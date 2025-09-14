牛角×2.5次元タレントグループ「シクフォニ」キャンペーン9月24日より期間限定で登場！オリジナルノベルティがもらえるコラボ限定メニューや牛角店員姿の描き下ろしビジュアル、オリジナル映像が登場

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、9月24日（水）～10月22日（水）の期間限定で、「シクフォニ」とのコラボを記念したキャンペーンを実施します。シクフォニは、超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。結成から2年でチャンネル登録者数は100万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。本コラボでは、メンバー推しのお肉を盛り合わせにした限定メニューや、牛角の定員姿のシクフォニの描き下ろしイラストのオリジナルノベルティなどが登場します。

URL：https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509-campaign-sixfonia/(https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509-campaign-sixfonia/)

■コラボのテーマは「焼肉店”牛角”でアルバイト！？働くシクフォニの日常をのぞき見」

この秋、シクフォニが“牛角スタッフ”として登場します。今回のコラボに合わせて制作された描き下ろしビジュアルでは、牛角の制服に身を包み、それぞれの個性が表れる仕草や表情で「接客する」シクフォニメンバーの姿を等身イラストとミニキャライラストで展開。まるで店舗で一緒に働いているかのような臨場感と遊び心にあふれた世界観をお楽しみいただけます。さらに、メンバーそれぞれの“牛角推しメニュー”もご紹介。焼肉を味わいながら、推しメンバーをより身近に感じていただける特別なコラボレーションとなっております。

■推しが選んだこだわりの3種セットーー 「シクフォニコラボ盛り」登場。

今回のコラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」は、シクフォニメンバーがセレクトした、牛角自慢の焼肉3種を一皿に盛り合わせた特別セットです。さらに、オリジナルデザインの“シクフォニピック”を添えてご提供。味わいはもちろん、テーブルに届いた瞬間から視覚でも楽しめる一品として、“推し活”の時間をより一層盛り上げます。さらに、 「描き下ろしオリジナルクリアコースター（全6種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。 ※全6種の中からランダムで1枚をお渡しいたします。

■「シクフォニポイント」でここだけの“推し活体験をーー壁紙＆特典映像が交換ができる！！

牛角公式アプリでは、今回のコラボ限定で「シクフォニポイント」が登場します。キャンペーン期間中に牛角へご来店いただき、会計時にアプリをレジでご提示いただくと、会計金額（税込）の2％分がシクフォニポイントとして付与されます。コラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」以外のご注文でも対象となるため、いつもの焼肉を楽しみながら自然にポイントを貯めていただけます。貯まったポイントは、ここでしか手に入らないオリジナル特典と交換可能です。

■開催概要

キャンペーン名：シクフォニ × 牛角 コラボキャンペーン

開催期間：2025年9月24日（水）～10月22日（水）

開催店舗：全国の牛角対象店舗

実施内容：１.限定コラボメニュー（オリジナルピック1枚・クリアコースター1枚） ２.デジタルコンテンツ（デジタル壁紙、オリジナル映像）３.SNSキャンペーン

特設サイト：https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509-campaign-sixfonia/(https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509-campaign-sixfonia/)

■「シクフォニコラボ盛り」登場。推しが選んだこだわりの3種セット

今回のコラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」は、シクフォニメンバーが厳選した、牛角自慢の3種を盛り合わせた特別な焼肉セットです。オリジナルデザインの“シクフォニピック”を添えてご提供する一皿は、味覚だけでなく視覚からも“推し活”を盛り上げてくれる存在に。さらに、限定メニューを1品ご注文いただくごとに、「描き下ろしオリジナルクリアコースター（全6種）」をランダムで1枚プレゼント。牛角スタッフ衣装をまとったシクフォニメンバーが描き下ろされた、ここでしか手に入らないファン必見の限定アイテムです。※オリジナルクリアコースターは数量限定です。※全6種の中からランダムで1枚をお渡しいたします。

商品名：シクフォニコラボ盛り（熟成王様カルビ、牛角上ハラミ（塩ダレ）、豚カルビ（味噌ダレ））

価格：1,780円（税込1,958円）

対象店舗：全国の牛角 ※一部お取り扱いがない店舗がございますので、HPよりご確認ください。

実施期間：2025年9月24日（水）～10月22日（水）まで

利用方法：牛角公式アプリの対象ページをスタッフに提示 ※アプリダウンロードはこちら：https://www.gyukaku.ne.jp/appli.php(https://www.gyukaku.ne.jp/appli.php)

■アプリ連動「シクフォニポイント」で楽しむ、ここだけの“推し活体験ー 壁紙・オリジナル特典映像

牛角公式アプリでは、今回のコラボ限定で「シクフォニポイント」が登場します。キャンペーン期間中に牛角へご来店いただき、会計時にアプリをレジでご提示いただくと、会計金額（税込）の2％分がシクフォニポイントとして付与されます。コラボ限定メニュー「シクフォニコラボ盛り」以外のご注文でも対象となるため、いつもの焼肉を楽しみながら自然にポイントを貯めていただけます。貯まったポイントは、ここでしか手に入らないオリジナル特典と交換が可能です。

特典１. 描き下ろしオリジナル待ち受け画像（全14種類・7セット） 20ポイントで交換

牛角スタッフ衣装をまとった“働くシクフォニ”のイラストを使用。スマートフォンで毎日推しを感じられる特別なデザインに仕上げました。

特典２. オリジナル特典映像「シクフォニラジオ」 80ポイントで交換

シクフォニメンバー6人がそれぞれのおすすめメニューを試食しながらトークを展開。まるで深夜ラジオを聴いているような感覚で、飾らない素顔や「牛角愛」に触れていただけます。

■牛角公式アプリのダウンロードはこちら

https://www.gyukaku.ne.jp/appli.php

※牛角公式アプリをご提示いただかないとポイントは付与されません

■牛角公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーン実施

牛角公式Xから投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、抽選で6名様にオリジナルクリアコースター全6種コンプリートセットが当たります。

応募期間：2025年9月24日（水）～10月5日（日）まで

■シクフォニとは

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。結成から2年でチャンネル登録者数は100万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３DライブをYouTubeにて全世界全編無料配信を予定している。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演、12月に東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催予定。

＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方

（上段左から） LAN（らん）、すち、みこと

（下段左から） 暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま

▼シクフォニ公式X

https://x.com/sixfonia_info(https://x.com/sixfonia_info)

▼シクフォニ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@sixfonia(https://www.youtube.com/@sixfonia)