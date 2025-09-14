Epics DAO、アルファシリーズの水属性ピックアップ Solana NFT カードを公開

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）が運営するEpics DAOはこのたび、アルファシリーズの水属性ピックアップNFTカードを公開しました。

オープンソースの課題を解決する新たな挑戦

Epics DAOは、オープンソースソフトウェア開発における深刻なリソース不足や、それによって引き起こされるリスク課題に対して、従来の寄付文化ではカバーしきれない課題を、「楽しさ・インセンティブ・社会貢献」を融合させたWeb3時代のアプローチで解決することを目指しています。

Epicsプラットフォームは、NFTトレーディングカードのミントを通じてオープンソース開発やブロックチェーンプロジェクトへのリソース調達を可能にし、NFT対戦カードゲームという魅力的なエコシステムを構築することで、新たなマーケットと開発リソースを創出します。

NFT 対戦カードゲームの特徴

本ゲームは40枚のNFTカードで構成されたデッキを組み、レーティング対戦を楽しむことが可能です。プレイヤーはEpicsプラットフォームで提供されるNFTカードパックからランダムにカードを入手でき、戦略性とコレクション性を併せ持つゲームを楽しめます。

水属性ピックアップカードを公開

今回のピックアップは、Buidlers Guild の3種パックから選抜した水属性カードです。コストは日本語表記、各カードのレアリティと祈りエナジーも併記します。

カードパック「Buidlers Guild - The First Investor」

海洋の統治者（Sovereign of the Seas）

- レアリティ：SR- コスト：水・水＋4- タイプ：モンスター - ドラゴン- 祈りエナジー：水- 攻撃：4- 守備：5- 能力：飛行、無効化されない- テキスト：水2：対象のモンスター1体をその持ち主の手札に戻す。

氷牙のクラーケン（Icefang Kraken）

- レアリティ：R- コスト：水＋5- タイプ：モンスター - ビースト- 祈りエナジー：水- 攻撃：5- 守備：5- 能力：ダイビング

いたずら好きな海坊主（Mischievous Sea Monk）

- レアリティ：C- コスト：水＋2- タイプ：モンスター - スピリット- 祈りエナジー：水- 攻撃：1- 守備：1- テキスト：0：アクティブのときだけ利用可能。使ったらウェイト状態となる。対象のプレイカードはさらに1コスト必要になる。払えない場合は無効化される。

波打ちゴブリン（Wave Goblin）

- レアリティ：C- コスト：水＋1- タイプ：モンスター - ゴブリン- 祈りエナジー：水- 攻撃：1- 守備：1- テキスト：水1：ターン終了時まで波打ちゴブリンの攻撃力を-1, 守備力を+1する。

The First Investor カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor

カードパック「Buidlers Guild - The First Dev」

大海の呼び声（Call of the Deep Seas）

- レアリティ：SR- コスト：水・水＋5- タイプ：速攻魔法- 祈りエナジー：水- テキスト：「ダイビング」の特性を持つ攻撃力4, 守備力4のオルカトークンを2体場に出す。

氷結嵐（Blizzard Storm）

- レアリティ：R- コスト：水・水＋5- タイプ：魔法- 祈りエナジー：水- テキスト：場に出ているすべてのモンスターに3点のダメージを与え、ウェイト状態にする。次の相手のターンにこれらはアクティブにならない。

潮流の反転（Tidal Reversal）

- レアリティ：U- コスト：水＋4- タイプ：魔法- 祈りエナジー：水- テキスト：対象のモンスター2体を持ち主の手札に戻す。デッキからカードを1枚引く。

水精の加護（Blessing of the Water Spirit）

- レアリティ：U- コスト：水＋3- タイプ：魔法- 祈りエナジー：水- テキスト：デッキからカードを3枚引く。

The First Dev カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev

カードパック「Buidlers Guild - The First Degen」

タイダルシールド（Tidal Shield）

- レアリティ：SR- コスト：水・水＋2- タイプ：装備（モンスター）- 祈りエナジー：水- テキスト：装備しているモンスターはダイビングや飛行を持つモンスターもブロックできるようになり、さらに何体でもブロックできるようになる。ダメージ計算は行われるが、装備しているモンスターのオーナーに貫通しない。

氷の槍（Ice Javelin）

- レアリティ：R- コスト：水＋2- タイプ：装備（モンスター）- 祈りエナジー：水- テキスト：装備しているモンスターは攻撃力が+2され、下記の能力を得る。このモンスターをブロックしたモンスターは次の相手のターンにアクティブにならない。

海のランタン（Sea Lantern）

- レアリティ：C- コスト：水＋2- タイプ：魔法具- 祈りエナジー：水- テキスト：水2：デッキからカードを1枚引く。

The First Degen カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen

BDLC NFTホルダー向け特典

Web3開発を推進するため、Epics DAO及びValidators DAOはBDLC NFT保有者にSolanaの有料RPCを無償で永続提供しています。これは従来、Web3開発への大きな参入障壁であったRPCコストを取り払い、より多くの開発者がオープンソース開発に参画できることを目的としています。

また、Validators DAO公式Discordにて、BDLCホルダー限定の特典ガチャにも挑戦可能です。

今後この特典ガチャにて ERPC の Subscription NFT が登場を予定しています。これは Solana RPC の購読権をNFT化したもので、BDLCホルダーはこのNFTを獲得することで、ERPCの有料RPCサービスを利用するか、その権利をマーケットに出品することが可能です。

利用権等の高度な資産を表現できることがNFTの強みであり、Epics DAOはこの仕組みを活用して、オープンソース開発に貢献する開発者、そして応援者に対して継続的なインセンティブを提供し、様々なステークホルダーを巻き込んだ更に強固なエコシステムを構築していきます。

BDLCホルダーはぜひ Validators Discordに参加して最新情報をお待ちください。

今後の展開

- BDLC NFT マーケット: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc- Epics DAO 公式 Discord: https://discord.gg/GmHYfyRamx- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR- ERPC - Enhanced Solana RPC: https://erpc.global/ja

Epics DAOでは今後も継続的に新カードやゲーム要素の情報を発表予定です。引き続き最新情報をお見逃しなく。

皆様のサポートに深く感謝申し上げます。

※本記事の内容は投資助言を目的としたものではありません。ご自身での調査と判断を推奨いたします（NFA / DYOR）