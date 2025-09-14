Epics DAO、アルファシリーズの水属性ピックアップ Solana NFT カードを公開
ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）が運営するEpics DAOはこのたび、アルファシリーズの水属性ピックアップNFTカードを公開しました。
オープンソースの課題を解決する新たな挑戦
Epics DAOは、オープンソースソフトウェア開発における深刻なリソース不足や、それによって引き起こされるリスク課題に対して、従来の寄付文化ではカバーしきれない課題を、「楽しさ・インセンティブ・社会貢献」を融合させたWeb3時代のアプローチで解決することを目指しています。
Epicsプラットフォームは、NFTトレーディングカードのミントを通じてオープンソース開発やブロックチェーンプロジェクトへのリソース調達を可能にし、NFT対戦カードゲームという魅力的なエコシステムを構築することで、新たなマーケットと開発リソースを創出します。
NFT 対戦カードゲームの特徴
本ゲームは40枚のNFTカードで構成されたデッキを組み、レーティング対戦を楽しむことが可能です。プレイヤーはEpicsプラットフォームで提供されるNFTカードパックからランダムにカードを入手でき、戦略性とコレクション性を併せ持つゲームを楽しめます。
水属性ピックアップカードを公開
今回のピックアップは、Buidlers Guild の3種パックから選抜した水属性カードです。コストは日本語表記、各カードのレアリティと祈りエナジーも併記します。
カードパック「Buidlers Guild - The First Investor」
海洋の統治者（Sovereign of the Seas）
- レアリティ：SR
- コスト：水・水＋4
- タイプ：モンスター - ドラゴン
- 祈りエナジー：水
- 攻撃：4
- 守備：5
- 能力：飛行、無効化されない
- テキスト：水2：対象のモンスター1体をその持ち主の手札に戻す。
氷牙のクラーケン（Icefang Kraken）
- レアリティ：R
- コスト：水＋5
- タイプ：モンスター - ビースト
- 祈りエナジー：水
- 攻撃：5
- 守備：5
- 能力：ダイビング
いたずら好きな海坊主（Mischievous Sea Monk）
- レアリティ：C
- コスト：水＋2
- タイプ：モンスター - スピリット
- 祈りエナジー：水
- 攻撃：1
- 守備：1
- テキスト：0：アクティブのときだけ利用可能。使ったらウェイト状態となる。対象のプレイカードはさらに1コスト必要になる。払えない場合は無効化される。
波打ちゴブリン（Wave Goblin）
- レアリティ：C
- コスト：水＋1
- タイプ：モンスター - ゴブリン
- 祈りエナジー：水
- 攻撃：1
- 守備：1
- テキスト：水1：ターン終了時まで波打ちゴブリンの攻撃力を-1, 守備力を+1する。
The First Investor カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor
カードパック「Buidlers Guild - The First Dev」
大海の呼び声（Call of the Deep Seas）
- レアリティ：SR
- コスト：水・水＋5
- タイプ：速攻魔法
- 祈りエナジー：水
- テキスト：「ダイビング」の特性を持つ攻撃力4, 守備力4のオルカトークンを2体場に出す。
氷結嵐（Blizzard Storm）
- レアリティ：R
- コスト：水・水＋5
- タイプ：魔法
- 祈りエナジー：水
- テキスト：場に出ているすべてのモンスターに3点のダメージを与え、ウェイト状態にする。次の相手のターンにこれらはアクティブにならない。
潮流の反転（Tidal Reversal）
- レアリティ：U
- コスト：水＋4
- タイプ：魔法
- 祈りエナジー：水
- テキスト：対象のモンスター2体を持ち主の手札に戻す。デッキからカードを1枚引く。
水精の加護（Blessing of the Water Spirit）
- レアリティ：U
- コスト：水＋3
- タイプ：魔法
- 祈りエナジー：水
- テキスト：デッキからカードを3枚引く。
The First Dev カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev
カードパック「Buidlers Guild - The First Degen」
タイダルシールド（Tidal Shield）
- レアリティ：SR
- コスト：水・水＋2
- タイプ：装備（モンスター）
- 祈りエナジー：水
- テキスト：装備しているモンスターはダイビングや飛行を持つモンスターもブロックできるようになり、さらに何体でもブロックできるようになる。ダメージ計算は行われるが、装備しているモンスターのオーナーに貫通しない。
氷の槍（Ice Javelin）
- レアリティ：R
- コスト：水＋2
- タイプ：装備（モンスター）
- 祈りエナジー：水
- テキスト：装備しているモンスターは攻撃力が+2され、下記の能力を得る。このモンスターをブロックしたモンスターは次の相手のターンにアクティブにならない。
海のランタン（Sea Lantern）
- レアリティ：C
- コスト：水＋2
- タイプ：魔法具
- 祈りエナジー：水
- テキスト：水2：デッキからカードを1枚引く。
The First Degen カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen
BDLC NFTホルダー向け特典
Web3開発を推進するため、Epics DAO及びValidators DAOはBDLC NFT保有者にSolanaの有料RPCを無償で永続提供しています。これは従来、Web3開発への大きな参入障壁であったRPCコストを取り払い、より多くの開発者がオープンソース開発に参画できることを目的としています。
また、Validators DAO公式Discordにて、BDLCホルダー限定の特典ガチャにも挑戦可能です。
今後この特典ガチャにて ERPC の Subscription NFT が登場を予定しています。これは Solana RPC の購読権をNFT化したもので、BDLCホルダーはこのNFTを獲得することで、ERPCの有料RPCサービスを利用するか、その権利をマーケットに出品することが可能です。
利用権等の高度な資産を表現できることがNFTの強みであり、Epics DAOはこの仕組みを活用して、オープンソース開発に貢献する開発者、そして応援者に対して継続的なインセンティブを提供し、様々なステークホルダーを巻き込んだ更に強固なエコシステムを構築していきます。
BDLCホルダーはぜひ Validators Discordに参加して最新情報をお待ちください。
- BDLC NFT マーケット: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc
- Epics DAO 公式 Discord: https://discord.gg/GmHYfyRamx
- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
- ERPC - Enhanced Solana RPC: https://erpc.global/ja
今後の展開
Epics DAOでは今後も継続的に新カードやゲーム要素の情報を発表予定です。引き続き最新情報をお見逃しなく。
皆様のサポートに深く感謝申し上げます。
