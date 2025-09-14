TVアニメ『【推しの子】』初の公式パズルゲーム正式タイトルが『【推しの子】Puzzle Star』に決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、9月14日（土）、ところざわサクラタウンで行われた「TVアニメ【推しの子】関東納涼祭り」にて、TVアニメ『【推しの子】』初の公式パズルゲームの正式タイトルが『【推しの子】Puzzle Star』に決定し、2026年に配信することを発表しました。

赤坂アカ×横槍メンゴによる人気漫画を原作とし、2023年から2024年にかけて放送されたTVアニメも大きな話題となった『【推しの子】』。芸能界の光と影を描いた衝撃的なストーリーと個性豊かなキャラクターたちは、国内外で熱狂的な支持を集めています。2026年にはTVアニメ第3期の放送も決定し、ますます盛り上がりが期待されています。

公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』は、『LINE POP』シリーズを手がけたNHN（エヌエイチエヌ）（代表：チョン・ウジン）が開発を担当。パブリッシングはKADOKAWAが国内を、NHNが日本以外の地域を担当します。

配信地域や対応言語については、今後、ゲーム公式Xアカウントおよびゲーム公式サイトなどで随時発表予定です。KADOKAWAおよびNHNは、本作を通じて、世界中のファンに新たな『【推しの子】』のエンターテインメント体験をお届けします。

『【推しの子】Puzzle Star』 について

■公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/

■ゲーム公式X：https://x.com/oshinoko_puzzle

■コピーライト：(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

■コピーライト：(C)KADOKAWA／NHN Corp.

TVアニメ『【推しの子】』について

「この芸能界（せかい） において嘘は武器だ」

全世界シリーズ累計2300万部突破！赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが、全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作。TVアニメ第3期が2026年に放送予定。

株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/