachislowfood.co.jp/

十勝スロウフード公式Xアカウント：https://x.com/gyutoroya