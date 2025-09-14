石川の酒蔵と交流しながら24種の日本酒ペアリングを楽しめるディナー『サケマルシェ ペアリングディナーFeat.NOTO』を開催。

石川県酒造組合連合会

石川の食文化の奥深さに触れるまたとない機会。サケマルシェに参加する酒蔵から24銘柄が出品。カジュアルな雰囲気の中、酒蔵との交流が楽しめます。

サケマルシェ実行委員会（石川県酒造組合連合会内 実行委員長：福光太一郎）では、石川の酒蔵が一堂に会する屋外イベント「石川の地酒と美食の祭典 サケマルシェ」を年に一度開催しており、今年度は10月4日(土)に開催が決定しています。テーマは「応援！能登の酒蔵」。2024年に発生した能登半島地震と奥能登豪雨により被災した能登の酒蔵復興応援、復興への足掛かりとするべく、石川の地酒蔵と人気飲食店の共演により金沢市で開催され、本イベント収益の一部は能登の酒蔵復興に充てられます。

サケマルシェ本祭に先立ち、プレイベントとして９月19日(金)に石川の地酒をペアリングで酒蔵と共に楽しむ「サケマルシェ ペアリングディナー feat.NOTO」を開催。石川県酒造組合連合会加盟の24酒蔵が能登を中心に、各蔵厳選の自慢の酒によるペアリングディナーを一夜限りで楽しむことができる貴重な機会です。石川県内の酒蔵と一緒に能登に思いを寄せながら美食を堪能し交流できる、サケマルシェの前夜祭イベントで、チケットは公式サイトにて好評発売中。

参加酒蔵・ペアリング酒（予定）

加賀ノ月（加越）／竹葉（数馬酒造）／萬歳楽（小堀酒造店）／能登初桜（櫻田酒造）／ 天狗舞（車多酒造）／御所泉（武内酒造店）／谷泉（鶴野酒造店）／金澤中村屋（中村酒造）／ 神泉feat 能登末廣（東酒造）／能登の酒をとめるな！（日吉酒造店）／鶴と福（福光屋）／ 大江山（松波酒造）／遊穂（御祖酒造）／KAGA鶴（やちや酒造）／吉田蔵ｕ（吉田酒造店）／ 能登末廣（中島酒造店）／獅子の里（松浦酒造）／常きげん（鹿野酒造）／能登路（久世酒造店）／ 夢醸（宮本酒造店）／池月（鳥屋酒造）／高砂（金谷酒造店）／奥能登の白菊（白藤酒造店）／ 宗玄（宗玄酒造）

日 時 2025年9月19日（金）19:00スタート（18:30開場）

会 場 CARLO CENTROカルロチェントロ 石川県金沢市片町1-5-15関ビル2階

参 加 費 12,000円

申 込 サケマルシェSTORES ショップ より

https://sakemarche.stores.jp

定 員 70名（半立食スタイル）

※上記内容は予定されているもので、変更になる場合があります。

※写真はこれまで開催した時の様子です。

本件に関するお問合せ先

サケマルシェ実行委員会（石川県酒造組合連合会内） TEL.076-251-2115

（月曜～金曜日9:00～17:00）