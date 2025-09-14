牛角で“働くシクフォニ”に出会える！？”2.5次元タレントグループ「シクフォニ」×「牛角」初のコラボ企画が実現
2.5次元タレントグループ「シクフォニ」と株式会社レインズインターナショナルが展開する焼肉チェーン「牛角」の初のコラボが決定いたしました。コラボを記念して、2025年9月24日（水）から10月22日（水）までの期間で牛角全店舗にてコラボキャンペーンを開催いたします。
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509-campaign-sixfonia/
本コラボでは、“まるでシクフォニのメンバーが牛角スタッフの制服を身にまとい、本当に牛角で働いているかのような”世界観を表現。コラボ限定メニューや描き下ろしビジュアル、オリジナルノベルティの展開に加え、アプリやSNSを通じてデジタルでも楽しめるコンテンツが用意されています。
■コラボのテーマは「焼肉店 牛角でアルバイト！？働くシクフォニの日常をのぞき見」
シクフォニがこの秋、“焼肉店員のスタッフ”として、牛角に登場します。今回のコラボに合わせて描き下ろされたのは、牛角の制服に身を包み、それぞれの個性が垣間見える仕草や表情で「接客する」シクフォニメンバーの等身ビジュアルと、ミニキャライラスト。まるで店舗で実際に彼らが働いているかのような、リアリティと遊び心が共存した世界観が展開されます。シクフォニメンバーの牛角の推しメニューが知れたりと、焼肉を味わいながら推しを間近に感じていただけるコラボとなっております。
■「シクフォニコラボ盛り」登場。推しが選んだこだわりの3種セット
今回のコラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」は、メンバーが厳選した牛角自慢の3種の焼肉セットとなっております。オリジナルデザインの“シクフォニピック”を添えた一皿は、味覚だけでなく視覚からも“推し活”を盛り上げてくれる存在に。さらに、限定メニュー1品注文ごとに、「描き下ろしオリジナルコースター（全6種）」をランダムで1枚プレゼント。ここでしか手に入らないため、ファン必見の描き下ろしコースターとなっております。
■アプリ連動「シクフォニポイント」で楽しむ、ここだけの“推し活体験”
牛角公式アプリでは、今回のコラボ限定で「シクフォニポイント」が登場。来店や注文を通じてポイントを集めると、デジタル特典と交換することができます。特典のひとつは、描き下ろしビジュアルを活用したオリジナル待ち受け画像。描き下ろしの“働くシクフォニ”イラストを、スマートフォンの中でも毎日感じられるデザインに仕上げております。
さらに注目なのが、牛角スペシャルなオリジナル特典映像の“シクフォニラジオ”。シクフォニメンバー6人のおすすめメニューを試食&アフタートークをお届けいたします。まるで深夜ラジオを聴くような気分で、彼らの飾らない一面や、ちょっぴりマニアックな「牛角愛」も垣間見える内容となっています。焼肉の余韻とともに、推しの声に耳を傾け、これまでになかった“アフター焼肉体験”も、本コラボの見どころのひとつとなっております。
■牛角公式X フォロリポキャンペーンも実施
牛角公式X（旧Twitter）では、期間限定のフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。キャンペーン期間中に牛角公式アカウントをフォローし、指定された投稿をリポストするだけで応募が完了します。ご参加いただいた方の中から、抽選で6名様に「オリジナルクリアコースター 全6種セット」をプレゼント。店頭で集めきれなかったという方にも嬉しい“コンプリートのチャンス”です。
■開催概要
キャンペーン名：シクフォニ × 牛角 コラボキャンペーン
開催期間：2025年9月24日（水）～10月22日（水）
開催店舗：全国の牛角対象店舗
特設サイト：https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509-campaign-sixfonia/
■シクフォニとは
超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。結成から2年でチャンネル登録者数は100万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。
2025年10月26日（日）にはグループ初となる３DライブをYouTubeにて全世界全編無料配信を予定している。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演、12月に東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催予定。
＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方
（上段左から）
LAN（らん）、すち、みこと
（下段左から）
暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま
▼シクフォニ公式X
https://x.com/sixfonia_info
▼シクフォニ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@sixfonia