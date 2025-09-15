【東海初上陸】グループ累計1,200万個突破！福岡発の子どもケアブランド『imu Jelly』『mogu-n stick』などが集う期間限定POPUPを9/17(水)より「名古屋 高島屋」にて初開催！

株式会社prisma

株式会社prisma（本社：福岡県福岡市、代表取締役：古川 史弥）が運営するトワs2エール（以下、トワニエール）は、2025年9月17日(火)～9月23日(火・祝)までの7日間、ジェイアール名古屋タカシマヤにて、東海地区初となる人気商品を集めた「omoya POPUP」を開催いたします。

トワs2エール（トワニエール）について

2020年に福岡県でスタートしたトワニエールは、子どものお肌や身体の悩みを解消する子どもブランドです。

10代に特化した思春期ニキビ洗顔シリーズや、親御さまのお声を元に開発した小さなお子さま用の健康食品など、お子さまと親御さまに寄り添うプロダクトをオンラインショップを中心に販売。

「はばたき続けるすべての人へ永遠にエールを」をコンセプトに、商品にとどまらず、お悩みの声に寄り添う相談サービスやコンテンツを展開しています。

ポップアップストアについて

思春期ニキビ洗顔「imu Jelly（イミュゼリー）」、成長サポート粉末「mogu-n stick（もぐーんスティック）」など、オンラインを中心に展開する人気アイテムが勢揃い。さらに、会場限定テクスチャー体験や試飲など、これまでオンライン販売では実現できなかったイベントも実施いたします。

商品を実際に手に取って体験し、開発スタッフらと直接コミュニケーションをとれる貴重な機会をぜひお楽しみください。

開催概要

イベント名： 合同ポップアップストア「omoya」

開催期間：2025年9月17日(火)～9月23日(火・祝)

開催場所： ジェイアール 名古屋 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F ローズテラス

（愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１－３）

ブランドスタッフ常駐

会期中、店頭には商品開発スタッフをはじめブランドスタッフが常駐いたします。普段オンラインではなかなか聞けないことも丁寧にお答えします。お肌のお悩みや使い方のご相談も、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

会場限定 テクスチャー・試飲体験

ポップアップでは、トワニエールの全商品を実際に手にとってご覧いただけます。成長サポートのカルシウム粉末はその場でご試食可能。スキンケア商品もテスターをご用意しておりますので実際の使用感をぜひお試しください。

商品ラインナップ

思春期ニキビ用 ゼリー洗顔 「imu Jelly（イミュゼリー）」

ニキビに悩む10代に寄り添った、やさしく洗える泡立てないタイプのゼリー洗顔。敏感なお肌にあわせた低刺激処方とクラッシュゼリーにより、ニキビの原因を吸着して落とします。ニキビのでき始めやポツポツニキビにお悩みの方、皮脂が多い方におすすめです。

思春期ニキビ用 薬用ジェル洗顔「imu Drop（イミュドロップ）」

ニキビのできはじめから炎症を起こしたニキビに悩む10代のための、やさしく洗える泡立てないタイプの「薬用思春期ニキビゼリー洗顔」。皮脂の過剰分泌と炎症をWケアして肌荒れやニキビを防ぎながら健康的な素肌へと導きます。炎症のあるニキビでお悩みの方やアトピー、乾燥で刺激を感じやすい方におすすめ。

思春期ニキビ用 オールインワンミスト「imu Milk（イミュミルク）」

思春期ニキビに悩む10代の肌に合わせて日本初*のADS-リポソームの構成成分を配合した薬用オールインワンミスト。シュッと吹きかけるだけだから、勉強や部活に忙しい学生でも簡単10秒でニキビケアができます。

*ヒメフウロエキス、ビルベリー葉エキス、メマツヨイグサ抽出液、タイムエキス(1)の組み合わせ配合

お子さま用 整腸パウダー「kids surukkiri powder（キッズスルッキリパウダー）」

お通じケアに欠かせない「水溶性食物繊維」の力でお子さまの腸内環境をサポートし、「スルッ♪」っと、お通じを叶える整腸パウダー。無味無臭で溶けやすい設計のため、普段のお食事やお飲みものに混ぜやすくお子さまのお通じケアに悩む親御さまからも好評です。

お子さま用 成長サポートパウダー「mogu-n stick（もぐーんスティック）」

お子さまの成長をサポートするカルシウム粉末。牛乳よりカルシウムの吸収率が１.３５倍高い*「ナノユニカル」のカルシウムを配合しておりお子さまの伸びをサポートします。お食事やお飲み物にサッと混ぜるだけなのでお手軽に栄養補給できいつもの食事も完全成長食*に早変わり。

*ラットによる牛乳とのカルシウム吸収率を表しています。 カルシウム吸収率の差を相対的に表したものであり、人の体内での結果を示すものではありません。

*成長に必要なカルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、ビタミンDの栄養素を含むもの

お子さま用UV＆アウトドアミスト 「Trabebe（トラベベ）」

紫外線・外敵からお子さまのお肌を守るUV・アウトドアミスト。ベタつかず、皮ふがまだ敏感な赤ちゃんにも配慮したやさしい処方です。SPF30、PA ++で、お子さまのお肌を1年中しっかりお守りします。

トワs2エール（トワニエール）

ブランド公式サイト：https://towa-s2-yell.com/

株式会社prisma

所在地：福岡県福岡市中央区2丁目1-4-8F

代表：古川 史弥

設立：2020年12月

事業内容：広告運用事業、EC事業、Webコンサルティング

公式サイト：https://prisma-corp.com/



