ポップしなないで初のライブ映像作品リリース＆東名阪2マンツアー開催決定！

Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる「軽やかに無常を歌う」を標榜し、文学性のある歌詞と豊かな音楽性が魅力のポップしなないでが、本日、キャリア史上初となるライブ映像作品のリリースを発表。

10月31日にリリースされる本作は、本年6月に東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催された、ポップしなないでワンマンツアー”ビビっちゃってんじゃないの？“のファイナル公演が収録されたBlu-ray作品となる。本作のジャケットデザインは、ポップしなないでの数多のMusic Videoやグッズデザインを手掛ける伊豆見香苗氏が担当。

また、本作のリリースを記念し、オンラインイベントの開催が決定。先行販売期間内にコロムビアミュージックショップにて予約すると、後日YouTubeにて配信されるオンラインサイン会に参加することができる。詳細は以下よりチェックしていただきたい。

https://columbia.jp/artist-info/popsnnid/live/91520.html

さらに、11月より東京、名古屋、大阪のクラブクアトロにて「ポップしなないでpresents “Pop'n'Roll ZOMBIES“ tour」の開催が決定。初の東名阪クアトロツアーとなる今回のツアーでは、全箇所ゲストを招いた2マン形式での公演となる。

11月24日(月祝)大阪・梅田CLUB QUATTRO、12月7日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO、12月26日(金)東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催、ゲストは後日解禁となるのでお楽しみに。

なお、本日19時よりチケットファンクラブ先行がスタート。是非お早めにチェックしてほしい。

メンバーは今回の発表に関して、「気合い入れてZepp新宿でライブした様子を映像にしてもらったので、来た人も来なかった人も是非見てください。気合いの入った音楽が見られます。また、東名阪のクアトロで改めて気合い入れてツアーすることにしました。

ライブハウス出身の我々にとってクアトロツアーは夢だったので嬉しいです。気合い入れて良い景色にするので、見に来てください。」とコメントしている。

ポップしなないでは本年3月31日に結成10周年を迎えるにあたり、メンバー2人の「10のやりたいこと」企画を実施中。今回発表のライブ映像作品リリースが追加となり、本日時点で7つの「やりたいこと」が公開されている。

残り3つの「やりたいこと」も順次発表されるので、楽しみに待っていただきたい。

■Release

Major 3rd Full Album『Electric』

リリース日：2025年3月19日(水)

品番：COCP-42453

発売・配信元：日本コロムビア

収録曲：

M1 "Can’t You Remember Those Electric Days？"

M2 あかるい秘密結社

M3 エレクトリック修羅

M4 (((爛々)))

M5 知らんが。

M6 スチーム・スチーム・アドレナリンジャンキーズ

M7 my tempo

M8 愛とべいべー

M9 幸福な通電

M10 落堕

M11 ぼくがきみを

M12 エビシュリンプバーガー

■Music Video

『あかるい秘密結社』

https://www.youtube.com/watch?v=2YPGBg9N3PE

■公演情報

ポップしなないでpresents “Pop'n'Roll ZOMBIES“ tour

・2025年11月24日(月祝) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

OPEN/START 16:15/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 (平日12:00～17:00) / info@shimizuonsen.com

・2025年12月7日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

OPEN/START 16:15/17:00

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション

052-320-9100(12:00-18:00)

・2025年12月26日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN/START 18:15/19:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

＜チケット＞

スタンディング\4,500(税込) ドリンク代別途必要

・ファンクラブ先行：2025年9月14日(日) 21:00～2025年9月21日(日) 23:59

https://popsnnid.com/feature/popdan_twoman2025

■Profile

ポップしなないで

2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる軽やかに無常を歌うポップ。

かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かでクセの強い魅力的なボーカルで、ミニマムな構成ながら完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。

2024年2月にメジャー2ndフルアルバム『DOKI』をリリース。初の全国ワンマンツアー「鼓動を聴かせて」は、東京・恵比寿LIQUIDROOMのファイナル公演をソールドアウトさせ終幕。

2025年3月にメジャー3rdフルアルバム『Electric』をリリース。全国ワンマンツアー「ビビっちゃってんじゃないの？」では、自身最大キャパシティとなる東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてファイナル公演を開催。

■WEB

Official WEB： https://popsnnid.com/

YouTube： www.youtube.com/@popsnnid

X（Twitter）： https://x.com/pop_snnid

Instagram： https://www.instagram.com/popsnnid/

TikTok： https://www.tiktok.com/@pop_snnid