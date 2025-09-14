タイアップ合同会社

年に一度の古着のお祭り「フルフリ with pickyou」10月4日(土)・5日(日)に開催決定！150店以上集結、東京ビッグサイトが2日間“古着の街”に！

FURUGI83(タイアップ合同会社)、古着屋OLDGREEN(株式会社OLDGREEN)、古着屋MUJIN(株式会社FULL SEND)が合同で運営する、日本最大級のヴィンテージ・フリマイベント「フルフリ」。

今年も10月4日(土)・5日(日)の2日間、東京ビッグサイトで開催される。

昨年は1日で5,000人以上が来場し、大きな話題を呼んだ「VINTAGEMARKET」。

今年は名前をフルフリと改め、運営による声掛けで集めた150店舗以上が東京ビッグサイトに集結し、約1万人の来場を見込む。

【Webページ】http://vintagemarket.tokyo/(http://vintagemarket.tokyo/)

【INSTAGRAM】https://www.instagram.com/furufuri_tokyo/(https://www.instagram.com/furufuri_tokyo/)

【前売りチケット】https://eplus.jp/sf/detail/4384030001-P0030001(https://eplus.jp/sf/detail/4384030001-P0030001)

日本最大級の古着巡りイベント「フルフリ」とは

「古着フリマ」略してフルフリ。

当イベントの主催である３社は、いずれも古着業界の風雲児との呼び声高い、若き古着屋。

各社ともSNSを武器に若者から熱狂的な支持を受けており、SNS総フォロワーは30万人を超え、月間インプレッションは1200万に達する。

その３社の声掛けにより「今、勢いのある古着屋」が数多く招致され、東京ビッグサイトの大空間が丸ごと“古着の街”と化す。

掘り出し物をディグるも良し、自分のスタイルを探すも良し、珍しいヴィンテージを探すも良し。

各店のセレクトやエッジの効いた商品で埋め尽くされた空間を実現し、

「古着の楽しみ方すべてを内包する、見て楽しい、着て楽しい、買って楽しいイベント」を目指す。

参加店舗一覧・スペースマップ

参加店舗の一覧はこちらでチェック！

【開催概要】

イベント名称：「フルフリ with pickyou」

開催期間：2025年10月4日(土)・10月5日(日) 11:00～19:00(最終入場18:30)

開催場所：東京ビッグサイト 西1ホール

入場料金：一般:1000円/高校生以下:500円/2日通し券:1,500円

チケット特典情報

本イベントの来場特典として、当日券を含めた全員に1,000円分のクーポンが付いたパンフレットが配布される。こちらだけでもかなりお得に買い物を楽しめるのだが…

前売り券には更に

１.フルフリ×pickyou オリジナルキーリング、

２.追加1,000円分、合わせて2,000円分のクーポン

３.1時間先行入場

の3つの豪華特典が付いてくる。なんとお得なことだろうか。

是非ともチェックしていただきたい。

1.フルフリ×Pickyou オリジナルキーリング

デザインはこのイベントのために制作された完全オリジナル。

「GETできる人＝前売り券を買った人だけ」

2.会場で使える2,000円分のクーポン(500円×4)



前売り券を購入した方に

会場で使える\2,000分のクーポンをプレゼント!（\500×4枚）

気になっていた古着や小物を更にお得にゲットできるチャンスだ。

3.一般入場より1時間早く入場できる【1時間先行入場】

前売り券を買った方は、当日一般入場より

1時間早く入場OK！

混雑前にゆっくり商品を見たり、レアアイテムを

誰よりも早くゲットできる特権だ。

※昨年の様子

https://eplus.jp/sf/detail/4384030001-P0030001

イベントの魅力

フルフリは、下北沢の小さな場から始まった「古着巡り」をそのまま拡張したイベントだ。

個人店の“ピック”を楽しみ、会場でお酒を片手に掘り出し物を見つける──その原体験を、東京ビッグサイトという大きな空間で再現する。

当イベントの主催である３社は、いずれも古着業界の風雲児との呼び声高い、若き古着屋。

各社ともSNSを武器に若者から熱狂的な支持を受けており、SNS総フォロワーは30万人を超え、月間インプレッションは1200万に達する。

その３社の声掛けにより、個人店や小規模店舗を中心に「今、勢いのある古着屋」が日本全国・海外から数多く招致され、約150店舗の古着屋が2日間、東京ビッグサイトのホールを埋め尽くす。

更に今年はメインスポンサーにフリマアプリ「pickyou」を招致。

買う楽しさも、見る楽しさも、発見する楽しさも、全部詰め込んだ年に一度の祭典だ。

古着の楽しみ方すべてを内包したイベントとして、飛躍的に成長している業界一の注目のイベント。

是非とも現地で体験して、あなただけの古着のスタイルを発見してほしい。

https://eplus.jp/sf/detail/4384030001-P0030001

VINTAGE MARKET in TOKYO BIGSIGHT GALLERY

リンク集

・フルフリ Website: https://vintagemarket.tokyo/

・フルフリ INSTAGRAM:https://www.instagram.com/furufuri_tokyo/

・フルフリ 前売りチケット:https://eplus.jp/sf/detail/4384030001-P0030001

・FURUGI83: https://furugi83.thebase.in/

・古着屋OLD GREEN: https://furugi-oldgreen.com/

・古着屋MUJIN: https://furugiyamujin.jp/

・広報協力:たくわんぼうや:https://www.instagram.com/takuwanbouya0830/

・メインスポンサー:pickyou:https://pickyou.co.jp/

・協賛:株式会社Nebraska:https://www.nebraska-tech.co.jp/